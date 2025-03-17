El konsolları için yeni Snapdragon G serisi işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, elde taşınabilir oyun cihazları için geliştirdiği yeni nesil Snapdragon G serisi yongalarını GDC (Game Developers Conference) etkinliğinde tanıttı. Şirket, bu seride Snapdragon G1 Gen 2, Snapdragon G2 Gen 2 ve Snapdragon G3 Gen 3 olmak üzere üç farklı model sunuyor. Yeni yongalar, performans ve verimlilik odaklı Kryo çekirdekleriyle donatılmış ve entegre Adreno GPU'ları ile geliyor.

El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı

Yeni serinin en güçlü üyesi Snapdragon G3 Gen 3'ten başlayacak olursak, Qualcomm'un en güncel Adreno A32 GPU'sunu kullanıyor ve donanımsal ışın izleme desteği sunuyor. Qualcomm, bu yonganın Unreal Engine 5’in Lumen Global Illumination & Reflections özelliklerine tam destek verdiğini belirtiyor. G3 Gen 3, QHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip premium taşınabilir oyun cihazları için optimize edilmiş durumda. Aynı zamanda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve isteğe bağlı 5G bağlantı desteğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon G2 Gen 2 ise orta seviye oyuncu cihazlarını hedef alıyor. 1 adet Prime, 4 adet Performans ve 3 adet Verimlilik çekirdeği içeren bu yonga, Qualcomm Adreno A22 GPU ile güçlendirilmiş. G3 Gen 3 kadar güçlü olmasa da, QHD+ çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızını destekleyerek taşınabilir oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve isteğe bağlı 5G desteği sayesinde gecikme süresi düşük çevrimiçi oyunlar için ideal.

Serinin giriş seviyesi modeli Snapdragon G1 Gen 2 ise bulut tabanlı oyunlara odaklanıyor. 2 Performans ve 6 Verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemci, Adreno A12 GPU ile geliyor. Qualcomm, bu yonganın uzun pil ömrüne sahip taşınabilir oyun cihazları için optimize edildiğini belirtiyor. FHD+ çözünürlükte 120 Hz yenileme hızını destekleyen G1 Gen 2, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçenekleri sunuyor.

Snapdragon G serisi özellikleri (2025) Model CPU Çekirdek Konfigürasyonu Entegre GPU Kablosuz Bağlantı Önerilen Kullanım Senaryosu Snapdragon G1 Gen 2 2 Performans Çekirdeği + 6 Verimlilik Çekirdeği Qualcomm Adreno A12 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 FHD+ Çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı; Bulut oyunları, uzun pil ömrü odaklı cihazlar Snapdragon G2 Gen 2 1 Ana Çekirdek + 5 Performans Çekirdeği + 3 Verimlilik Çekirdeği Qualcomm Adreno A22 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Opsiyonel 5G QHD+ Çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı; Yerel el konsolları, düşük gecikmeli online oyunlar Snapdragon G3 Gen 3 1 Ana Çekirdek + 5 Performans Çekirdeği + 2 Verimlilik Çekirdeği Qualcomm Adreno A32 + Donanımsal Işın İzleme Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Opsiyonel 5G QHD+ Çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı; Üst düzey taşınabilir oyun cihazları, yeni nesil oyun deneyimleri

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Bu arada Qualcomm, yeni G serisinin şimdiden birçok üretici tarafından benimsendiğini duyurdu. Ayaneo, yeni Snapdragon tabanlı cihazlarıyla öne çıkarken, OneXPlayer ve Retroid gibi firmalar da G serisini temel alan taşınabilir konsollar geliştiriyor. Ancak bu cihazların AMD ve Intel işlemcili cihazlara karşı ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı