İspanyol mezarlıkları artık güneş enerjisi santrallerine dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Valencia, İspanya'da fazla kullanılmayan alan bulunmuyor. Dolayısıyla şehir yenilenebilir enerji kurulumu için yer bulmak istediğinde alışılmadık bir yere yöneldi.Geçtiğimiz ay şehir, Requiem in Power (RIP) adını verdiği bir proje kapsamında mozolelerin üzerine binlerce güneş paneli yerleştirmeye başladı.

Üç mezarlığa güneş panelleri yerleştiriliyor

Önceki yönetim iktidardayken bu fikri ortaya atan şehrin eski iklim konseyi üyesi Alejandro Ramon, "Valencia'da fiilen bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız" diyor. "Kuraklık ve aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız. Geçişi hızlandırmak gerekiyor ancak bazen şehirlerde yenilenebilir enerji kurulumu için geniş boş alanlar bulmak zor olabiliyor.”

Ramon, şehrin mezarlıklarından birini ziyaret ederken mozolelerin üzerinde fazladan yer olduğunu fark etti. "Teknisyenlere danıştıktan sonra bana o nişlerin çatılarının güneş panelleri kurmaya son derece uygun olduğunu söylediler." dedi.

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Ramon, çatıların hiçbir işe yaramadığını belirterek, "mezarlıklar artık yalnızca ölenlerin dinlenebileceği bir alan olmakla kalmayacak, aynı zamanda temiz, yerel enerji üretimi için de bir yer haline gelecek" ifadesini kullandı.

Elektriği yerel olarak üreterek, uzun enerji hatları üzerinden iletildiğinde meydana gelen kayıpları önlemek ve yenilenebilir enerjiden daha iyi yararlanmak mümkün oluyor. Elektriğin büyük kısmı belediye binalarında kullanılacak olup bir kısmı da yakındaki evlere gidecek.

İlk aşamada Grau, Campanar ve Benimàmet mezarlıklarına güneş panelleri yerleştirilecek. Ülkedeki en büyük kentsel güneş enerjisi çiftliğini yaratacak şekilde toplamda 7.000 panel kurulması planlanıyor.

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