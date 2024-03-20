Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir?

Derin teknoloji nedir?
Derin teknoloji (DeepTech), büyük bilimsel atılımlara veya mühendislik yeniliklerine dayalı ürünler geliştiren girişimleri tanımlamak için kullanılıyor. Bilime ve Ar-Ge’ye dayalı ürünler geliştiren şirketleri kapsıyor. Küresel sorun olarak tanımlanabilecek sorunların giderilmesine yönelik teknolojiler derin teknoloji olarak ifade ediliyor.
Hangi teknolojiler derin teknolojidir?
- Kuantum hesaplama
- Malzeme bilimi
- Havacılık, otomotiv ve otonom sürüş
- Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri
- İletişim teknolojileri
- Siber güvenlik
- Sanal gerçeklik
- Tarım Teknoloji
- Yenilenebilir Enerji
- Temiz Enerji
- Nesnelerin İnterneti
- Fintek
- Blokzincir
- Nörotek
- Robotik teknoloji
- Uzay teknolojileri
- Savunma sanayi
- Yapay zeka
- Veri ve görüntü işleme
"Derin teknolojilerde özelleşmiş girişimcilik merkezleri, firmaların teknoloji geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları fiziki ve teknik altyapıyı sunmanın yanında mentörlük, ağ oluşturma ve finansman gibi kritik imkanlara erişim sağlayarak, bu girişimlerin ticari başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bu merkezler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hızla pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Böylece derin teknoloji projelerinin sürdürülebilir büyümesini ve uzun vadeli başarısını bu merkezler destekliyor.
İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu merkezde filizlenecek girişimler, işbirlikleri, ortaklıklar ve projeler, ülkemizin geleceğine ışık tutacak, yeni ufuklar açacak ve Türkiye girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücüne güç katacak. Burası İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.