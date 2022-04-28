Samsung, su ve toza dayanıklı yeni SSD’sini duyurdu

T serisi ille harici SSD dünyasında oldukça beğenilen Samsung, yeni SSD’sini duyurdu. T7 Shield; su, toz ve darbelere dayanıklı olarak geliyor.
1GB/s’a yakın hızlar sunuyor
IP65 sertifikasına sahip T7 Shield; su ve toza karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. Ayrıca cihaz, 3 metreye kadar düşmelere dayanıklı. 1TB ve 2TB seçenekleri ile gelen T7 Shield, 3 farklı renke sahip. Cihaz, USB 3.2 Gen2 arayüzüne ve 1050MB/s seri okuma ve 1000MB/s seri yazma hızlarına sahip.
Samsung T7 Shield, önceki Samsung SSD modelleri gibi AES 256-bit donanım şifrelemesine sahip, ayrıca Samsung Portable SSD 1.0 ve Samsung Magician Software uygulamaları ile çalışıyor. T7 Shield; Windows 7 ve üstü, Mac OS X 10.10 ve üstü, Android Lollipop ve üstü gerektiriyor. 160 dolardan başlayan T7 Shield, 98 gram ve oldukça minimal bir tasarıma sahip. Cihaz, hem USB-C hem de USB-A kabloları ile geliyor.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.