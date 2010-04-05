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Ekran kartı üreticileri ATi HD 5800 serisinde fiyatları "hafifçe" indiriyorlar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticileri ATi HD 5800 serisinde fiyatları
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Yaygın satışı 12 Nisan'da başlayacak GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için bekleyiş devam ededursun AMD tarafındaki sessizlik, ekran kartı üreticileri tarafından bozulacak gibi görünüyor. AMD cephesinde yöneticiler, kartlarına güvendiklerini ve şu an için fiyat indirimine ihtiyaç duymadıklarını belirtirken, ATi tabanlı ekran kartı hazırlayan kimi üreticilerin, kendi kar marjlarından kısarak ekran kartı fiyatlarında bir miktar indirim yapacakları söyleniyor.

GeForce GTX 480 modelini dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartı olarak lanse eden Nvidia'nın henüz kaç adet GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 satışa sunacağı resmi olarak açıklanmamakla birlikte AMD'nin bu durumun takipçisi olduğu ve satışa sunulan adet sayısına ve satış performansına göre fiyatayarlamasına gideceği söyleniyor. Üretici tarafındaki indirimler henüz fiyatlara yansımamakla birlikte, AMD tarafından yapılan resmi bir indirim olmadığı için fiyatların ne oranda düşeceği henüz bilinmiyor.

Önümüzdeki günlerde ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması ve bu kapsamda şimdiye kadar sattığı DirectX 11 kart sayısını (Ocak ayı içerisinde 2 milyondan fazla kart sattığını açıklamıştı) açıklaması beklenen AMD cepheisnde, özel tasarımlı Radeon HD 5870'lerin ve sınırlı sayıda üretilecek hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerinin bu ay ve Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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MrSilence 9 yıl
Ne güzel hayaller... Bende 58x0 alana 9600GT hediye etseler diyorum ama... Ati'nin yapacağı en güzel haraket olur "alın size cuda ve physx" der gibi "zaten artık başka bir işe yaramıyor bu 9600GT" demiş gibi olur
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hooper 9 yıl

MrSilence

Ne güzel hayaller... Bende 58x0 alana 9600GT hediye etseler diyorum ama... Ati'nin yapacağı en güzel haraket olur "alın size cuda ve physx" der gibi "zaten artık başka bir işe yaramıyor bu 9600GT" demiş gibi olur





süpersin hocam

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huseyincarnege 9 yıl
ATİ BU İŞTE OYUNCULARI DÜŞÜNÜYO
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GODlessDevil 9 yıl
ya bişey sorucam, öğrenmek istiyorum ....

Gerçekten Fermi perfomansta geçti mi ATİ'yi ?? Heralde geçti ki fiyatı indiren ATİ oluyor ....

Bilgilendirin beni !!!

Buarada arkadaşların dediğide olabilir, satış politakası da olabilir..

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escape0121 9 yıl
ATİ FİYAT POLİTİKASINA DEVAM EDECEKTİR
BİR SÜRE DAHA
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CrySystem 9 yıl
Nvidia sağlam rakip çıkmadı ...
Ati sağlam oynuyor
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melyyh 9 yıl
470 - 480. başka kartları yokki adamların daha. fiyat konusunda da rekabetçi değiller. ATI nin pazar payının düşeceğini düşünmüyorum. Hala G92(8800GTS) ile oyun oynuyorum , benim gibi kullanıcı sayısı çok daha fazla 5800 - GTX 470 - 480 e ihtiyaç duyanlardan. bu kadar gecikti , bari daha alt modellerde gelmiş olmalıydı. ATI tabiiki indirim yapmayacaktır şimdilik...
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fahdlan 9 yıl
ben o kadar bekledim, yine beklerim arkadas ,dx11 li oyunmu var sanki acele edelim eylül civarı alırım 5870 mi ohh derim çekilirim bi kenara ... a bu arada kimse ati den indirim felan beklemesin bir kaç ay boyunca , çünkü nedeni malum fermiler fosssss cıktı , yoksa ohooo şimdiye kadar yarı yarıya inmişti ati nin fiyatları , bunu hepimiz biliyoruz arkadaslar , üstelik ilk parti fermiler TR ye çokk kısıtlı sayıda gelecek , dolayısı ile bizlere kesinlikle bir faydası olmayacak, o yüzden sakin olup , bi 3 - 4 ay beklemek lazım derim ben ...
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alpa07 9 yıl
MERAK ETMEYINN YAKINDA NVİDİA DX11 KARTLARINI BOLLAŞTIRSIN ATİ KARTLARINI 250 300 LİRA ARASINDA GÖRÜRÜZ :d:d:d:d:d:d
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leech 9 yıl
Yaza kadar daha iyi fiyata gelir umarım.
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Inalough 9 yıl

alpa07

MERAK ETMEYINN YAKINDA NVİDİA DX11 KARTLARINI BOLLAŞTIRSIN ATİ KARTLARINI 250 300 LİRA ARASINDA GÖRÜRÜZ :d:d:d:d:d:d


EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ DİYORSUN YANİ?!
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quzman 9 yıl
Başlıktaki hafifçe ifadesi kimsenin dikkatini çekmedi herhalde :)
Yani 5 bilemedin 10 dolar oynar :)
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Batuist 9 yıl
fermi ile aralarındaki bu performans farkı atinin yeni nesil kartlarını çıkarması için acele etmesini gerektirmiyor.. dolayısı ile 5x serisinin daha fazla satması kendi yararına olacağından yeni seri kartları çıkarmak için acele etmeyecektir. stokların tükenmesi amacıyla yapılan fiyat indirimlerini şimdiye dek görmediysek nedeni de budur zaten..
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DH Misafiri 9 yıl
asgari ücret 2 tane 5970 kadar olmalı.
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renklem 9 yıl

DH Misafiri

asgari ücret 2 tane 5970 kadar olmalı.



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aydogdu1453 9 yıl
Atının yeni mimari kıpırtıları gelmeye başladı o zaman ellerinde olan gpu'ları uygun fiyata çıkarmaya çalışacaklar bu da bizlerin işine yarar umarım.
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