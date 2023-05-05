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    Togg, "dünyada bir ilk" olan akıllı cihaz ve batarya pasaportunu duyurdu

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) bir yandan ilk modelinin müşteri teslimatlarına devam ederken diğer tarafta otomobile yeni teknolojik özellikler entegre etmeyi de sürdürüyor.
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    Togg'dan dünyada bir ilk: Akıllı cihaz ve batarya pasaportu Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre, bu yeniliklerden bir tanesi de akıllı cihaz pasaportu olacak. Otomobile entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportu yer alacak. Araç ve batarya ile ilgili tüm bilgilere bu pasaportlar üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki Togg akıllı cihaz pasaportu nedir? Ne işe yarar?

    Konuyla ilgili açıklama, Barselona’daki blokzinciri konferansı Avalanche Summit 2023'te konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'tan geldi. Bu özelliğin dünyada türünün ilk örneği olduğunu belirten Karakaş, açıklamasında şunları söyledi:

    "Avalanche üzerine geliştirdiğimiz dijital varlık cüzdanıyla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor.

    Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek."

    Togg'dan dünyada bir ilk: Akıllı cihaz ve batarya pasaportu Tam Boyutta Gör
    Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacaklarını bildiren Karakaş;

    "Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin ürettiği bataryaların pasaportunu, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünebilirsiniz. Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor.

    Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı şekilde karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi takip edilmesi gereken konular da izlenebilir hale geliyor.

    Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blok zinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı güçlü iş ortaklıklarıyla sürdüreceğiz. Yenilikçi çözümlerimizle kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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