2023 Honda Civic Type R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Yeni nesil Honda Civic ailesi ve e:HEV hibrit motorlu türevlerini gördükten sonra şimdi sıra yeni 2023 Honda Civic Type R'a geldi. Bugün örtüsü kaldırılan performanslı model, tasarımıyla da göz dolduruyor. Yeni Civic Type R, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.

2023 Civic Type R, özellikleriyle neler sunuyor?

İç ve dış tasarımı tamamen gözler önüne serilen 2023 Honda Civic Type R'ın teknik detaylarıyla alakalı çok az bilgi paylaşıldı. Ancak şimdiye kadarki en güçlü Type R ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Yeni modelin güç aktarma sisteminde hala 2.0 litre dört silindirli motor ve 6 ileri manuel şanzıman görev yapıyor. Ancak motordaki turbo şarj ve şanzımandaki rev-matching (devir eşleştirme) gibi özelliklerde önemli güncellemeler yapılmış.

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Henüz detayına inilmese de motor ve şanzımanda yapılan güncellemeler ile daha fazla güç elde edildiğini biliyoruz. Hatırlanacak olursa aynı motor önceki nesilde 320 hp güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bunun dışında yine önden çekişli olarak gelen ve hibrit teknolojisi bulundurmayan 2023 Civic Type R'ın hala saf bir hot hatch olduğunu belirtelim.

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Standart Civic'in yeni Type R'a evrilmesinde ne tür şasi güncellemeleri yapıldığı detaylı olarak açıklanmasa da Honda, gövdenin 'daha hafif ve bir hayli sert' olduğunun altını çizdi. Ayrıca, elden geçirilen süspansiyon ve direksiyon sistemiyle sürüş keyfinin artırıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra fren sistemi de hala iki parçalı disklerden oluşuyor ancak daha gelişmiş sıcaklık kontrolü ve soğutma sistemiyle güncellenmiş durumda. Siyah jantlar arasından Brembo imzalı kırmızı kaliperleri de görebiliyoruz.

2023 Honda Civic Type R, görsel açıdan standart Civic ailesine göre çok daha sportif bir görünüme sahip. Kaput üzerindeki havalandırma, parlak siyah detaylara sahip ön panjur ve merkez havalandırma ile tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri, ön bölümde dikkat çeken değişikliklerden. Profilden bakıldığında ise ön tekerlerin hemen arkasındaki hava kanalları ve yan eteklerdeki siyah kanatlar göze çarpıyor.

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Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle çevrili 19 inçlik parlak siyah jantlara sahip 2023 Honda Civic Type R, standart Civic'e göre daha alçak ve daha geniş görünüyor. Bunda özellikle artırılan arka iz genişliğinin payı büyük. Arka bölümde ise siyah renkli büyük arka kanat, üçlü egzoz çıkışları ve parlak siyah difüzör ile oldukça sportif ve güçlü bir görünüm sunuluyor.

Honda, bu paylaşımında yeni Civic Type R'ın tasarımına ve motor, şanzıman, aerodinamik, fren ve egzoz sistemi üzerindeki güncellemelere dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte hot hatch'in performans verileriyle alakalı bilgiler de almayı bekliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri