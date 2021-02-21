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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı

    Tamamı elle çizilmiş olan macera oyunu olan Doodle Dash, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    21 Şubat 2021, 10:00 (5 sa.)
    468
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ghostfall Studios'un yaptığı macera oyunu Doodle Dash, iOS ve Android için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor"

    Doodle Dash, direkt olarak anlayabileceğiniz gibi tamamen el yapımı çizimlerden oluşuyor ve grafikler de direkt olarak bu tarzda. Oyunda her seferinde farklı ortamların yaratıldığı bir evrende engellerden kaçınarak koşuyorsunuz ve yüksek puanı almaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendinizi mağara çıkışı bir toz fırtınasında da bulabilirsiniz, sahile inebilirsiniz ya da köpekbalıklarından kaçtığınız bir okyanusta bulabilirsiniz kendinizi.

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    Oyunda biri hikaye modu, diğeri sonsuz koşu tarzında olan bonus modu olan iki farklı mod bulunuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek oynanışa dair daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

    Oyunu ücretsiz bir şekilde şu anda App Store ve Google Play'de bulabilirsiniz. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://apps.apple.com/app/id1522405478

    Doodle Dash Doodle Dash Doodle Dash Doodle Dash Ghostfall Studios Macera Oyunları Ücretsiz 123M



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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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