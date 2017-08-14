e-devlet kilitlenlendi! İşlemler sekteye uğruyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir kuruma gitmeden elektronik ortamdan resmi işlemlerini halledebildiği e-devlet servisine erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen kilitlenme sorunu nedeniyle vatandaşlar işlemlerini yapamıyor.

Vatandaşlar saat 10.00'dan beri e-devlet hizmetine girmeye çalıştığında ekranda "İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz... Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir..." uyarısı ile karşılaşıyorlar.

BTK'dan Açıklama Geldi

BTK konuyla yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçları açıklanmış ve 11 Ağustos tarihinde üniversite e-kayıt işlemleri yapılmaya başlanmıştı. Bugün ise KYK yurt başvuruları başladı. Yurt başvuru işlemleri de tıpkı e-kayıt gibi e-devlet üzerinden yapılıyor. Her iki başvurunun çakışması nedeniyle e-devlet üzerinde yoğun trafik oluştu. Sunucular bu yoğunluğu kaldıramadı ve e-devlet sisteminde kilitlenme meydana geldi.

e-devlet servisi üzerinden önemli işlemler gerçekleştiriliyor. Kısa süreli erişim problemleri dahi büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu gibi durumların bir daha yaşanmaması için sistemin gözden geçirilmesi şart.