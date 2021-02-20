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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor

    Daha önce PC için yayınlanan komedi simülasyon oyunu Kill It With Fire; PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS ve Android için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Şubat 2021, 10:00 (5 sa.)
    468
    7
    5
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını tinyBuild'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Casey Donnellan Games'in yaptığı komedi simülasyon oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu About Love and Hate 2, iOS cihazlar için yayınlandı"

    Daha önce PC için çıkışını yapan oyun yalnızca iOS ve Android için değil, ayrıca PlayStation 4, Xbox One ve Switch için de duyuruldu. Oyun 4 Mart'ta ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Oyunun videosunu, tanıtım yazısını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı

    https://apps.apple.com/app/id1538981203

    Kill It With Fire Kill It With Fire Kill It With Fire Kill It With Fire tinyBuild Simülasyon Cihaza göre değişir

    Tanıtım Yazısı

    İnsanoğlunun en eski ve ölümcül düşmanı, örümcekler. Lisanslı bir Kill It With Fire imhacısı olarak karşılık verme zamanı! Cephaneliğini topla ve bu sekiz bacaklı tehdidin peşinde zaman, mekân ve banliyöde yolculuk et, bu sıraya göre gitmek zorunda da değilsin.

    Örümcekleri alt etmek için onların tek zayıflığını kullanmalısın: ATEŞ. Ya da mermiler. Ya da patlayıcılar, ninja yıldızları, bir şeylerle ezmek... Aslında neredeyse her şey. Ancak bu her şeyin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Önce örümcekleri bulman gerek. Avını, yüzlerce saklanma yeri içerisinde bulmak için son teknoloji eklem bacaklı takip teknolojisini kullan. Sonrasında her şeyi ateşe ver ve bu bitince de örümceği tavayla parçala. Kesin sonuç almanın tek yolu bu.

    Özellikler

    • Düzinelerce silah
    • Ürpertici sürüngenler
    • "Gerçekçi" alev simülasyon sistemi
    • Yersiz kaos ve yıkım
    • Örümceklerle ilgili gerçeği sonunda öğreneceksin


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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 50 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben küçükken gta3 de nefes alan insan bırakmıyordum. Quake 3'te testere ile adam kesmece oynuyordum. Bu bence gayet çocuk oyunu.
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    drothee (Erhan Sarıhan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocukları, hayvanları öldürmeye teşvik eden leş bir oyun
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    drothee (Erhan Sarıhan) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) drothee
    Bide komedi yazmış
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ateşle yakmak, tavayla parçalamak, kaos, yıkım, ölüm.. Nasil bir insansa artik yapimci..
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    Frobisher (Orhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Çook böyle oyun var yapacak bişey yok, postal serisi ve hatred varken bu oyun çocuk oyunu kalır.
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