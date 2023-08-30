Binance borsasından kritik karar: BUSD dönemi sona eriyor

BUSD neden kalkıyor?
ABD düzenleyici kurumların Binance borsasına dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatması sonrasında Paxos ortaklıktan çekildiğini duyurmuştu. BUSD para biriminin geleceği ile ilgili resmi açıklama da geldi.
Binance borsası Şubat 2024 itibariyle BUSD paritelerini desteklemeyi bırakacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların BUSD birikimlerini USDT gibi diğer birimlere dönüştürmesi gerekiyor. Yani bir dönem sonra erdi.
16 milyar dolar pazar değerine ulaşan BUSD yavaş yavaş erimeye başladı. Şu sıralar Binance borsasında satış baskısı oluşmuş durumda ve BUSD karşılığının 1 USD altına düşmesinden endişe ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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