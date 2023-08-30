Binance borsasından kritik karar: BUSD dönemi sona eriyor

Tam Boyutta Gör Tether firmasının USDT basımı ile piyasaları manipüle ettiği soruşturmalarının gündeme geldiği bir dönemde Binance borsası Paxos ile ortaklık kurarak BUSD stabil para birimini piyasaya sürmüştü. Önemli bir değere ulaşan BUSD sona doğru gidiyor.

BUSD neden kalkıyor?

ABD düzenleyici kurumların Binance borsasına dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatması sonrasında Paxos ortaklıktan çekildiğini duyurmuştu. BUSD para biriminin geleceği ile ilgili resmi açıklama da geldi.

Binance’e darbe üstüne darbe 6 ay önce eklendi

Binance borsası Şubat 2024 itibariyle BUSD paritelerini desteklemeyi bırakacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların BUSD birikimlerini USDT gibi diğer birimlere dönüştürmesi gerekiyor. Yani bir dönem sonra erdi.

16 milyar dolar pazar değerine ulaşan BUSD yavaş yavaş erimeye başladı. Şu sıralar Binance borsasında satış baskısı oluşmuş durumda ve BUSD karşılığının 1 USD altına düşmesinden endişe ediliyor.

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