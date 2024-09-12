eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor

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Tam Boyutta Gör Konami’nin popüler futbol oyunu eFootball, 2024/25 sezonuna hızlı bir başlangıç yapıyor. Yeni güncelleme, oyun mekaniklerinde yapılan değişiklikler ve oyuncuların ilgisini çekecek çeşitli oyun içi kampanyalarla oyunculara daha zengin bir deneyim sunuyor. Ancak en büyük haber ise Türkçe spiker tarafında. Yapılan açıklamaya göre Müjdat Muratoğlu ve Gökhan Abdik, Aralık ayında eFootball’a Türkçe spiker olarak eklenecek.

Oynanış değişiklikleri

Tam Boyutta Gör Yeni sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, topluluk geri bildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikler. Sözleşme sınırlamaları kaldırılarak, oyuncuların artık sözleşmesi bitmiş futbolcuları dahi kullanabilmesi sağlanıyor. Bu, oyuncu kadrolarını özgürce oluşturmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj. Ayrıca oyuncu ilerlemesine otomatik seçenekler eklenmiş durumda, böylece karmaşık denge ayarları ile uğraşmadan futbolcuların gelişimi daha kolay hale geliyor. Bu ayrıca GP harcamaya gerek kalmadan oyuncu ilerlemesini sıfırlama özgürlüğü de getiriyor.

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Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik ise "İncelikli Top Sürme" (Finesse Dribble) özelliği. Bu özellikle oyuncular, hücum ve savunma arasındaki taktiksel mücadelelerde daha fazla manevra yapma şansına sahip olacak. Bunun yanında, yeni "Booster Yuvası" (Booster Slot) özelliği de futbolcuların kişiselleştirilmesine ve onlara ekstra istatistikler sağlamaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, "Rastgele" veya "Seçmeli" Booster Jetonları kazanıp kullanarak, 17 farklı Güçlendirici türü aracılığıyla futbolcularına ince ayar çekebilirler. Ronaldinho, Ludovic Giuly ve Deco gibi futbol efsaneleri ise bu özellik sayesinde yeni güncellemeyle birlikte Epic kartlar olarak oyuna ekleniyor.

Oyuncuları bekleyen kampanyalar

Tam Boyutta Gör eFootball 2024/25 sezonunda kullanıcıları pek çok özel kampanya ve bonus bekliyor. Rüya Takım'ını güçlendirmek isteyen oyuncular için yeni etkinlikler ve eğitim programları sunuluyor. Oyuncular, özel eğitimleri tamamladıktan sonra Showtime Messi kartını kazanabilecek. Ayrıca kampanya süresince ücretsiz giriş bonusu olarak 7 rastgele güçlendirici jeton, 7 beceri eğitim programı ve 300 eFootball jetonu kazanabilecekler.

Startup kampanyasında ayrıca Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, Highlight: FC Bayern Leroy Sané ve FC Barcelona ile FC Bayern için 2 Highlight çekiliş şansı fırsatı gibi özel giriş hediyeleri de yer alacak. Bunlara ek olarak Messi, Neymar ve takım arkadaşları "Ambassador (Sözcü) Sürümü"ne booster’larıyla birlikte geliyor. eFootball’un dünyaca ünlü elçisinin yanı sıra, onunla oynayan 10 dünya klasmanındaki oyuncuyu da içeren paketler (Mobil ve Steam için “elçi paketi” olarak adlandırılacak) oyuna yeni gelenler arasında.

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eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor