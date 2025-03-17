El konsolları için yeni Snapdragon G serisi işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri

- El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı
- Snapdragon G serisi özellikleri (2025)
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El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı
Yeni serinin en güçlü üyesi Snapdragon G3 Gen 3'ten başlayacak olursak, Qualcomm'un en güncel Adreno A32 GPU'sunu kullanıyor ve donanımsal ışın izleme desteği sunuyor. Qualcomm, bu yonganın Unreal Engine 5’in Lumen Global Illumination & Reflections özelliklerine tam destek verdiğini belirtiyor. G3 Gen 3, QHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip premium taşınabilir oyun cihazları için optimize edilmiş durumda. Aynı zamanda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve isteğe bağlı 5G bağlantı desteğiyle geliyor.
Serinin giriş seviyesi modeli Snapdragon G1 Gen 2 ise bulut tabanlı oyunlara odaklanıyor. 2 Performans ve 6 Verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemci, Adreno A12 GPU ile geliyor. Qualcomm, bu yonganın uzun pil ömrüne sahip taşınabilir oyun cihazları için optimize edildiğini belirtiyor. FHD+ çözünürlükte 120 Hz yenileme hızını destekleyen G1 Gen 2, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçenekleri sunuyor.
|Model
|CPU Çekirdek Konfigürasyonu
|Entegre GPU
|Kablosuz Bağlantı
|Önerilen Kullanım Senaryosu
|Snapdragon G1 Gen 2
|2 Performans Çekirdeği + 6 Verimlilik Çekirdeği
|Qualcomm Adreno A12
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
|FHD+ Çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı; Bulut oyunları, uzun pil ömrü odaklı cihazlar
|Snapdragon G2 Gen 2
|1 Ana Çekirdek + 5 Performans Çekirdeği + 3 Verimlilik Çekirdeği
|Qualcomm Adreno A22
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Opsiyonel 5G
|QHD+ Çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı; Yerel el konsolları, düşük gecikmeli online oyunlar
|Snapdragon G3 Gen 3
|1 Ana Çekirdek + 5 Performans Çekirdeği + 2 Verimlilik Çekirdeği
|Qualcomm Adreno A32 + Donanımsal Işın İzleme
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Opsiyonel 5G
|QHD+ Çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı; Üst düzey taşınabilir oyun cihazları, yeni nesil oyun deneyimleri
Bu arada Qualcomm, yeni G serisinin şimdiden birçok üretici tarafından benimsendiğini duyurdu. Ayaneo, yeni Snapdragon tabanlı cihazlarıyla öne çıkarken, OneXPlayer ve Retroid gibi firmalar da G serisini temel alan taşınabilir konsollar geliştiriyor. Ancak bu cihazların AMD ve Intel işlemcili cihazlara karşı ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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