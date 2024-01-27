EHang, otonom dikey iniş kalkış yapan hava aracının ticari uçuşunu yaptı

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Yolcu taşıyabilen, dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçlarının önümüzdeki on yılda hayatımızın bir parçası olacağı düşünülüyor. Çinli
Ehang pilotsuz ve otonom aracı ile ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Ekim ayında, Çin Sivil Havacılık Dairesi (Civil Aviation Administration of Chinai - CAAC) tarafından verilen uçuş sertifikası ile operasyonlara başlamak için kolları sıvayan şirket, iki şehirde turistik hava turları yapmak üzere şehir yönetimleri ile anlaşmaya vardı.
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Turların yapılacağı şehirlerin ikisinde de devasa parklar üzerinde turlar planlanıyor. İlk etapta
Guangzhou şehrindeki Jiulong Göl Parkı ve Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Park üzerinde uçuşlar yapılacak. Sonraki etplarda şehrinlerin diğer ikonik bölgelerinde uçuşlar düşünülüyor.
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Özellikle Hefei şehrindeki Luogang Merkezi Parkı, eski uluslararası havalimanına inşa edildiği için
dünyanın en büyük şehir parkı olarak biliniyor. Toplam 12.7 km2 alana kurulu parkta doğal manzara, tema bahçeleri, oyun alanları, konser alanı, restoranlar, evler ve oteller bulunuyor. Park, tatil zamanlarında 300 bin kişiye kadar hizmet veriyor. Dolayısıyla bölge bu tür bir servisin ilk defa hizmet vereceği bir yer için oldukça uygun.
Hefei şehir yönetimi, insansız dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip
Ehang’in EH216-S modelinden 100 adet almak için sipariş vermiş. Toplamda 100 milyon dolarlık siparişin bölgedeki turizme katkıda bulunması ve bu konuda öncü olması planlanıyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık devlet fonlarıda projede kullanılacak. Ehang EH216-S Özellikleri
Dikey iniş kalkış yapabilen, çoklu pervane
Tamamiyle Otonom uçuş, iniş kalkış
2 yolcu kapasitesi
100 km/s uçuş hızı
130 km/s maksimum hız
35 km menzil
21 dakika havada kalabilme
3000 metre irtifa tavanı
16 motor ve 16 pervane
120 dakika şarj süresi
220 kg maksimum taşıma kapasitesi
Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabilmekte. Üzerindeki sensör ve navigasyon aletleri ile hava şartlarına ve engellere akıllı kararlar vererek güvenli uçuşu temin ediyor. Ayrıca uçuş sertifikası aldığı süre boyunca 65 kategoride, 450’den fazla testi 30 aylık süreç boyunca güvenle geçti.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.