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    eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor

    Konami’nin popüler futbol serisi “PES”in yeniden markalaşmış hali olan eFootball için yeni sezonun duyurusu yapıldı. En büyük gelişme ise eFootball için Türkçe spikerin gelmesi oldu.
    eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor Tam Boyutta Gör
    Konami’nin popüler futbol oyunu eFootball, 2024/25 sezonuna hızlı bir başlangıç yapıyor. Yeni güncelleme, oyun mekaniklerinde yapılan değişiklikler ve oyuncuların ilgisini çekecek çeşitli oyun içi kampanyalarla oyunculara daha zengin bir deneyim sunuyor. Ancak en büyük haber ise Türkçe spiker tarafında. Yapılan açıklamaya göre Müjdat Muratoğlu ve Gökhan Abdik, Aralık ayında eFootball’a Türkçe spiker olarak eklenecek.

    Oynanış değişiklikleri

    eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, topluluk geri bildirimleri doğrultusunda yapılan değişiklikler. Sözleşme sınırlamaları kaldırılarak, oyuncuların artık sözleşmesi bitmiş futbolcuları dahi kullanabilmesi sağlanıyor. Bu, oyuncu kadrolarını özgürce oluşturmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj. Ayrıca oyuncu ilerlemesine otomatik seçenekler eklenmiş durumda, böylece karmaşık denge ayarları ile uğraşmadan futbolcuların gelişimi daha kolay hale geliyor. Bu ayrıca GP harcamaya gerek kalmadan oyuncu ilerlemesini sıfırlama özgürlüğü de getiriyor.

     

    eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yenilik ise "İncelikli Top Sürme" (Finesse Dribble) özelliği. Bu özellikle oyuncular, hücum ve savunma arasındaki taktiksel mücadelelerde daha fazla manevra yapma şansına sahip olacak. Bunun yanında, yeni "Booster Yuvası" (Booster Slot) özelliği de futbolcuların kişiselleştirilmesine ve onlara ekstra istatistikler sağlamaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, "Rastgele" veya "Seçmeli" Booster Jetonları kazanıp kullanarak, 17 farklı Güçlendirici türü aracılığıyla futbolcularına ince ayar çekebilirler. Ronaldinho, Ludovic Giuly ve Deco gibi futbol efsaneleri ise bu özellik sayesinde yeni güncellemeyle birlikte Epic kartlar olarak oyuna ekleniyor.

    Oyuncuları bekleyen kampanyalar

    eFootball için beklenen Türkçe spiker geliyor Tam Boyutta Gör
    eFootball 2024/25 sezonunda kullanıcıları pek çok özel kampanya ve bonus bekliyor. Rüya Takım'ını güçlendirmek isteyen oyuncular için yeni etkinlikler ve eğitim programları sunuluyor. Oyuncular, özel eğitimleri tamamladıktan sonra Showtime Messi kartını kazanabilecek. Ayrıca kampanya süresince ücretsiz giriş bonusu olarak 7 rastgele güçlendirici jeton, 7 beceri eğitim programı ve 300 eFootball jetonu kazanabilecekler.

    Startup kampanyasında ayrıca Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, Highlight: FC Bayern Leroy Sané ve FC Barcelona ile FC Bayern için 2 Highlight çekiliş şansı fırsatı gibi özel giriş hediyeleri de yer alacak. Bunlara ek olarak Messi, Neymar ve takım arkadaşları "Ambassador (Sözcü) Sürümü"ne booster’larıyla birlikte geliyor. eFootball’un dünyaca ünlü elçisinin yanı sıra, onunla oynayan 10 dünya klasmanındaki oyuncuyu da içeren paketler (Mobil ve Steam için “elçi paketi” olarak adlandırılacak) oyuna yeni gelenler arasında.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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