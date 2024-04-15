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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 1000 beygir güce ulaşacak!

    2016 yılından bu yana piyasada olan Alfa Romeo Stelvio uzun zamandır yenilenmedi. Önümüzdeki yaz yenilenecek olan otomobil, 1000 beygire yaklaşan gücüyle iddialı geliyor.
    Elektrikli Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 1000 beygire ulaşacak Tam Boyutta Gör
    2016 yılından bu yana piyasada olan Alfa Romeo Stelvio uzun zamandır yenilenmedi. Stellantis'in STLA Large platformunu temel alacak yeni Stelvio'nun önümüzdeki yaz tanıtılması planlanıyor.

    2026 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio neler sunacak?

    800V mimariyle gelecek olan Stelvio bu sayede yüksek şarj hızlarına erişebilecek. Şirketin CEO'su Jean-Philippe Imparato'ya göre araç aynı zamanda 986 beygir (735 kW) güce kadar çıkabilir. Imparato, geliştirme aşamasında olan otomobilin halihazırda 941 beygir güce ulaştığını ancak ekibin 1000 PS (986 beygir) güce ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Bu güç değeriyle 2026 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, piyasadaki en güçlü SUV modellerinden biri olacak.

    Stellantis'in CEO'su Carlos Taveres, Alfa Romeo'yu tüm grup içindeki en büyük mücevher olarak tanımlamış ve satın alma tekliflerini geri çevirmişti. Fransız-İtalyan otomotiv devi, İtalya'ya milyarlarca dolar yatırım yaparak ülkede 15 yeni modelin üretimini gerçekleştirecek. Stelvio ve yeni nesil Giulia (2027'de gelecek bir elektrikli araç) bu planın parçası olacak. İtalyan üretici geçtiğimiz hafta Alfa Romeo Milano modelini tanıtmıştı. Elektrikli ve hibrit seçenekleri bulunan Milano, Mayıs ayında ülkemizde de satışa sunulacak.

    Alfa Romeo yetkilileri Stelvio'nun yerini alacak aracın yalnızca elektrikli olacağını belirtiyor. Giulia'nın halefinin ise yeni Dodge Charger'a benzer şekildehem elektrikli hem de benzinli seçeneklere sahip olacağı söyleniyor. Pazarın mevcut durumu göz önüne alındığında, yeni SUV'un içten yanmalı motor seçeneğine sahip olması süpriz olmaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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