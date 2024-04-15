Elektrikli Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 1000 beygir güce ulaşacak!

Tam Boyutta Gör 2016 yılından bu yana piyasada olan Alfa Romeo Stelvio uzun zamandır yenilenmedi. Stellantis'in STLA Large platformunu temel alacak yeni Stelvio'nun önümüzdeki yaz tanıtılması planlanıyor.

2026 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio neler sunacak?

800V mimariyle gelecek olan Stelvio bu sayede yüksek şarj hızlarına erişebilecek. Şirketin CEO'su Jean-Philippe Imparato'ya göre araç aynı zamanda 986 beygir (735 kW) güce kadar çıkabilir. Imparato, geliştirme aşamasında olan otomobilin halihazırda 941 beygir güce ulaştığını ancak ekibin 1000 PS (986 beygir) güce ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Bu güç değeriyle 2026 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, piyasadaki en güçlü SUV modellerinden biri olacak.

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Stellantis'in CEO'su Carlos Taveres, Alfa Romeo'yu tüm grup içindeki en büyük mücevher olarak tanımlamış ve satın alma tekliflerini geri çevirmişti. Fransız-İtalyan otomotiv devi, İtalya'ya milyarlarca dolar yatırım yaparak ülkede 15 yeni modelin üretimini gerçekleştirecek. Stelvio ve yeni nesil Giulia (2027'de gelecek bir elektrikli araç) bu planın parçası olacak. İtalyan üretici geçtiğimiz hafta Alfa Romeo Milano modelini tanıtmıştı. Elektrikli ve hibrit seçenekleri bulunan Milano, Mayıs ayında ülkemizde de satışa sunulacak.

Alfa Romeo yetkilileri Stelvio'nun yerini alacak aracın yalnızca elektrikli olacağını belirtiyor. Giulia'nın halefinin ise yeni Dodge Charger'a benzer şekildehem elektrikli hem de benzinli seçeneklere sahip olacağı söyleniyor. Pazarın mevcut durumu göz önüne alındığında, yeni SUV'un içten yanmalı motor seçeneğine sahip olması süpriz olmaz.

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Elektrikli Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 1000 beygire ulaşacak