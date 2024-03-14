SEC kovalıyor, Elon Musk kaçıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunu satın alması aylarca teknoloji gündemini meşgul etmişti. Önce satın almak isteyen sonra vazgeçen Elon Musk’ın borsada Twitter hisselerine sahip olduğu söylentileri de işin tuzu biberi olmuştu.

SEC ve Elon Musk çıkmazı

2022 sonlarında SEC, Elon Musk’ın sahip olduğu hisseler konusunda bir soruşturma başlatmıştı. Ne var ki 2 yıla yakın bir süredir Elon Musk halen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. Mahkeme kararına rağmen ünlü milyarder hukuk kurallarını hiçe sayıyor.

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Geçtiğimiz ay bir federal yargıç, Elon Musk’ın SEC çağrısına uyarak ifade vermesini istemişti. Ne var ki halen Elon Musk bir adım atmış değil. SEC bunun üzerine bir açıklama yaparak, Elon Musk’ın oyunbozanlık yaptığını ve soruşturmayı çarpıttığını ifade etti.

Elon Musk’ın hukuk ekibi ise süreci, gecikmiş bir SEC şikayetine bağlı alakasız bir soruşturma olarak tanımlıyor ancak SEC bunun doğru olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın hayatını anlatan Walter Isaacson’un biyografisinde Twitter satın alımına ilişkin bazı anlatımların delil olabileceği de gündeme geldi.

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Elon Musk hukuku hiçe sayıyor