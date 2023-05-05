Küresel elektrikli araç bataryası üretiminin %60'ı Çinlilerin elinde

Elektrikli araç denince akla ilk gelen ülke Çin oluyor. Bu durum sadece ülkede birçok elektrikli otomobil markasının bulunmasından kaynaklanmıyor. Elbette bu da bir sebep ancak araştırma sonuçlarına baktığımızda Çin'in dünya genelindeki batarya üretiminde de söz sahibi olduğunu görüyoruz.

Güney Koreli pazar araştırma şirketi SNE Research'ün raporuna göre, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç batarya üretim kapasitesi 133 GWsa'e ulaştı. Önceki yıllarla karşılaştırdığında artış hızı düşmüş gibi görünse de 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 40'a yakın artış olduğunu görmekteyiz.

Çinli batarya devi CATL, toplam 46.6 GWsa batarya üretimiyle ilk sırada yer alırken, yakında ülkemizde de faaliyete geçecek olan BYD, 21.5 GWsa batarya üretim kapasitesiyle ikinci sırada yer alıyor. LG Energy Solution ise 19.3 GWsa ile ilk üç sırayı tamamlıyor.

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Küresel oyuncuların geçen yılki performansına baktığımızda, CATL'in batarya üretim kapasitesini yüzde 35 artırdığını görmekteyiz. BYD tarafında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 gibi ciddi bir yükseliş söz konusu.

Tam Boyutta Gör Asıl önemli nokta ise Çin'in tek başına küresel batarya üretiminin yüzde 60'ından sorumlu olması. Öyle ki CATL ve BYD ikilisi tek başına piyasaya arz edilen batarya üretiminin yarısından sorumlu. İlk 10'da bulunan batarya üreticilerinden 6 tanesi Çin menşeli. Bu araştırma, ülkenin elektrikli araç endüstrisindeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Batarya üretiminde Çin'den sonraki pazar payını Güney Koreli şirketler ele geçirmiş durumda. Bahse konu şirketler Samsung SDI, LG Energy Solutions ve SK'nın toplam payı yüzde 24.7'ye denk geliyor. Panasonic, ilk 10'da yer alan tek Japon şirket. İlk çeyrekte 11.9 GWsa üretim kapasitesine sahip olan şirket Tesla'nın önde gelen batarya tedarikçilerinden bir tanesi ve üretiminin büyük bölümünü Tesla'ya gönderiyor.

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Elektrikli araç bataryası üretiminin %60'ı Çinlilerin elinde