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    Anlık Bildirim

    Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir?

    Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ege D-Tech Projesi kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikasının açılış töreni yapıldı. Derin teknoloji nedir?
    Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir? Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı ile Avrupa Birliği desteğiyle Ege Teknopark tarafından yürütülen "Ege D-Tech Projesi" kapsamında kurulan Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Ege Üniversitesi yerleşkesi içinde hizmete açıldı. "Ege D-Tech Projesi", Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

    Derin teknoloji nedir?

    Derin teknoloji (DeepTech), büyük bilimsel atılımlara veya mühendislik yeniliklerine dayalı ürünler geliştiren girişimleri tanımlamak için kullanılıyor. Bilime ve Ar-Ge’ye dayalı ürünler geliştiren şirketleri kapsıyor. Küresel sorun olarak tanımlanabilecek sorunların giderilmesine yönelik teknolojiler derin teknoloji olarak ifade ediliyor.

    Hangi teknolojiler derin teknolojidir?

    • Kuantum hesaplama
    • Malzeme bilimi
    • Havacılık, otomotiv ve otonom sürüş
    • Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri
    • İletişim teknolojileri
    • Siber güvenlik
    • Sanal gerçeklik
    • Tarım Teknoloji
    • Yenilenebilir Enerji
    • Temiz Enerji
    • Nesnelerin İnterneti
    • Fintek
    • Blokzincir
    • Nörotek
    • Robotik teknoloji
    • Uzay teknolojileri
    • Savunma sanayi
    • Yapay zeka
    • Veri ve görüntü işleme
    Ege Derin Teknoloji Fabrikası açıldı! Derin teknoloji nedir? Tam Boyutta Gör
    6,5 milyon Euro bütçeyle hayata geçirilen Ege Derin Teknoloji Fabrikasının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

    "Derin teknolojilerde özelleşmiş girişimcilik merkezleri, firmaların teknoloji geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları fiziki ve teknik altyapıyı sunmanın yanında mentörlük, ağ oluşturma ve finansman gibi kritik imkanlara erişim sağlayarak, bu girişimlerin ticari başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Bu merkezler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hızla pazar dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Böylece derin teknoloji projelerinin sürdürülebilir büyümesini ve uzun vadeli başarısını bu merkezler destekliyor.

    İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu merkezde filizlenecek girişimler, işbirlikleri, ortaklıklar ve projeler, ülkemizin geleceğine ışık tutacak, yeni ufuklar açacak ve Türkiye girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücüne güç katacak. Burası İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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