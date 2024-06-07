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    Anlık Bildirim

    İspanyol mezarlıkları artık güneş enerjisi santrallerine dönüşüyor

    İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi panelleriyle birlikte elektrik üretmeye başlayacak. Valencia'da şehre ait üç mezarlık 7.000 güneş paneliyle doldurulmaya başlandı.
    İspanyol mezarlıkları artık güneş enerjisi santrallerine dönüşüyo Tam Boyutta Gör
    Valencia, İspanya'da fazla kullanılmayan alan bulunmuyor. Dolayısıyla şehir yenilenebilir enerji kurulumu için yer bulmak istediğinde alışılmadık bir yere yöneldi.Geçtiğimiz ay şehir, Requiem in Power (RIP) adını verdiği bir proje kapsamında mozolelerin üzerine binlerce güneş paneli yerleştirmeye başladı.

    Üç mezarlığa güneş panelleri yerleştiriliyor

    Önceki yönetim iktidardayken bu fikri ortaya atan şehrin eski iklim konseyi üyesi Alejandro Ramon, "Valencia'da fiilen bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız" diyor. "Kuraklık ve aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız. Geçişi hızlandırmak gerekiyor ancak bazen şehirlerde yenilenebilir enerji kurulumu için geniş boş alanlar bulmak zor olabiliyor.”

    Ramon, şehrin mezarlıklarından birini ziyaret ederken mozolelerin üzerinde fazladan yer olduğunu fark etti. "Teknisyenlere danıştıktan sonra bana o nişlerin çatılarının güneş panelleri kurmaya son derece uygun olduğunu söylediler." dedi.

    Ramon, çatıların hiçbir işe yaramadığını belirterek, "mezarlıklar artık yalnızca ölenlerin dinlenebileceği bir alan olmakla kalmayacak, aynı zamanda temiz, yerel enerji üretimi için de bir yer haline gelecek" ifadesini kullandı.

    Elektriği yerel olarak üreterek, uzun enerji hatları üzerinden iletildiğinde meydana gelen kayıpları önlemek ve yenilenebilir enerjiden daha iyi yararlanmak mümkün oluyor. Elektriğin büyük kısmı belediye binalarında kullanılacak olup bir kısmı da yakındaki evlere gidecek.

    İlk aşamada Grau, Campanar ve Benimàmet mezarlıklarına güneş panelleri yerleştirilecek. Ülkedeki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliğini yaratacak şekilde toplamda 7.000 panel kurulması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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