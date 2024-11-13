Çin, uçan araba ve dronlara devasa yatırımlar yapıyor

Çin'den uçan araba atılımı
Çin, en önemli iki şehri Shenzhen ve Şanghay’da uçan araba ve dron teknolojilerine ciddi yatırımlar yapıyor. Shenzhen, plan kapsamında 1.200'den fazla kalkış ve iniş platformu inşa etmeyi planlarken şehir, halihazırda 249 kalkış ve iniş tesisi kurmuş durumda. Bu sayı yıl sonuna kadar yaklaşık 500 adede çıkacak. Bu tesisler, hava yolculuğu, lojistik, topluluk teslimatları ve kent yönetimi hizmetlerine yönelik yeni bir ağ oluşturacak. Ayrıca, 2025 yılına kadar 658 tesis daha tamamlanması bekleniyor.
Shenzhen, alçak irtifa ekonomisine yönelik yatırımlarını 2030 yılına kadar sürdürerek toplamda 20 milyar yuan (2.7 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Alçak irtifa ekonomisi, 1.000 metre altındaki hava sahasında insanlı ve insansız faaliyetleri içeriyor ve Çin’in yüksek kaliteli ekonomik büyüme hedeflerinde yeni bir potansiyel olarak görülüyor. Shenzhen şehrinde dünyanın en büyük tüketici dron üreticisi DJI’nin yanı sıra, otonom uçan taksi üreticisi EHang, yemek teslimatı devi Meituan ve elektrikli araç üreticisi Xpeng gibi önde gelen yerli sanayi oyuncuları da yer alıyor. Şehir, 2025 yılına kadar dron sektörünün yaklaşık 100 milyar yuan (13,8 milyar dolar) üretmesini amaçlıyor.
Devasa bir pazar haline gelecek
Alçak irtifa ekonomisi, 2021’de Pekin’in sektörü destekleyen düzenlemeler yapmasıyla bu ekonomi hız kazandı. Şanghay'daki uçan araç geliştiricileri, bu araçları şehir içi trafiği hafifletecek yeni bir ulaşım seçeneği olarak sunmayı hedefliyor. Ancak, bu araçların taksi ve hızlı tren gibi toplu taşıma araçlarına destekleyici bir ulaşım aracı olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlikler var. Batarya performansı ve araç güvenliğinin incelenmesi ile birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Çin, alçak irtifa ekonomisinin yüz milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe dönüşebileceğini düşünüyor. EHang ve Xpeng'in yan kuruluşu AeroHT, bu alanda öne çıkıyor. Almanya merkezli Lilium, ABD merkezli Joby ve Archer Aviation gibi firmalar da bu alandaki güçlü oyuncular arasıdna.Kaynakça https://www.scmp.com/business/china-business/article/3285645/shanghai-drives-flying-car-development-sightseeing-logistics-surveillance-and-more https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3285411/shenzhen-invest-us17-billion-economy-flying-cars-drones-2026 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir