Alpine A110 E-ternité, tamamen elektrikli bir prototip olarak tanıtıldı

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Alpine, 2030 yılına kadar %100 elektrikli otomobil markası olacağını açıklamıştı. Şirket bu kapsamda ürün gamını dönüştürmeye hazırlanırken yeni A110 E-ternité prototipiyle geleceğe dair planlarını gösterdi.

Yeni Alpine A110 E-ternité tamamen elektrikli bir model ve performans, denge ve çeviklik açısından içten yanmalı motorlu (ICE) versiyonuyla boy ölçüşebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Söz konusu modelde Megane E-Tech kaynaklı modülleri kullanan 60 kWsa'lik bir batarya paketi kullanılıyor.

Ancak batarya olduğu gibi bu modele entegre edilmemiş. Mühendislerin A110 için özel ayarlamalar yapması ve ağırlık dağılımını optimize etmesi gerekmiş. Bu kapsamda dört batarya modülü coupe modelin ön tarafına, sekiz tanesi de arka tarafına konumlandırılmış. Bu sayede 42/58 oranında ağırlık dağılımı elde edilmiş. Bu da standart modelin 43/57 oranındaki dağılımıyla neredeyse eşdeğer.

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Alpine A110 E-ternité prototipindeki batarya paketinin ağırlığı 392 kg olmasına rağmen araçta ICE versiyona göre toplamda sadece 258 kg ağırlık artışı yaşanmış. Bu da elektrikli coupe'nin WLTP'ye göre 420 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlamış.

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Söz konusu prototipin kalbinde arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrik motoru bulunuyor. 239 hp güç ve 300 Nm tork üreten motor, E-ternité'in 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Aracın son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Prototipin süspansiyon sistemi de elden geçirilmiş. Bu kapsamda araçta özel yaylar, değiştirilmiş bir arka viraj denge çubuğu ve Ohlins amortisörler kullanılmış. Bunun yanı sıra prototipin kaputu, tavanı, arka camı ve bazı diğer parçaların üzerinde karbon fiber kadar sağlam olduğu belirtilen çevre dostu kompozit malzemelere yer verilmiş.

A110 E-ternité bir prototip olsa da üretime girip girmeyeceği henüz belli değil.

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Elektrikli Alpine A110 E-ternité prototipi tanıtıldı