Çin, uçan araba ve dronlara devasa yatırımlar yapıyor

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Tam Boyutta Gör Çin’in güneyindeki teknoloji üssü Shenzhen, alçak irtifa ekonomisini canlandırmak amacıyla 2026 yılına kadar uçan taksiler ve teslimat dronlar için altyapı geliştirmek üzere 12 milyar yuan veya yaklaşık 1,7 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca ülkenin doğu sahilindeki ekonomi, finans, ticaret ve nakliye merkezi Şanghay ise bu araçlar için en az 100 hizmet alanı kurmayı hedefliyor.

Çin'den uçan araba atılımı

Çin, en önemli iki şehri Shenzhen ve Şanghay’da uçan araba ve dron teknolojilerine ciddi yatırımlar yapıyor. Shenzhen, plan kapsamında 1.200'den fazla kalkış ve iniş platformu inşa etmeyi planlarken şehir, halihazırda 249 kalkış ve iniş tesisi kurmuş durumda. Bu sayı yıl sonuna kadar yaklaşık 500 adede çıkacak. Bu tesisler, hava yolculuğu, lojistik, topluluk teslimatları ve kent yönetimi hizmetlerine yönelik yeni bir ağ oluşturacak. Ayrıca, 2025 yılına kadar 658 tesis daha tamamlanması bekleniyor.

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Shenzhen, alçak irtifa ekonomisine yönelik yatırımlarını 2030 yılına kadar sürdürerek toplamda 20 milyar yuan (2.7 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Alçak irtifa ekonomisi, 1.000 metre altındaki hava sahasında insanlı ve insansız faaliyetleri içeriyor ve Çin’in yüksek kaliteli ekonomik büyüme hedeflerinde yeni bir potansiyel olarak görülüyor. Shenzhen şehrinde dünyanın en büyük tüketici dron üreticisi DJI’nin yanı sıra, otonom uçan taksi üreticisi EHang, yemek teslimatı devi Meituan ve elektrikli araç üreticisi Xpeng gibi önde gelen yerli sanayi oyuncuları da yer alıyor. Şehir, 2025 yılına kadar dron sektörünün yaklaşık 100 milyar yuan (13,8 milyar dolar) üretmesini amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Şanghay ise uçan araç teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticari kullanıma geçmesi amacıyla en az 100 hizmet alanı kurmayı hedefliyor. 40'tan fazla firmanın, uçan araç teknolojisiyle turizm, lojistik, gözetim ve taşımacılık gibi çeşitli alanlarda hizmet sunmayı planladığı belirtiliyor. Şanghay’daki yerel otoriteler, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araçların (eVTOL) kullanımına imkan tanımak amacıyla altyapı çalışmalarını hızlandıracak.

Devasa bir pazar haline gelecek

Alçak irtifa ekonomisi, 2021’de Pekin’in sektörü destekleyen düzenlemeler yapmasıyla bu ekonomi hız kazandı. Şanghay'daki uçan araç geliştiricileri, bu araçları şehir içi trafiği hafifletecek yeni bir ulaşım seçeneği olarak sunmayı hedefliyor. Ancak, bu araçların taksi ve hızlı tren gibi toplu taşıma araçlarına destekleyici bir ulaşım aracı olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlikler var. Batarya performansı ve araç güvenliğinin incelenmesi ile birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Çin, alçak irtifa ekonomisinin yüz milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe dönüşebileceğini düşünüyor. EHang ve Xpeng'in yan kuruluşu AeroHT, bu alanda öne çıkıyor. Almanya merkezli Lilium, ABD merkezli Joby ve Archer Aviation gibi firmalar da bu alandaki güçlü oyuncular arasıdna.

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Çin, uçan araba ve dronlara devasa yatırımlar yapıyor