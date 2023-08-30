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    Anlık Bildirim

    Binance borsasından kritik karar: BUSD dönemi sona eriyor

    Bir dönem en çok kullanılan ikinci stabil kripto para haline gelen BUSD, Binance borsasına karşı açılan davalar sonrasında adeta eridi. Gelecek yıl resmi olarak kullanımdan kalkacak. 
    Binance Tam Boyutta Gör
    Tether firmasının USDT basımı ile piyasaları manipüle ettiği soruşturmalarının gündeme geldiği bir dönemde Binance borsası Paxos ile ortaklık kurarak BUSD stabil para birimini piyasaya sürmüştü. Önemli bir değere ulaşan BUSD sona doğru gidiyor.

    BUSD neden kalkıyor?

    ABD düzenleyici kurumların Binance borsasına dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatması sonrasında Paxos ortaklıktan çekildiğini duyurmuştu. BUSD para biriminin geleceği ile ilgili resmi açıklama da geldi.

    Binance borsası Şubat 2024 itibariyle BUSD paritelerini desteklemeyi bırakacak. Bu tarihe kadar kullanıcıların BUSD birikimlerini USDT gibi diğer birimlere dönüştürmesi gerekiyor. Yani bir dönem sonra erdi.

    16 milyar dolar pazar değerine ulaşan BUSD yavaş yavaş erimeye başladı. Şu sıralar Binance borsasında satış baskısı oluşmuş durumda ve BUSD karşılığının 1 USD altına düşmesinden endişe ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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