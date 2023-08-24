El konsolları için yeni Snapdragon G serisi tanıtıldı

Snapdragon G serisi tanıtıldı
|DH
|Snapdragon G1 Gen 1
|Snapdragon G2 Gen 1
|Snapdragon G3x Gen 2
|İşlemci
|8 çekirdekli Kryo CPU
|8 çekirdekli Kryo CPU
|8 çekirdekli Kryo CPU
|Grafik birimi
|Adreno A11
|Adreno A21
|Adreno A32
|Bağlantı
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0, mmWave ve Sub-6 5G, FastConnect 6700
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, mmWave ve Sub-6 5G, Fast Connect 7800
|Hücresel
|Yok
|5G mm Wave ve sub-6
|5G mmWave ve sub-6 (300 MHz)
|Kamera
|Yok
|-
|Çift kamera desteği
|Ekran
|1080p, 60 Hz
|FHD+ ve 144 Hz
|FHD+ ve 144 Hz
|Işın izleme
|Yok
|Yok
|Var
Qualcomm, daha düşük özelliklere sahip cihazlarda daha az performans gerektiren oyunlar için Snapdragon G1 Gen 1 platformunu tasarladı. Bu platform, bulut oyunlarının yanı sıra fansız özel taşınabilir cihazlarda remote konsol ve PC oyunları için ideal gibi görünüyor. Yonga, 1080p 60 FPS'ye kadar destekliyor ve WiFi 5 kullanıyor.
Son olarak, yonga üreticisi iki hat arasında bir orta yol olarak hizmet etmek için Snapdragon G2 Gen 1 platformunu piyasaya sürdü. Bu platform da fansız oyun cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanırken, performans olarak oyunlarda biraz daha iyisini hedefliyor. Bu yonga WiFi 6/6E ve 5G mmWave aracılığıyla bulut ve remote konsol oyunları için kullanılan taşınabilir cihazların yanı sıra Android ve PC oyunlarını oynamak için kullanılan cihazlara da güç sağlayabilir.
Qualcomm, yeni seriyi hızlı bir şekilde piyasaya sürmeyi umuyor. Halihazırda Snapdragon G3x Gen 2 için bazı üreticilere referans tasarımlar sunulmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm ve diğer şirketler Snapdragon G serisi tarafından desteklenen taşınabilir oyun cihazları için Qualcomm ile işbirliği yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.