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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran altı kameralı ilk telefondan "selfie" örneği geldi

    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu çok yakında tanıtılacak. ZTE Axon 20 5G isimli cihazın görünmez ön kamerasıyla çekilmiş ilk fotoğraf örneği yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ekran altı kameralı ilk telefondan
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    ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu 1 Eylül'de duyuracak. Çinli şirket Axon 20 5G isimli cihazın ön kamerasıyla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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    Akıllı telefonun ekranı; koruyucu cam, polarizör, enkapsüle cam, katot, OLED panel ve cam alt tabaka dahil olmak üzere yedi farklı katmandan oluşuyor.

    Ekran altı kameralı ilk telefondan
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    Mühendisler ayrıca şeffaflığı en üst düzeye çıkarmak ve optik kırınımı azaltmak için cihaza özel bir yansıma önleyici film uyguladılar. Buna ek olarak firma yeni telefonun selfie kamerasıyla çekilmiş ilk fotoğraf örneğini de paylaştı.

    Snapdragon 765G ve 6.92 inç ekran

    ZTE Axon 20 5G'nin Snapdragon 765G yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazda 6.92 inçlik bir ekran yer alacak. Arka panelinde 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi göreceğiz.

    Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonu 4.120 mAh kapasiteli pilden beslenecek. ZTE Axon 20 5G'nin tanıtımı 1 Eylül'de yapılacak. Cihazın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 2 sa.
    6.92" ekran ve 4120 mah batarya. Güzel fıkra :D
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    Elenya 2 sa. yeni yorumcu
    Anlamadım. Xiaomi yapmadı mı daha önce?
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    Rachsuchtig 1 sa. Elenya
    Birçok şirket şuan bunun üzerinde çalışıyor
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