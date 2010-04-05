Ekran kartı üreticileri ATi HD 5800 serisinde fiyatları "hafifçe" indiriyorlar

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Yaygın satışı 12 Nisan'da başlayacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için bekleyiş devam ededursun AMD tarafındaki sessizlik, ekran kartı üreticileri tarafından bozulacak gibi görünüyor. AMD cephesinde yöneticiler, kartlarına güvendiklerini ve şu an için fiyat indirimine ihtiyaç duymadıklarını belirtirken, ATi tabanlı ekran kartı hazırlayan kimi üreticilerin, kendi kar marjlarından kısarak ekran kartı fiyatlarında bir miktar indirim yapacakları söyleniyor.

GeForce GTX 480 modelini dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak lanse eden Nvidia'nın henüz kaç adet GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 satışa sunacağı resmi olarak açıklanmamakla birlikte AMD'nin bu durumun takipçisi olduğu ve satışa sunulan adet sayısına ve satış performansına göre fiyatayarlamasına gideceği söyleniyor. Üretici tarafındaki indirimler henüz fiyatlara yansımamakla birlikte, AMD tarafından yapılan resmi bir indirim olmadığı için fiyatların ne oranda düşeceği henüz bilinmiyor.

Önümüzdeki günlerde ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması ve bu kapsamda şimdiye kadar sattığı DirectX 11 kart sayısını (Ocak ayı içerisinde 2 milyondan fazla kart sattığını açıklamıştı) açıklaması beklenen AMD cepheisnde, özel tasarımlı Radeon HD 5870'lerin ve sınırlı sayıda üretilecek hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerinin bu ay ve Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.