Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube'un iPad uygulamasına PiP özelliği geliyor

    YouTube'un iPadOS versiyonuna PiP özelliği yolda. Bazı kullanıcılarda test edilmeye başlandı. Yakında herkesin kullanıma sunulması bekleniyor.
    14 sa.
    2b
    10
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPadOS işletim sisteminde videoları pencere içinde pencere (PiP) görünümünde oynatmak mümkün. Ancak videoları PiP olarak seyredebilmek için uygulamaların bu yapıyı desteklemesi gerekiyor. Netflix, Safari, Turkcell TV+, Udemy uygulamalarında bu destek var ancak YouTube uygulamasında yoktu. YouTube bazı kullanıcılarda PiP görünümü test ediyor.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı

    Ayrıca Bkz. "Dev korsan film şebekesine operasyon"

    Özellik şimdilik az sayıda kullanıcıda ve bazı  videolarda çalışıyor. Üstelik YouTube Premium abonesi olmak gerekiyor. YouTube Premium, aylık 16,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

    iPad’iniz varsa bu özelliğin YouTube uygulamasını gelmesini beklemeden kullanabilirsiniz. Bunun için Safari tarayıcısından YouTube’a girip herhangi bir videoyu oynatmanız yeterli. Üstelik Premium aboneliğiniz olmasa bile videoları PiP görünümünde oynatabilirsiniz.

    iPadOS işletim sisteminin PiP video oynatma özelliği, iOS 14 güncellemesiyle birlikte iPhone ve iPod cihazlara da gelecek. Muhtemelen iOS 14 güncellemesi yayınlandıktan sonra YouTube’un PiP özelliği herkesin kullanımına sunulacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sa. Xbox Live Gold Eylül 2020 oyunları açıklandı 11 sa. Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak 11 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı 12 sa. Ücretsiz dağıtılan Fall Guys, PS Plus tarihine geçti 12 sa. Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos) 12 sa. Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 13 sa. Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor 13 sa. Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe çeviri ile DH’de 14 sa. Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN YouTube'un iPad uygulamasına PiP özelliği geliyor Sonraki realme 6i incelemesi | Pil performansı çok iyi 15 sa. Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı 15 sa. iOS’taki özellik Windows 10’a geliyor: Uygulamalar arşivlenebilecek 16 sa. Renault, daha hijyenik otomobil çözümleri bulmak için Türkiye dahil 6 ülkede yarışma düzenliyor 16 sa. Apple kendi arama motorunu geliştiriyor 17 sa. Dev korsan film şebekesine operasyon 17 sa. Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı 18 sa. 10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak 18 sa. Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor 19 sa. Dünya çapında 7 nükleer santral enerjisi Bitcoin'e harcanıyor 19 sa. Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu 20 sa. Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı 21 sa. Tesla fidye saldırısını ucuz atlattı 21 sa. Samsung haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 21 sa. TikTok patronu istifa etti 1 gün Helio P35 oyun oynamaya yeter mi? "LG K61 ile oyun deneyimi" 1 gün Ford ve Bosch, otonom vale park sistemini sergiledi 1 gün İsviçreli bir paraşütçü, güneş enerjisiyle çalışan bir uçaktan atlayan ilk insan oldu 1 gün Excalibur G780 oyuncu dizüstü modeli satışa çıktı 1 gün Trabzonspor kripto para çıkarıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
    DonanımHaber
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    YENİ PEUGEOT 3008 ANA KONU
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız