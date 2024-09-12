eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor

Teknoloji Editörü
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Konami’nin popüler futbol oyunu
eFootball, 2024/25 sezonuna hızlı bir başlangıç yapıyor. Yeni güncelleme, oyun mekaniklerinde yapılan değişiklikler ve oyuncuların ilgisini çekecek çeşitli oyun içi kampanyalarla oyunculara daha zengin bir deneyim sunuyor. Ancak en büyük haber ise Türkçe spiker tarafında. Yapılan açıklamaya göre Müjdat Muratoğlu ve Gökhan Abdik, Aralık ayında eFootball’a Türkçe spiker olarak eklenecek.
Oynanış değişiklikleri
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Yeni sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, topluluk geri bildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikler. Sözleşme sınırlamaları kaldırılarak, oyuncuların artık sözleşmesi bitmiş futbolcuları dahi kullanabilmesi sağlanıyor. Bu, oyuncu kadrolarını özgürce oluşturmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj. Ayrıca oyuncu ilerlemesine otomatik seçenekler eklenmiş durumda, böylece karmaşık denge ayarları ile uğraşmadan futbolcuların gelişimi daha kolay hale geliyor. Bu ayrıca GP harcamaya gerek kalmadan oyuncu ilerlemesini sıfırlama özgürlüğü de getiriyor.
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Bir diğer yenilik ise "İncelikli Top Sürme" (Finesse Dribble) özelliği. Bu özellikle oyuncular, hücum ve savunma arasındaki taktiksel mücadelelerde daha fazla manevra yapma şansına sahip olacak. Bunun yanında, yeni "Booster Yuvası" (Booster Slot) özelliği de futbolcuların kişiselleştirilmesine ve onlara ekstra istatistikler sağlamaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, "Rastgele" veya "Seçmeli" Booster Jetonları kazanıp kullanarak, 17 farklı Güçlendirici türü aracılığıyla futbolcularına ince ayar çekebilirler. Ronaldinho, Ludovic Giuly ve Deco gibi futbol efsaneleri ise bu özellik sayesinde yeni güncellemeyle birlikte Epic kartlar olarak oyuna ekleniyor.
Oyuncuları bekleyen kampanyalar
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eFootball 2024/25 sezonunda kullanıcıları pek çok özel kampanya ve bonus bekliyor. Rüya Takım'ını güçlendirmek isteyen oyuncular için yeni etkinlikler ve eğitim programları sunuluyor. Oyuncular, özel eğitimleri tamamladıktan sonra Showtime Messi kartını kazanabilecek. Ayrıca kampanya süresince ücretsiz giriş bonusu olarak 7 rastgele güçlendirici jeton, 7 beceri eğitim programı ve 300 eFootball jetonu kazanabilecekler.
Startup kampanyasında ayrıca Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, Highlight: FC Bayern Leroy Sané ve FC Barcelona ile FC Bayern için 2 Highlight çekiliş şansı fırsatı gibi özel giriş hediyeleri de yer alacak. Bunlara ek olarak Messi, Neymar ve takım arkadaşları "Ambassador (Sözcü) Sürümü"ne booster’larıyla birlikte geliyor. eFootball’un dünyaca ünlü elçisinin yanı sıra, onunla oynayan 10 dünya klasmanındaki oyuncuyu da içeren paketler (Mobil ve Steam için “elçi paketi” olarak adlandırılacak) oyuna yeni gelenler arasında.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.