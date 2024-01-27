EHang, otonom dikey iniş kalkış yapan hava aracının ticari uçuşunu yaptı

Tam Boyutta Gör Yolcu taşıyabilen, dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçlarının önümüzdeki on yılda hayatımızın bir parçası olacağı düşünülüyor. Çinli Ehang pilotsuz ve otonom aracı ile ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında, Çin Sivil Havacılık Dairesi (Civil Aviation Administration of Chinai - CAAC) tarafından verilen uçuş sertifikası ile operasyonlara başlamak için kolları sıvayan şirket, iki şehirde turistik hava turları yapmak üzere şehir yönetimleri ile anlaşmaya vardı.

Tam Boyutta Gör Turların yapılacağı şehirlerin ikisinde de devasa parklar üzerinde turlar planlanıyor. İlk etapta Guangzhou şehrindeki Jiulong Göl Parkı ve Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Park üzerinde uçuşlar yapılacak. Sonraki etplarda şehrinlerin diğer ikonik bölgelerinde uçuşlar düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Parkı, eski uluslararası havalimanına inşa edildiği için dünyanın en büyük şehir parkı olarak biliniyor. Toplam 12.7 km2 alana kurulu parkta doğal manzara, tema bahçeleri, oyun alanları, konser alanı, restoranlar, evler ve oteller bulunuyor. Park, tatil zamanlarında 300 bin kişiye kadar hizmet veriyor. Dolayısıyla bölge bu tür bir servisin ilk defa hizmet vereceği bir yer için oldukça uygun.

Hefei şehir yönetimi, insansız dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip Ehang’in EH216-S modelinden 100 adet almak için sipariş vermiş. Toplamda 100 milyon dolarlık siparişin bölgedeki turizme katkıda bulunması ve bu konuda öncü olması planlanıyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık devlet fonlarıda projede kullanılacak.

Ehang EH216-S Özellikleri

Dikey iniş kalkış yapabilen, çoklu pervane

Tamamiyle Otonom uçuş, iniş kalkış

2 yolcu kapasitesi

100 km/s uçuş hızı

130 km/s maksimum hız

35 km menzil

21 dakika havada kalabilme

3000 metre irtifa tavanı

16 motor ve 16 pervane

120 dakika şarj süresi

220 kg maksimum taşıma kapasitesi

Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabilmekte. Üzerindeki sensör ve navigasyon aletleri ile hava şartlarına ve engellere akıllı kararlar vererek güvenli uçuşu temin ediyor. Ayrıca uçuş sertifikası aldığı süre boyunca 65 kategoride, 450’den fazla testi 30 aylık süreç boyunca güvenle geçti.

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EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı