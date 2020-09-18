Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President

Vietnam'ın ilk seri üretim otomobil markası olarak karşımıza çıkan VinFast, geçtiğimiz yıl Fadil isimli modelini satışa sunmuştu. Şirket şimdi de President isimli modeliyle lüks SUV segmentine adım atmaya hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi

Markanın en pahalı modeli olarak öne çıkan VinFast President'ın üretimi 500 adetle sınırlı olacak. Lüks SUV'un satış fiyatı ise 164 bin dolar civarına denk geliyor. Vietnamlı marka geçtiğimiz yıl Fadil'i yaklaşık 17 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunmuştu. Dolayısıyla fiyat konusundaki bu sıçramanın henüz 3 yıllık bir marka için oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Fakat uzmanlar VinFast'in bu araç konusunda herhangi bir pazarlama kaygısı yaşamadığını, President'i "tüm dünyaya Vietnam'ın lüks araç da üretebileceğini göstermek" için geliştirdiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu"

VinFast President'ın tasarımına baktığımızda, şirketin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı Lux V8 isimli prototip üzerine geliştirildiğini görebiliyoruz. Altyapı tarafında ise bir önceki jenerasyon BMW X5 (F15) platformunu kullanıyor. Kalbinde ise GM kaynaklı 6.2 litre V8 motor bulunuyor. 420 beygir güç ve 624 Nm tork üreten motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ve tam zamanlı AWD sistem ile kombine edilmiş. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayan VinFast President'ın maksimum hızı 300 km/s olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.