Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 6500 XT Avrupa'da MSRP fiyatına geriledi

    AMD'nin giriş seviyesi RX 6500 XT ekran kartı, Avrupa perakende sitelerinde MSRP fiyatına düşmeye başladı. Yeni kart artık 229 ila 240 euroyu bulan fiyatlar ile satın alınabiliyor. 
    1

    Ekran kartları MSRP fiyatlarına düşmeye devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler kripto para birimi Ethereum'un hisse kanıtı'na (Proof of Stake) geçişi yaklaştıkça ekran kartı fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Güncel ekran kartı modelleri hakkında piyasa araştırması yürüten Tom's Hardware, AMD'nin giriş seviyesi Radeon RX 6500 XT modelinin MSRP fiyatına düştüğünü bildirdi. 

    Fiyat düşüşleri üst seviye ekran kartlarına da yansıyabilir

    Alman perakendeci Mindfactory sitesinde satışa sunulan yeni kartın ASRock Phantom Gaming D OC ve Powercolor Fighter modelleri 229 Euroluk bir fiyat ile listenirken, MSI Radeon RX 6500 XT Mech, Sapphire Pulse Gaming ve XFX Black Gaming modelleri 240 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Modelin 209 Euro MSRP fiyatına sahip olduğunu düşünürsek fiyatların oldukça gerilediğini söyleyebiliriz.

    4GB GDDR6 bellek, 64-bit veri yolu ve Navi 24 çekirdeğine sahip olan RX 6500 XT, AMD'nin maliyeti düşürmek adına birçok özellikten fedakarlık yaptığı bir ekran kartı olsa da fiyatların düşme eğiliminde olması önümüzdeki aylarda üst seviye GPU'ları da etkileyebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    KOJIRO-SHURIKEN
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız