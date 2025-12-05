Giriş
    Elektrikte akıllı sayaç zorunluluğu başlıyor: Fatura tutarı anlık görülebilecek

    EPDK, akıllı sayaç sistemine geçişle ilgili yeni düzenlemeyi yayınladı. 1 Mart 2026'dan itibaren akıllı sayaçlara geçiş başlıyor. 2028'e kadar tüm sayaçlar değişecek.

    Elektrikte akıllı sayaç zorunluluğu: Anlık fatura görülecek Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Akıllı Sayaç Sistemi’ne geçişe ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 1 Mart 2026’da akıllı sayaçlara geçilecek. Akıllı sayaçlar ile vatandaşlar güncel fatura bilgilerini anlık olarak görebilecek.

    Akıllı sayaca ne zaman geçilecek?

    1 Mart 2026 tarihinden itibaren elektrik dağıtım şirketleri yeni abonelere akıllı sayaç kurmak zorunda olacak. Mevcut aboneler için 1 Ocak 2027’ye kadar sayaçların yüzde 70’i, 1 Ocak 2028’de ise tamamının akıllı sayaçla değiştirilmesi gerekecek. Bu değişiklik enerji dağıtım şirketleri tarafından yapılacak. Vatandaşlardan sayaç ücreti alınmayacak.

    Tüketim ve fatura miktarı anlık olarak görülecek

    Akıllı sayaçlarda kablosuz haberleşme modülü bulunuyor. Bu sayaçlar ile tüketim miktarı ve tüketim alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler anlık olarak tüketiciye ve dağıtım şirketine iletiliyor. Tüketiciler güncel fatura miktarını inceleyerek tasarruf yapabilecek.

    Akıllı sayaçlar uzaktan okunacak. Böylece sayaç okuma işlemi için personel çalıştırılması gerekmeyecek ve araçların saldığı karbon ayak izi ortadan kalkacak. Ayrıca bu sayaçlar elektrik kesintilerinin ardından teknik verileri dağıtım şirketine iletecek. Bu sayede sorunların daha hızlı tespiti sağlanacak.

    Yeni dönemde yıllık enerji tüketimi 10 MWh altında olan abonelere Akıllı Sayaç EKO, 10 MWh ve üstündeki abonelere Akıllı Sayaç PRO modeli kurulacak. Eko modelleri, tüketicilerin kullanım verilerini Pro modeline aktarıyor. Pro modeli ise bu verileri dağıtım şirketleri vasıtasıyla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) aktarıyor. Kesintisiz kablosuz iletişim için her 11 Eko sayaca karşılık 1 adet Pro sayaç kurulacak. Vatandaşlar mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden anlık tüketim verilerini takip edebilecek.

