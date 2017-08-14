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e-devlet kilitlenlendi! İşlemler sekteye uğruyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elektronik ortamda resmi işlemlerini halledebildiği e-devlet servisine erişim sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaşlar resmi işlemlerini gerçekleştiremiyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir kuruma gitmeden elektronik ortamdan resmi işlemlerini halledebildiği e-devlet servisine erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen kilitlenme sorunu nedeniyle vatandaşlar işlemlerini yapamıyor.

Vatandaşlar saat 10.00'dan beri e-devlet hizmetine girmeye çalıştığında ekranda "İşleminiz devam ediyor, lütfen beklemeye devam ediniz... Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir..." uyarısı ile karşılaşıyorlar.

BTK'dan Açıklama Geldi

BTK konuyla yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer "Üniversite tercihleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu nedenle bir yoğunluk yaşanıyor. Gecikmeli de olsa işlem yapılıyor" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçları açıklanmış ve 11 Ağustos tarihinde üniversite e-kayıt işlemleri yapılmaya başlanmıştı. Bugün ise KYK yurt başvuruları başladı. Yurt başvuru işlemleri de tıpkı e-kayıt gibi e-devlet üzerinden yapılıyor. Her iki başvurunun çakışması nedeniyle e-devlet üzerinde yoğun trafik oluştu. Sunucular bu yoğunluğu kaldıramadı ve e-devlet sisteminde kilitlenme meydana geldi.
e-devlet servisi üzerinden önemli işlemler gerçekleştiriliyor. Kısa süreli erişim problemleri dahi büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu gibi durumların bir daha yaşanmaması için sistemin gözden geçirilmesi şart.

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Grand_Alexander 1 yıl en beğenilen
e-"DEVLET" diyorsun ya devlet bu devlet işin ucuzuna kaçmak nedir ilk kurulduğunda bu sistemler o günkü nufus kaç milyonsa o kadar aktif kullanıcıyı destekleyecek şekilde kurulmalıydı... tamam uçuk ütopik olabilir ama elbet o sınıra dayanacağız... bugün devletler sosyal medya şirketleri kadar olamıyorlarsa bıraksınlar bu işleri...
e-"DEVLET" diyorsun ya devlet bu devlet işin ucuzuna kaçmak nedir ilk kurulduğunda bu sistemler o günkü nufus kaç milyonsa o kadar aktif kullanıcıyı destekleyec...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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ONY86 1 yıl FoxyDogy
FoxiDogi

Neden son güne bırakırlarki ben ayın 11 nde yaptım başvurumu

bu bizim milli adetimizdir.
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ilkerinanç 1 yıl
son ödeme tarihi en son ödeyebileceğin tarih demek değildir o tarihe kadar ödemeni yapabilirsin demektir.aynı şekilde son başvuru tarihi de o güne kadar başvurunu yapabilirsin demektir.o gün herkes başvurusunu yapsın demek değilddir.bu millet şunu öğrendiğinde gelişmiş ülke olacağız daha çok var.istediğin serveri koy birkaç milyon aynı anda yüklenirse çöker.google falan değilsen tabi.onların işi o.
son ödeme tarihi en son ödeyebileceğin tarih demek değildir o tarihe kadar ödemeni yapabilirsin demektir.aynı şekilde son başvuru tarihi de o güne kadar başvur...
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TangoEchoKilo 1 yıl
Birde söyle bir skandal mevcut ki vah ki ne vah...
marufcetin.com/...
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kadirirdem 1 yıl
Çökmeyecek şekilde ayarlanabilirdi,sağlam sunucu ve yazılımla halledilir.
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ONY86 1 yıl kadirirdem
tanıdıklarım zorlanmadan kayıtlarını yaptılar.dediğin en sağlam çözüm ancak masraflı.kayıt süresi 2 ay da olsa yine son güne doğru başlar insanımız.
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ilkerinanç 1 yıl
son ödeme tarihi en son ödeyebileceğin tarih demek değildir o tarihe kadar ödemeni yapabilirsin demektir.aynı şekilde son başvuru tarihi de o güne kadar başvurunu yapabilirsin demektir.o gün herkes başvurusunu yapsın demek değilddir.bu millet şunu öğrendiğinde gelişmiş ülke olacağız daha çok var.istediğin serveri koy birkaç milyon aynı anda yüklenirse çöker.google falan değilsen tabi.onların işi o.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Yoğunluk geçti sanırım. Şu an bende donanım haberden daha hızlı açılıyor.
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Xloud 1 yıl
Bi çok sorgulamada "bu bilgilerin doğruluğu garanti edilemez diyor ilgili kuruma başvurun" diyor malesef...
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Kerim5100 1 yıl
Neyimiz düzgün çalışıyor ki :D
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deoks 1 yıl
Eskiden emekli maaşları ödenirken kimlik nosunun son hanesi çift olanlar bir gün, tek olanlar diğer gün alacak diye kararlaştırılırdı. Madem bu kadar yoğunluk kaldırılamıyor bu kayıtlarda da buna benzer bir yöntem getirilebilirdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mail_er 1 yıl deoks
deoks
Eskiden emekli maaşları ödenirken kimlik nosunun son hanesi çift olanlar bir gün, tek olanlar diğer gün alacak diye kararlaştırılırdı. Madem bu kadar yoğunluk kaldırılamıyor bu kayıtlarda da buna benzer bir yöntem getirilebilirdi.

