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    Anlık Bildirim

    SEC kovalıyor, Elon Musk kaçıyor

    Twitter’ı satın aldığı dönemlerde büyük tartışmalara neden olan Elon Musk, SEC tarafından da soruşturma altına alınmıştı. Elon Musk yıllardır ifade çağrılarına kulak asmıyor. 
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunu satın alması aylarca teknoloji gündemini meşgul etmişti. Önce satın almak isteyen sonra vazgeçen Elon Musk’ın borsada Twitter hisselerine sahip olduğu söylentileri de işin tuzu biberi olmuştu.

    SEC ve Elon Musk çıkmazı

    2022 sonlarında SEC, Elon Musk’ın sahip olduğu hisseler konusunda bir soruşturma başlatmıştı. Ne var ki 2 yıla yakın bir süredir Elon Musk halen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. Mahkeme kararına rağmen ünlü milyarder hukuk kurallarını hiçe sayıyor.

    Geçtiğimiz ay bir federal yargıç, Elon Musk’ın SEC çağrısına uyarak ifade vermesini istemişti. Ne var ki halen Elon Musk bir adım atmış değil. SEC bunun üzerine bir açıklama yaparak, Elon Musk’ın oyunbozanlık yaptığını ve soruşturmayı çarpıttığını ifade etti.

    Elon Musk’ın hukuk ekibi ise süreci, gecikmiş bir SEC şikayetine bağlı alakasız bir soruşturma olarak tanımlıyor ancak SEC bunun doğru olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın hayatını anlatan Walter Isaacson’un biyografisinde Twitter satın alımına ilişkin bazı anlatımların delil olabileceği de gündeme geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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