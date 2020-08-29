Ekran altı kameralı ilk telefondan "selfie" örneği geldi

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ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu 1 Eylül'de duyuracak. Çinli şirket Axon 20 5G isimli cihazın ön kamerasıyla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı

Akıllı telefonun ekranı; koruyucu cam, polarizör, enkapsüle cam, katot, OLED panel ve cam alt tabaka dahil olmak üzere yedi farklı katmandan oluşuyor.

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Mühendisler ayrıca şeffaflığı en üst düzeye çıkarmak ve optik kırınımı azaltmak için cihaza özel bir yansıma önleyici film uyguladılar. Buna ek olarak firma yeni telefonun selfie kamerasıyla çekilmiş ilk fotoğraf örneğini de paylaştı.

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Snapdragon 765G ve 6.92 inç ekran

ZTE Axon 20 5G'nin Snapdragon 765G yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazda 6.92 inçlik bir ekran yer alacak. Arka panelinde 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi göreceğiz.

Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu 4.120 mAh kapasiteli pilden beslenecek. ZTE Axon 20 5G'nin tanıtımı 1 Eylül'de yapılacak. Cihazın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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