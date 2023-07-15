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    Ek MTV kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

    "Ek MTV" kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki ek MTV ödemeleri ne zaman yapılacak? Deprem bölgesindeki araç sahipleri ek MTV ödeyecek mi? İşte detaylar:
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    Ek MTV kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Tam Boyutta Gör
    Ek MTV maddesini de içeren yasaya göre, mevcut araç sahipleri ve 31 Aralık 2023'e kadar araç satın alanlar dahil olmak üzere vatandaşlardan bu yıla özgü bir kereye mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. Ek MTV, 2023 yılı için uygulanan MTV kadar olacak.

    Örnek olarak; 1-3 yaş arası motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki ilk taksiti için bin 846, temmuz taksiti için bin 846 lira ödeyen vatandaş, ağustos ve kasım aylarında da aynı miktarı ödeyecek. Bu araç için 2023’te toplam 7 bin 384 lira vergi alınacak.

    Ek MTV, normalde olduğu gibi iki taksit şeklinde alınacak. İlk taksit ağustos ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım sonuna kadar ödenecek. 31 Aralık 2023'e kadar yeni bir araç satın alanlar ise ek MTV'si ise bu araçların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin ödeyecek.

    Mevcut mevzuatta MTV'den muaf tutulan kişilerden ek MTV alınmayacak. Ayrıca, deprem bölgesinde deprem tarihinde kayıtlı taşıtların sahipleri ile deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahipleri ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden kişilerden ek MTV alınmayacak.

    6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirilen ek MTV kaleminden bu yıl bütçeye 30 milyar lira civarında ek gelir bekleniyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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