Oppo Enco Free 4: Yüksek çözünürlüklü ses ve güçlü ANC teknolojisiyle tanıtıldı

İşte Oppo Enco Free 4'ün özellikleri ve fiyatı:
Tasarım ve teknik özellikleri ile fark yaratan Oppo Enco Free 4, ileri besleme, geri bildirim ve çağrı mikrofonu olmak üzere her bir kulaklıkta üç ayrı mikrofon barındırıyor. Bu mikrofon üçlüsü, yapay zeka algoritmaları ile entegre çalışarak telefon görüşmelerinde olağanüstü bir ses netliği sağlıyor. Akıllı sensörleriyle çevresel koşulları analiz edebilen kulaklıklar, bulunduğunuz ortama göre ANC veya şeffaflık modları arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Sessiz bir ofiste çalışırken veya kalabalık bir caddede yürürken, Enco Free 4 sizin için ideal ses ayarını kendiliğinden belirliyor.
Premium Star Ceramic Silver versiyonu, tanınmış ses uzmanı Dynaudio tarafından özel olarak ayarlanmış bir ses profili sunuyor. Teknik açıdan incelendiğinde, 11 mm bas sürücüsü ve 6 mm düzlemsel tweeter kombinasyonu ile donatılan kulaklıklar, etkileyici bir ses mimarisi ortaya koyuyor. LHDC 5.0 kodek desteği sayesinde 192kHz frekans ve 1Mbps bit hızında Hi-Res Kablosuz Ses standardını destekleyen Enco Free 4, çift DAC yapısıyla ve kulak kanalı tabanlı özel ayarlama teknolojisiyle üç boyutlu mekansal ses deneyimi sunuyor.
Ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunan Oppo Enco Free 4, her bir kulaklık için sadece 4,7 gram ağırlığında. IP55 sertifikasıyla da toz ve suya karşı dayanıklılık sunan kulaklıklardan her biri 62 mAh kapasiteli bataryaya sahipken şarj kutusu 530 mAh batarya ile donatılmış. Pil ömrü ise ANC kapalıyken kulaklıklar tek şarjla 11 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 45 saate kadar kullanım süresi sunuyor. ANC aktif edildiğinde ise bu süre kulaklıklarda 6 saate, şarj kutusuyla birlikte 24 saate düşüyor.
Son olarak Oppo Enco Free 4 Çin'de ön siparişe açıldı ve satışlar 16 Nisan tarihinde başlayacak. Premium ses ayarına sahip Star Ceramic Silver modeli 449 yuan (yaklaşık 61 dolar) fiyat etiketiyle sunulurken standart Water Blue versiyonu 399 yuan (yaklaşık 55 dolar) fiyatla satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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