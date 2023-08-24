El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, elde taşınabilir oyun cihazlarına odaklanan yeni yonga serisi Qualcomm Snapdragon G serisini duyurdu. Şirket bu seride Snapdragon G1 Gen 1, Snapdragon G2 Gen 1 ve Snapdragon G3x Gen 2 olmak üzere üç yonga tanıttı. Şirketin bu üç yeni işlemcisinin farklı form faktörleriyle çalışması ve belirli oyun ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanıyor.

Snapdragon G serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Razer Edge'e güç veren Snapdragon G3x yongasının devamını ve şirketin yeni özel Snapdragon oyun yongaları serisinin ilk modelleri olarak hizmet veren diğer platformlarını tanıttı. Yeni Snapdragon G serisinin amiral gemisi olan Snapdragon G3x Gen 2, CPU performansında selefinden yüzde 30, GPU performansında ise selefinden iki kat daha hızlı. Bu yongayı Android, PC, bulut ve remote konsol oyunları için kullanılan cihazlarda göreceğiz. Yonga ayrıca ışın izleme desteğinin yanı sıra oyunlar esnasında canlı yayın yapabilmeyi de mümkün kılacak güçte. G3x Gen 2 bunlarla birlikte WiFi 7 ve 5G mmWave bağlantılarıyla birlikte geliyor.

Snapdragon G serisi özellikleri DH Snapdragon G1 Gen 1 Snapdragon G2 Gen 1 Snapdragon G3x Gen 2 İşlemci 8 çekirdekli Kryo CPU 8 çekirdekli Kryo CPU 8 çekirdekli Kryo CPU Grafik birimi Adreno A11 Adreno A21 Adreno A32 Bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0, mmWave ve Sub-6 5G, FastConnect 6700 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, mmWave ve Sub-6 5G, Fast Connect 7800 Hücresel Yok 5G mm Wave ve sub-6 5G mmWave ve sub-6 (300 MHz) Kamera Yok - Çift kamera desteği Ekran 1080p, 60 Hz FHD+ ve 144 Hz FHD+ ve 144 Hz Işın izleme Yok Yok Var

Qualcomm, daha düşük özelliklere sahip cihazlarda daha az performans gerektiren oyunlar için Snapdragon G1 Gen 1 platformunu tasarladı. Bu platform, bulut oyunlarının yanı sıra fansız özel taşınabilir cihazlarda remote konsol ve PC oyunları için ideal gibi görünüyor. Yonga, 1080p 60 FPS'ye kadar destekliyor ve WiFi 5 kullanıyor.

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Son olarak, yonga üreticisi iki hat arasında bir orta yol olarak hizmet etmek için Snapdragon G2 Gen 1 platformunu piyasaya sürdü. Bu platform da fansız oyun cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanırken, performans olarak oyunlarda biraz daha iyisini hedefliyor. Bu yonga WiFi 6/6E ve 5G mmWave aracılığıyla bulut ve remote konsol oyunları için kullanılan taşınabilir cihazların yanı sıra Android ve PC oyunlarını oynamak için kullanılan cihazlara da güç sağlayabilir.

Qualcomm, yeni seriyi hızlı bir şekilde piyasaya sürmeyi umuyor. Halihazırda Snapdragon G3x Gen 2 için bazı üreticilere referans tasarımlar sunulmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm ve diğer şirketler Snapdragon G serisi tarafından desteklenen taşınabilir oyun cihazları için Qualcomm ile işbirliği yapıyor.

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