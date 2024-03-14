SEC kovalıyor, Elon Musk kaçıyor

SEC ve Elon Musk çıkmazı
2022 sonlarında SEC, Elon Musk’ın sahip olduğu hisseler konusunda bir soruşturma başlatmıştı. Ne var ki 2 yıla yakın bir süredir Elon Musk halen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. Mahkeme kararına rağmen ünlü milyarder hukuk kurallarını hiçe sayıyor.
Geçtiğimiz ay bir federal yargıç, Elon Musk’ın SEC çağrısına uyarak ifade vermesini istemişti. Ne var ki halen Elon Musk bir adım atmış değil. SEC bunun üzerine bir açıklama yaparak, Elon Musk’ın oyunbozanlık yaptığını ve soruşturmayı çarpıttığını ifade etti.
Elon Musk’ın hukuk ekibi ise süreci, gecikmiş bir SEC şikayetine bağlı alakasız bir soruşturma olarak tanımlıyor ancak SEC bunun doğru olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın hayatını anlatan Walter Isaacson’un biyografisinde Twitter satın alımına ilişkin bazı anlatımların delil olabileceği de gündeme geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.