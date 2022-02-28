AMD Radeon RX 6500 XT Avrupa'da MSRP fiyatına geriledi

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Popüler kripto para birimi Ethereum'un hisse kanıtı'na (Proof of Stake) geçişi yaklaştıkça ekran kartı fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Güncel ekran kartı modelleri hakkında piyasa araştırması yürüten Tom's Hardware, AMD'nin giriş seviyesi Radeon RX 6500 XT modelinin MSRP fiyatına düştüğünü bildirdi.

Fiyat düşüşleri üst seviye ekran kartlarına da yansıyabilir

Alman perakendeci Mindfactory sitesinde satışa sunulan yeni kartın ASRock Phantom Gaming D OC ve Powercolor Fighter modelleri 229 Euroluk bir fiyat ile listenirken, MSI Radeon RX 6500 XT Mech, Sapphire Pulse Gaming ve XFX Black Gaming modelleri 240 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Modelin 209 Euro MSRP fiyatına sahip olduğunu düşünürsek fiyatların oldukça gerilediğini söyleyebiliriz.

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4GB GDDR6 bellek, 64-bit veri yolu ve Navi 24 çekirdeğine sahip olan RX 6500 XT, AMD'nin maliyeti düşürmek adına birçok özellikten fedakarlık yaptığı bir ekran kartı olsa da fiyatların düşme eğiliminde olması önümüzdeki aylarda üst seviye GPU'ları da etkileyebilir.

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