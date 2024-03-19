AB'nin yenilikçi kadın girişimcilere yönelik büyük ödülünü Türk bilim insanı kazandı

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB) tarafından kadın girişimcileri desteklemek için verilen Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü’nü bir Türk bilim insanı kazandı. Hedefe yönelik kemoterapiyi mümkün kılan nanoilaçlar geliştirme çalışmaları “RS Research” isimli girişimi kurması nedeniyle Prof. Dr. Rana Sanyal, “Kadın Yenilikçiler” kategorisinde birincilik ödülüne layık ödülüne layık görüldü.

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Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanyal’ın kurucu ortağı ve CSO’su olduğu RS Research tarafından yürütülen tümörde aktifleşen hedefli ön ilaç geliştirme çalışmalarında klinik aşamasına geçildi. Prof. Dr. Sanyal, 100 bin Euro değerinde ödülü almaya hak kazandı.

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Aynı kategoride ödüle layık görülen diğer isimler de Almanya'dan Natalia Tomiyama ve İspanya'dan Elena Garcia Armada oldu. Almanya’daki Türk girişimci Deniz Fıçıcıoğlu, EIT topluluğu üyelerinin ödüllendirildiği "EIT Kadın Liderliği” kategorisinde ikinci oldu.

35 yaşın altında gelecek vadeden kadınların ödüllendirildiği "Yükselen Yenilikçiler" kategorisinin kazananı, İspanya'dan Maria Gonzalez Manso olurken; ikincilikleri İspanya'dan Sara Correyero Plaza, İrlanda'dan Barbara Oliveira ve Fransa'dan Eva Sadoun paylaştı.

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AB'nin girişimcilere yönelik büyük ödülünü Türk profesör kazandı