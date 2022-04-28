Samsung, su ve toza dayanıklı yeni SSD’sini duyurdu

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T serisi ille harici SSD dünyasında oldukça beğenilen Samsung, yeni SSD’sini duyurdu. T7 Shield; su, toz ve darbelere dayanıklı olarak geliyor.

1GB/s’a yakın hızlar sunuyor

IP65 sertifikasına sahip T7 Shield; su ve toza karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. Ayrıca cihaz, 3 metreye kadar düşmelere dayanıklı. 1TB ve 2TB seçenekleri ile gelen T7 Shield, 3 farklı renke sahip. Cihaz, USB 3.2 Gen2 arayüzüne ve 1050MB/s seri okuma ve 1000MB/s seri yazma hızlarına sahip.

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Samsung T7 Shield, önceki Samsung SSD modelleri gibi AES 256-bit donanım şifrelemesine sahip, ayrıca Samsung Portable SSD 1.0 ve Samsung Magician Software uygulamaları ile çalışıyor. T7 Shield; Windows 7 ve üstü, Mac OS X 10.10 ve üstü, Android Lollipop ve üstü gerektiriyor. 160 dolardan başlayan T7 Shield, 98 gram ve oldukça minimal bir tasarıma sahip. Cihaz, hem USB-C hem de USB-A kabloları ile geliyor.

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