İspanyol mezarlıkları artık güneş enerjisi santrallerine dönüşüyor

Üç mezarlığa güneş panelleri yerleştiriliyor
Önceki yönetim iktidardayken bu fikri ortaya atan şehrin eski iklim konseyi üyesi Alejandro Ramon, "Valencia'da fiilen bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız" diyor. "Kuraklık ve aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız. Geçişi hızlandırmak gerekiyor ancak bazen şehirlerde yenilenebilir enerji kurulumu için geniş boş alanlar bulmak zor olabiliyor.”
Ramon, şehrin mezarlıklarından birini ziyaret ederken mozolelerin üzerinde fazladan yer olduğunu fark etti. "Teknisyenlere danıştıktan sonra bana o nişlerin çatılarının güneş panelleri kurmaya son derece uygun olduğunu söylediler." dedi.
Ramon, çatıların hiçbir işe yaramadığını belirterek, "mezarlıklar artık yalnızca ölenlerin dinlenebileceği bir alan olmakla kalmayacak, aynı zamanda temiz, yerel enerji üretimi için de bir yer haline gelecek" ifadesini kullandı.
Elektriği yerel olarak üreterek, uzun enerji hatları üzerinden iletildiğinde meydana gelen kayıpları önlemek ve yenilenebilir enerjiden daha iyi yararlanmak mümkün oluyor. Elektriğin büyük kısmı belediye binalarında kullanılacak olup bir kısmı da yakındaki evlere gidecek.
İlk aşamada Grau, Campanar ve Benimàmet mezarlıklarına güneş panelleri yerleştirilecek. Ülkedeki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliğini yaratacak şekilde toplamda 7.000 panel kurulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.