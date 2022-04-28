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    Samsung, su ve toza dayanıklı yeni SSD’sini duyurdu

    Harici SSD’leri oldukça beğenilen Samsung; su, toz ve darbeye dayanıklı yeni SSD’sini duyurdu. T7 Shield, 1TB ve 2TB seçenekleri ile geliyor ve oldukça hafif ve minimal yapıya sahip.
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    Samsung, suya dayanıklı yeni SSD’sini duyurdu
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    T serisi ille harici SSD dünyasında oldukça beğenilen Samsung, yeni SSD’sini duyurdu. T7 Shield; su, toz ve darbelere dayanıklı olarak geliyor.

     1GB/s’a yakın hızlar sunuyor

    IP65 sertifikasına sahip T7 Shield; su ve toza karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. Ayrıca cihaz, 3 metreye kadar düşmelere dayanıklı. 1TB ve 2TB seçenekleri ile gelen T7 Shield, 3 farklı renke sahip. Cihaz, USB 3.2 Gen2 arayüzüne ve 1050MB/s seri okuma ve 1000MB/s seri yazma hızlarına sahip.

    Samsung T7 Shield, önceki Samsung SSD modelleri gibi AES 256-bit donanım şifrelemesine sahip, ayrıca Samsung Portable SSD 1.0 ve Samsung Magician Software uygulamaları ile çalışıyor. T7 Shield; Windows 7 ve üstü, Mac OS X 10.10 ve üstü, Android Lollipop ve üstü gerektiriyor. 160 dolardan başlayan T7 Shield, 98 gram ve oldukça minimal bir tasarıma sahip. Cihaz, hem USB-C hem de USB-A kabloları ile geliyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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