TC kimlik numarasının son hanesinin tek sayı olması mümkün değil
1 Yanıt Yanıtla +3
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Grand_Alexander 1 yıl en beğenilen
e-"DEVLET" diyorsun ya devlet bu devlet işin ucuzuna kaçmak nedir ilk kurulduğunda bu sistemler o günkü nufus kaç milyonsa o kadar aktif kullanıcıyı destekleyecek şekilde kurulmalıydı... tamam uçuk ütopik olabilir ama elbet o sınıra dayanacağız... bugün devletler sosyal medya şirketleri kadar olamıyorlarsa bıraksınlar bu işleri...
3 Yanıt Yanıtla +29
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Kefelon 1 yıl Grand_Alexander
Hocam bu işler öyle sisteme kaç kişi olacak diye yazmakla olmuyor. Binlerce sunucu görev yapıyor şuan bile. Kurulum yapılırken anlık aktif olabilecek en yüksek kullanıcı sayısı hesaplanarak sunucu sayısı ayarlanıyor. Sisteminize üye 70 milyon kişi var diye 70 milyon kapasiteli sunucu açamazsınız. Devletlerin bile parası yetmez o kapasiteye. Yetiyor olsa bile büyük bir ziyan olur, çünkü hiçbir zaman aynı anda o kadar kişi sisteminize girmez.
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1ses1 1 yıl Grand_Alexander
Orijinalden alıntı: Grand_Alexander

e-"DEVLET" diyorsun ya devlet bu devlet işin ucuzuna kaçmak nedir ilk kurulduğunda bu sistemler o günkü nufus kaç milyonsa o kadar aktif kullanıcıyı destekleyecek şekilde kurulmalıydı... tamam uçuk ütopik olabilir ama elbet o sınıra dayanacağız... bugün devletler sosyal medya şirketleri kadar olamıyorlarsa bıraksınlar bu işleri...

Katılıyorum. Şifre almak için 4 lira kaybedince ayrı para alınıyor. Onca vergi veriyoruz ama hizmet yerine ceza gibi vergilendirmlerele karşılık buluyor.
Bu işin masrafını en iyi mesut çevik bilir ne kadar gideri olduğunu sitenin ne deneli masraflı olduğunu . İllaki yüksek meblalardır ama sonuçta bize hizmet verilmesi gereken bir site onca vergi alınıyor ama hizmetde yavaşlama aynı kuyrukta beklemek gibi bir şey.

Diyanet işlerine mercedes makam aracı verilip bütce yrılıyorsa bu bize direk tesir eden bir siteye neden ayrılmıyor.
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Mr.Legend 1 yıl Grand_Alexander
Grand_Alexander

e-"DEVLET" diyorsun ya devlet bu devlet işin ucuzuna kaçmak nedir ilk kurulduğunda bu sistemler o günkü nufus kaç milyonsa o kadar aktif kullanıcıyı destekleyecek şekilde kurulmalıydı... tamam uçuk ütopik olabilir ama elbet o sınıra dayanacağız... bugün devletler sosyal medya şirketleri kadar olamıyorlarsa bıraksınlar bu işleri...

İyi bir yazılım sadece o günkü nüfusun miktarına göre değil, geleceği de düşünebilecek şekilde yapılmalıdır. Aklınızda bulunsun.
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FoxyDogy 1 yıl
Neden son güne bırakırlarki ben ayın 11 nde yaptım başvurumu
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ONY86 1 yıl FoxyDogy
FoxiDogi

Neden son güne bırakırlarki ben ayın 11 nde yaptım başvurumu

bu bizim milli adetimizdir.
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St Batuhan 1 yıl FoxyDogy
FoxiDogi

Neden son güne bırakırlarki ben ayın 11 nde yaptım başvurumu

Son gün değil sanırım zira 11-16 diye gördüğüm yer oldu. Ayrıca kyk kayıtları başladı bugün. Bu 2 sistem birlikte çökertti anlaşılan. Şirkette bir kişi de benzer şekilde sıkıntı yaşadı sabah oğlunun yurt işlemleri için.
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