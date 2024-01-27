Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EHang, otonom dikey iniş kalkış yapan hava aracının ticari uçuşunu yaptı

    Dikey iniş kalkış yapabilen uçan yolcu araçları için pek çok firma geliştirmelerine devam ediyor. Bu firmalardan Çinli EHang firması, ilk ticari uçuşunu yaptı.  
    EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Yolcu taşıyabilen, dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçlarının önümüzdeki on yılda hayatımızın bir parçası olacağı düşünülüyor. Çinli Ehang pilotsuz ve otonom aracı ile ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

    Geçtiğimiz Ekim ayında, Çin Sivil Havacılık Dairesi (Civil Aviation Administration of Chinai - CAAC) tarafından verilen uçuş sertifikası ile operasyonlara başlamak için kolları sıvayan şirket, iki şehirde turistik hava turları yapmak üzere şehir yönetimleri ile anlaşmaya vardı.

    EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Turların yapılacağı şehirlerin ikisinde de devasa parklar üzerinde turlar planlanıyor. İlk etapta Guangzhou şehrindeki Jiulong Göl Parkı ve Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Park üzerinde uçuşlar yapılacak. Sonraki etplarda şehrinlerin diğer ikonik bölgelerinde uçuşlar düşünülüyor.
    EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Parkı, eski uluslararası havalimanına inşa edildiği için dünyanın en büyük şehir parkı olarak biliniyor. Toplam 12.7 km2 alana kurulu parkta doğal manzara, tema bahçeleri, oyun alanları, konser alanı, restoranlar, evler ve oteller bulunuyor. Park, tatil zamanlarında 300 bin kişiye kadar hizmet veriyor. Dolayısıyla bölge bu tür bir servisin ilk defa hizmet vereceği bir yer için oldukça uygun.

    Hefei şehir yönetimi, insansız dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip Ehang’in EH216-S modelinden 100 adet almak için sipariş vermiş. Toplamda 100 milyon dolarlık siparişin bölgedeki turizme katkıda bulunması ve bu konuda öncü olması planlanıyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık devlet fonlarıda projede kullanılacak.

    Ehang EH216-S Özellikleri

    • Dikey iniş kalkış yapabilen, çoklu pervane
    • Tamamiyle Otonom uçuş, iniş kalkış
    • 2 yolcu kapasitesi
    • 100 km/s uçuş hızı
    • 130 km/s maksimum hız
    • 35 km menzil
    • 21 dakika havada kalabilme
    • 3000 metre irtifa tavanı
    • 16 motor ve 16 pervane
    • 120 dakika şarj süresi
    • 220 kg maksimum taşıma kapasitesi
    EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı
    Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabilmekte. Üzerindeki sensör ve navigasyon aletleri ile hava şartlarına ve engellere akıllı kararlar vererek güvenli uçuşu temin ediyor. Ayrıca uçuş sertifikası aldığı süre boyunca 65 kategoride, 450’den fazla testi 30 aylık süreç boyunca güvenle geçti.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzine su karışırsa ne olur tod müşteri hizmetleri kan testinde testosteron hangisi clio 4 kronik sorunlar sinemaya kaçak girmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız