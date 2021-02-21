El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ghostfall Studios'un yaptığı macera oyunu Doodle Dash, iOS ve Android için yayınlandı.

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Doodle Dash, direkt olarak anlayabileceğiniz gibi tamamen el yapımı çizimlerden oluşuyor ve grafikler de direkt olarak bu tarzda. Oyunda her seferinde farklı ortamların yaratıldığı bir evrende engellerden kaçınarak koşuyorsunuz ve yüksek puanı almaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendinizi mağara çıkışı bir toz fırtınasında da bulabilirsiniz, sahile inebilirsiniz ya da köpekbalıklarından kaçtığınız bir okyanusta bulabilirsiniz kendinizi.

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Oyunda biri hikaye modu, diğeri sonsuz koşu tarzında olan bonus modu olan iki farklı mod bulunuyor. Aşağıdaki videoyu izleyerek oynanışa dair daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Oyunu ücretsiz bir şekilde şu anda App Store ve Google Play'de bulabilirsiniz. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

https://apps.apple.com/app/id1522405478

Doodle Dash Ghostfall Studios Macera Oyunları Ücretsiz 123M

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