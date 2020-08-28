YouTube'un iPad uygulamasına PiP özelliği geliyor

iPadOS işletim sisteminde videoları pencere içinde pencere (PiP) görünümünde oynatmak mümkün. Ancak videoları PiP olarak seyredebilmek için uygulamaların bu yapıyı desteklemesi gerekiyor. Netflix, Safari, Turkcell TV+, Udemy uygulamalarında bu destek var ancak YouTube uygulamasında yoktu. YouTube bazı kullanıcılarda PiP görünümü test ediyor.

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Özellik şimdilik az sayıda kullanıcıda ve bazı videolarda çalışıyor. Üstelik YouTube Premium abonesi olmak gerekiyor. YouTube Premium, aylık 16,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

iPad’iniz varsa bu özelliğin YouTube uygulamasını gelmesini beklemeden kullanabilirsiniz. Bunun için Safari tarayıcısından YouTube’a girip herhangi bir videoyu oynatmanız yeterli. Üstelik Premium aboneliğiniz olmasa bile videoları PiP görünümünde oynatabilirsiniz.

iPadOS işletim sisteminin PiP video oynatma özelliği, iOS 14 güncellemesiyle birlikte iPhone ve iPod cihazlara da gelecek. Muhtemelen iOS 14 güncellemesi yayınlandıktan sonra YouTube’un PiP özelliği herkesin kullanımına sunulacak.

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