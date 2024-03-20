Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir?

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Avrupa Birliği desteğiyle Ege Teknopark tarafından yürütülen "Ege D-Tech Projesi" kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde hizmete açıldı. "Ege D-Tech Projesi", Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

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Derin teknoloji nedir?

Derin teknoloji (DeepTech), büyük bilimsel atılımlara veya mühendislik yeniliklerine dayalı ürünler geliştiren girişimleri tanımlamak için kullanılıyor. Bilime ve Ar-Ge’ye dayalı ürünler geliştiren şirketleri kapsıyor. Küresel sorun olarak tanımlanabilecek sorunların giderilmesine yönelik teknolojiler derin teknoloji olarak ifade ediliyor.

Hangi teknolojiler derin teknolojidir?

Kuantum hesaplama

Malzeme bilimi

Havacılık, otomotiv ve otonom sürüş

Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri

İletişim teknolojileri

Siber güvenlik

Sanal gerçeklik

Tarım Teknoloji

Yenilenebilir Enerji

Temiz Enerji

Nesnelerin İnterneti

Fintek

Blokzincir

Nörotek

Robotik teknoloji

Uzay teknolojileri

Savunma sanayi

Yapay zeka

Veri ve görüntü işleme

Tam Boyutta Gör 6,5 milyon Euro bütçeyle hayata geçirilen Ege Derin Teknoloji Fabrikasının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

"Derin teknolojilerde özelleşmiş girişimcilik merkezleri, firmaların teknoloji geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları fiziki ve teknik altyapıyı sunmanın yanında mentörlük, ağ oluşturma ve finansman gibi kritik imkanlara erişim sağlayarak, bu girişimlerin ticari başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bu merkezler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hızla pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Böylece derin teknoloji projelerinin sürdürülebilir büyümesini ve uzun vadeli başarısını bu merkezler destekliyor.

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu merkezde filizlenecek girişimler, işbirlikleri, ortaklıklar ve projeler, ülkemizin geleceğine ışık tutacak, yeni ufuklar açacak ve Türkiye girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücüne güç katacak. Burası İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak."

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Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir?