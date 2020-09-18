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    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!

    2016'da prototip olarak tanıtılmasının ardından uzun süre seri üretim versiyonunu göremediğimiz Lucid Air sonunda üretim bandına çıkmaya hazır. İşte Lucid Air tasarımı, özellikleri ve fiyatı:
    6 sa.
    2,1b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!
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    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli araç pazarına yönelik neredeyse her gün yeni bir model tanıtılıyor. Fakat bunların belli bir kısmı seri üretim bandına çıkabilirken bazıları da prototip olmaktan öte geçemiyor.

    Yaklaşık 4 yıl önce prototip olarak görücüye çıkarılan Lucid Air de aradan geçen uzun süreç sonunda seri üretim bandına çıkamayacak bir çalışma olarak görülüyordu fakat şirketin aldığı büyük yatırımlar durumu değiştirdi. Özellikle Suudi Arabistan'dan aldığı milyar dolarlık yatırımla üretim için gerekli finansmanı sağlayan Lucid Motors, lüks odaklı elektrikli sedan modeli Lucid Air'in seri üretim versiyonunu karşımıza çıkarmayı başardı.

    Lucid Air'in özelliklerine geçmeden önce Lucid Motors'un CEO'su Peter Rawlinson'ın daha önce Tesla'da görev yaptığını belirtelim. Daha önce Lotus'taki görevini başarıyla icra eden deneyimli isim, ardından Tesla Model S'i geliştiren ekibin baş mühendisi olarak adından söz ettirdi. Lucid Air'e fazlasıyla güvenen Rawlinson, yaptığı açıklamada "Gelmiş geçmiş en iyi elektrikli otomobili ürettik. Sürdürülebilir enerji kaynakları noktasında gelecek için tasarladığımız bu otomobil, elektrikli araç konseptinde çıtayı yükseltiyor. Sınırları zorlayarak teknoloji ve performansı ileriye taşımayı başardık" şeklinde konuştu.

    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!
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    Dış tasarım

    Lucid Air'in tasarımına baktığımızda 2016'da örtüsü kaldırılan prototipten günümüze gelene kadar pek bir şey değişmediğini görebiliyoruz. Otomobilin boyutları henüz tam olarak belli değil fakat tasarım ekibinden gelen bilgiye göre rakibi Tesla Model S'ten biraz küçük olduğunu biliyoruz. Sade ve modern tasarımı bir araya getiren Lucid Air'in ön bölümünde tek bir çerçeve içerisine alınmış gibi görünen ince bir panjur ve LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponun kenarlarında dikey hava girişleri, alt bölümde ise sürüş asistan sistemleriyle birlikte çalışan sensörlerin bulunduğu alan yer alıyor.

    Lucid Air'in yan tarafına geçtiğimiz zaman son dönemde özellikle lüks odaklı seri üretim modellerinde sıkça karşımıza çıkan gizli kapı kollarını görüyoruz. Bu detay, otomobile modern bir hava katmanın yanı sıra aerodinamik açıdan da olumlu yönde etkiliyor. Şarj girişinin sol ön çamurlukta yer aldığı Air'in 21 inç'e kadar tercih edilebilen çift tonlu büyük jantları da otomobilin sportif yanına katkıda bulunuyor. Arka bölümde ise Lucid yazısının da dahil olduğu boydan boya uzanan stop grubu ve küçük bir bagaj spoyleri dikkat çekiyor. Aerodinamik açıdan da oldukça başarılı olan bu tasarım, şirketin 0.21 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısı elde etmesini sağlamış. Tesla Model S'te bu değerin 0.24 olduğunu belirtelim.

    İç mekan

    Lucid Air'in dış tarafındaki sadelik iç mekanda da devam ediyor. Kullanılan malzeme açısından premium hissiyatını fazlasıyla veren alanda iki kollu altı düz direksiyon ve 34 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. 5K çözünürlüğe sahip bu kavisli ekran, gösterilecek bilgilerin gruplandırılması ve bu sayede kullanışlılığın artırılması adına üç parçaya bölünmüş. Sol bölümde silecekler, kapı kilidi ve farlar gibi araçla ilgili ayarlar bulunurken, orta bölüm ise şarj durumu, hız ve menzil gibi bilgilerin yer aldığı dijital gösterge ekranı olarak kullanılıyor. Dokunmatik olarak kullanılabilen sağ bölmede ise ses kontrolleri ve navigasyon gibi ayarlamalar yapmak mümkün.

    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!
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    İnce hava menfezleriyle ikiye bölünen konsolun alt bölümünde merkeze dikey olarak konumlandırılmış büyük bir dokunmatik ekran daha görüyoruz. Bu ekran, bilgi-eğlence kontrolleri, klima ve koltuk ayarları gibi daha detaylı ayarlamaların yapılabildiği bir sistemin kontrol edilebilmesini sağlıyor. Söz konusu ayarlara erişebilmek için sürücü ve yolcunun parmak izinin daha önce sisteme tanımlanmış olması gerekiyor. Ekranların yanı sıra direksiyon üzerindeki tuşlar da bazı fonksiyonların pratik şekilde halledilmesine yardımcı olurken, Amazon Alexa desteği sayesinde kullanılabilen sesli komut sistemi de kullanılabilirliğe fazlasıyla katkı sağlıyor.

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    Lucid Air'in tavanın neredeyse yarısına kadar uzanan ön camı ve arka koltuklar üzerinde bulunan cam tavan, zaten geniş olan iç mekanın daha da ferah görünmesini sağlıyor. Arka tarafta geniş bir bagaja sahip olan Lucid Air, ön kaput altındaki depolama bölümüyle sunduğu bagaj hacmini ikiye katlıyor. Öyle ki Lucid, şimdiye kadarki hiçbir elektrikli otomobilin ön bölümünde bu kadar büyük bir depolama alanı bulunmadığını iddia ediyor. Bu iki bölümün kapağı da anahtardaki düğmelerden, Lucid uygulamasından veya Amazon Alexa sesli komutu vasıtasıyla otomatik olarak açılıp-kapanabiliyor.

    DreamDrive ile seviye 2 otonom sürüş

    Lucid Air'de DreamDrive adı verilen bir pakette toplanan gelişmiş sürüş asistan sistemleri bulunuyor. Şirket, söz konusu sistemi Continental ve Bosch gibi deneyimli firmaların yardımlarıyla geliştirmiş. DreamDrive sisteminde kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler ve yüksek çözünürlüklü Lidar dahil olmak üzere 32 farklı sensör bulunuyor. Araç içerisinde sürücüyü izleyen bir kamera sistemine de dahip olan DreamDrive, over-the-air yani uzaktan kablosuz güncelleme desteği sayesinde aracın yaşam ömrü boyunca servise gitmeye gerek kalmadan güncellenebilecek.

    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!
    Tam Boyutta Gör

    DreamDrive sisteminin şu anda seviye 2 otonom sürüş sağladığı belirtilirken, kısa süre içerisinde seviye 3 sisteme geçmeye de hazır olduğu ifade ediliyor. DreamDrive sistemi sürücüyü güvenlik, sürüş ve park etme gibi alanlarda toplam 19 asistan özelliğiyle destekliyor. Bu özelliklere ilerleyen süreçte OTA güncellemesi ile 8 özelliğin daha ekleneceği belirtiliyor.

    Şarj sistemi ve menzil

    Lucid Air, şirketin Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) adını verdiği altyapıyı kullanıyor. Söz konusu platformdaki elektrikli sürüş organlarının en yakın rakibinden 2.5 kat daha küçük olduğunu belirten şirket, şarj konusunda da oldukça iddialı. Lucid Motors'un iddiasına göre şimdiye kadarki hiçbir elektrikli araçta bulunmayan 900V elektrik mimarisi kullanan Lucid Air'de 300 kW hızlı şarj desteği bulunuyor.

    Söz konusu özellik otomobilin dakikada 30 kilometreye kadar menzil elde edecek şekilde şarj edilebilmesine imkan sağlıyor. Başka bir deyişle şirketin iddiasına göre 20 dakikalık şarjla 480 kilometre civarında bir menzil elde etmek mümkün. Tabii bu hızda bir şarj için uygun şarj istasyonu bulmak da son derece önemli. Bunun yanı sıra Lucid Air'in çift yönlü şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Yani elektrik kesintisi durumunda evinizin elektriğini otomobilinizden sağlamanız mümkün.

    Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!
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    Lucid Air'in iddialı olduğu konulardan biri de menzil. İnsanların elektrikli araçlara temkinli yaklaşmalarının ana nedenlerinden biri de menzil değeri olmuştur. Fakat Lucid Motors bu konudaki endişeleri yıkmak adına maksimum 832 kilometre sürüş menziliyle karşımıza çıkıyor. Söz konusu menzil değeri, Lucid Air'in tercih edilebileceği dört farklı versiyondan birine ait: Air Grand Touring. Bu menzili elde etmek için otomobilin aerodinamik odaklı 19 inç jantlar ve lastiklerle donatılması gerekiyor.

    İlk etapta satışa sunulacak versiyonlardan biri olan Air Grand Touring'de 800 beygir güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayan otomobil, çeyrek mil koşusunu da 10.8 saniyede 214 km/s hıza ulaştığında tamamlıyor. Daha güçlü olan Air Dream Edition ise tam 1080 beygir güce sahip. Söz konusu modelin menzili 21 inçlik jantlar kullanıldığında 748 kilometre. 19 inçlik jantlar tercih edildiğinde ise 809 kilometreye kadar çıkıyor. 

    Satış stratejisi konusunda pahalıdan ucuza doğru gitmeyi tercih eden Lucid Motors, ilerleyen süreçte Air Touring ve Air isimli ucuz versiyonlar da karşımıza çıkaracak. 620 beygir güce sahip olacak versiyonun 0-100 km/s hızlanması 3.2, çeyrek mile ulaşma süresi de 197.9 km/s'de 11.4 saniye olarak açıklandı. Söz konusu versiyon, 19 inçlik jantlarla tercih edildiğinde 653 kilometreye kadar menzil sunacak. Tüm Air versiyonlarında menzil değeri için EPA ölçümlerinin baz alındığını belirtelim. Serinin en ucuz versiyonu olacak Air'in teknik detayları ise henüz belli değil.

    Versiyon Fiyat (USD) Menzil Güç Tarih
    Air Dream Edition 169.000 809.5 km 1080 hp Q2 2021
    Air Grand Touring 139.000 832 km 800 hp Q2 2021
    Air Touring 95.000 653 km 620 hp Q4 2021
    Air  < 80.000 - - 2022



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa.
    araba tekk kelimeyle süper
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Bence hızlı şarj bu tür otomobillerin en önemli şeyi. Menzil uzun zaten artık o çözüldü ama 5 dk’da dolan benzin gibi olmamasalarda 20 dk’da %80 şarj olayı çok mühim uzun yol yapabilmeleri için şart.
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    hadjimurat (Murat Demircan) 3 sa.
    Amerika için bile ciddi para ama çok güzel görünüyor
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    Katalikitci (Katalikitci ) 3 sa.
    Tesla ve bunun ekran düzeni/konumlandırması baya iyi duruyor. Ama toggda ekran konusunda sıkıntı var bence. Mavi temalı 4 tane ayrı ekran... Bakınca bir 2012 havası seziliyor. Ve ileride arabalar insanlara multimedya konusunda daha çok şey vaat edecek, o yüzden büyük bir ana ekran şart gibi. Togg'un bu ekran düzeni tekrardan gözden geçirilmeli.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa.
    Abi şu otonom sürüş olayını ağırdan alsınlar biraz. Teknoloji hazır değil daha. Hazır olsa insanlar hazır değil. Bütün araçlar otonom olsa sıkıntı yok. Manyağı var psikopatı var.. Bilgisayar bunları nasıl hesaplayacak hadi herşeyi hesapladı?
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    goenitz117 (Tunahan Taşcı) 4 sa.
    Taycana göre kağıt üzerinde iyi
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    sounderland 5 sa.
    Birileri Tesla birileri TOGG ile kıyaslamaya çalışıyor fakat Lucid elektriklide lüks sınıfa oynuyor. Elektiriklinin Mercedes'in S Klass'ı. :)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa.
    Fiziksel olarak, kanlı canlı milletin önüne gelmediği sürece kağıt üstünde her şey güzel görünür. Milletin eline geçince karar verilecektir.
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    Alqu 5 sa. (düzenlendi)
    ne yapsalar boş Türkiye'den gelen TOGG vardır. Yerli ve milli!
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    Algol (Herr Şvaynştayger) 5 sa.
    Çok hesaplıymış. Hemen bir adet sipariş vereceğim.
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    2119 kez okundu.
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