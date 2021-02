Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını tinyBuild'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Casey Donnellan Games'in yaptığı komedi simülasyon oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor.

Daha önce PC için çıkışını yapan oyun yalnızca iOS ve Android için değil, ayrıca PlayStation 4, Xbox One ve Switch için de duyuruldu. Oyun 4 Mart'ta ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Oyunun videosunu, tanıtım yazısını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

https://apps.apple.com/app/id1538981203

Tanıtım Yazısı

İnsanoğlunun en eski ve ölümcül düşmanı, örümcekler. Lisanslı bir Kill It With Fire imhacısı olarak karşılık verme zamanı! Cephaneliğini topla ve bu sekiz bacaklı tehdidin peşinde zaman, mekân ve banliyöde yolculuk et, bu sıraya göre gitmek zorunda da değilsin.

Örümcekleri alt etmek için onların tek zayıflığını kullanmalısın: ATEŞ. Ya da mermiler. Ya da patlayıcılar, ninja yıldızları, bir şeylerle ezmek... Aslında neredeyse her şey. Ancak bu her şeyin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Önce örümcekleri bulman gerek. Avını, yüzlerce saklanma yeri içerisinde bulmak için son teknoloji eklem bacaklı takip teknolojisini kullan. Sonrasında her şeyi ateşe ver ve bu bitince de örümceği tavayla parçala. Kesin sonuç almanın tek yolu bu.

Özellikler

Düzinelerce silah

Ürpertici sürüngenler

"Gerçekçi" alev simülasyon sistemi

Yersiz kaos ve yıkım

Örümceklerle ilgili gerçeği sonunda öğreneceksin

