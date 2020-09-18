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    Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President

    Lüks bir SUV olarak karşımıza çıkan VinFast President'ın üretimi 500 adetle sınırlı olacak. Tasarımıyla güçlü bir duruş sergileyen otomobilin kalbinde 6.2 litre V8 motor bulunuyor.
    5 sa.
    2,5b
    49
    14
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Vietnam'ın ilk seri üretim otomobil markası olarak karşımıza çıkan VinFast, geçtiğimiz yıl Fadil isimli modelini satışa sunmuştu. Şirket şimdi de President isimli modeliyle lüks SUV segmentine adım atmaya hazırlanıyor.

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    Markanın en pahalı modeli olarak öne çıkan VinFast President'ın üretimi 500 adetle sınırlı olacak. Lüks SUV'un satış fiyatı ise 164 bin dolar civarına denk geliyor. Vietnamlı marka geçtiğimiz yıl Fadil'i yaklaşık 17 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunmuştu. Dolayısıyla fiyat konusundaki bu sıçramanın henüz 3 yıllık bir marka için oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Fakat uzmanlar VinFast'in bu araç konusunda herhangi bir pazarlama kaygısı yaşamadığını, President'i "tüm dünyaya Vietnam'ın lüks araç da üretebileceğini göstermek" için geliştirdiğini belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Uber kazasında test sürücüsü suçlu bulundu"

    VinFast President'ın tasarımına baktığımızda, şirketin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı Lux V8 isimli prototip üzerine geliştirildiğini görebiliyoruz. Altyapı tarafında ise bir önceki jenerasyon BMW X5 (F15) platformunu kullanıyor. Kalbinde ise GM kaynaklı 6.2 litre V8 motor bulunuyor. 420 beygir güç ve 624 Nm tork üreten motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ve tam zamanlı AWD sistem ile kombine edilmiş. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayan VinFast President'ın maksimum hızı 300 km/s olarak açıklandı.



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    zevron (Burası Dünya) 4 sa. en beğenilen faniseyler
    daha ortada olmayan ürüne yerli milli pompalaması yapmadıkları içindir
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    faniseyler (halit özdemir) 4 sa.
    "Ama motoru yerli değil" diyen Vietnamlı biri var mıdır acaba.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    TheCaliph_ 3 sa. (düzenlendi)
    Motor Bmw nin o 8 ileri sanziman da eminim ZF falandir. Bir otomobilde en cok muhendislik gerektiren seyleri disaridan hazir al sonra gel biz de luks otomobil yapabiliyoruz de. Eee siz ne yaptiniz sampanya bardaklarini mi aldiniz gidip? Bos isler bos.
    Motor Bmw nin o 8 ileri sanziman da eminim ZF falandir. Bir otomobilde en cok muhendislik gerektiren seyleri disaridan hazir al sonra gel biz de luks otomobil y...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 dk.
    Stratejik parçaların yüzde 100 yerli olması şart bence.Bakın Huawei'nin çektiği sıkıntılara. Yok işlemcisinin bilmem nesini yapan makinanın vidası ABD malıymış da yaptırım varmış da üretemezmiş de.Diğer parçalar bir şekilde temin edilir. Tüm mal yüzde yüz yerli olacak diye bir mecburiyet yok.
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    IceRulez (Osman R.F) 11 dk.
    Marka ne biçim ya. President diyince çakma sigara geliyor aklıma. Camel yerine de Cemal diye tütün sigaralar satılıyordu paketlerde ne gülerdim.
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 sa.
    Bizim milletin yerli takıntısı bitmedi.( 2 taraf içinde söylüyorum) İsterse %99 ithal parçalardan farklı bir ülkede üretttir. Önemli olan ülkeye kaliteli ürünü ucuz fiyata sunup bunu hem ülkeden hem yurtdışında satabilmektir. Sen rekabetçi olamazsan yerli araba için harcadığın harcadın tüm para çöpe gider. Büyük firmaların rekabetçi olabilmek için birleştiği ve satıldığı bir ortamda sıfır alt yapıyla bu işten başarı elde etmemizi çok zor görüyorum.
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    sight 2 sa.
    WinFast ekran kartları vardı zamanında yahu
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    TheCaliph_ 3 sa. (düzenlendi)
    Motor Bmw nin o 8 ileri sanziman da eminim ZF falandir. Bir otomobilde en cok muhendislik gerektiren seyleri disaridan hazir al sonra gel biz de luks otomobil yapabiliyoruz de. Eee siz ne yaptiniz sampanya bardaklarini mi aldiniz gidip? Bos isler bos.
    Yanıtla +4
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    faniseyler (halit özdemir) 4 sa.
    "Ama motoru yerli değil" diyen Vietnamlı biri var mıdır acaba.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    zevron (Burası Dünya) 4 sa. faniseyler
    daha ortada olmayan ürüne yerli milli pompalaması yapmadıkları içindir
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    bshaar387 1 sa. faniseyler
    Ortada üretime dair bir şey yokken yerli ve milli diye ortalığı ayağa kaldıran Vietnamlı siyasiler var mıdır?
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa.
    164 bin dolar ama BMW X5 platformunu temel alıyor diyor. Ve 500 adet üretilecekmiş sadece. Özel seri gibi bir şey yani. Sap ile saman şu anda bu.
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    gowlet 4 sa.
    Bizim TOGG’u anımsatıyor ama 5008’i de hatırlatıyor. Suvlar genelde 5008’i taklit ediyor gibi. İlk tasarımdan sonrakiler eminim biraz daha özgün olacaktır..
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    esenler otogarı alt katı (Koray Koray) 4 sa. gowlet
    senden once yazdim zaten. hepsi pininfarina bunlarin.
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    esenler otogarı alt katı (Koray Koray) 4 sa.
    Bizim TOGG'un tasarımı biraz değiştirilmiş hali bunlar da.

    Hepsi Pininfarina isimli arkadaştan alınma araçlar.



    https://www.motor1.com/news/265495/pininfarina-designed-vinfast-sedan-suv/



    Lüks SUV yani. Bu araç 164 bin dolarsa.



    Bizim mahalledeki TOGG'un çıkmasın bekleyen recep amca kaç paraya alabilir bunu siz hesap edin.
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    pyrotechnician 5 sa.
    Dis tasarimdan tum arabalar artik birbirine benziyor, herhangi bir fark yaratmak cok zor.
    Ic tasarida ise boyle bir imkaniniz var fakat bu aracin ic tasarimi gectigimiz 10 sene oncesinde kalmis gibi. Kendilerini tebrik ediyorum ama sadece birkac gun once tanitilan bir S-Klasse kabinine baksinlar, tekrar dusunsunler.
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    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, yerli otomobil ve
    6 etiket daha vietnam vinfast vinfast president Otomobil lüks suv Bilim ve Teknoloji
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