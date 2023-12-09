'Elektrikli araçlar tebliği bizleri şaşırttı'

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 29 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan son “Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliği” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Bozkurt, son dönemde Türkiye pazarına girmeye başlayan elektrikli araç marka sayısındaki artış sebebiyle, özellikle de tüketicilerin mağdur olmaması adına bazı önlemlerin alınmasının kaçınılmaz göründüğünü dile getirdi.

Henüz yeni bir teknoloji olan elektrikli araçlarla ilgili standartların belirlenmesinin ve bu standartların tüm detaylarıyla uygulanmasının gerektiğini belirten Bozkurt, “Araçların servis ve onarım hizmeti alacağı tesisler ve bu tesislerdeki güvenlik ekipmanları, araçlara hizmet verecek teknik personelin eğitimi gibi konular hayati önem taşımaktadır. Örneğin bu konuda eğitimsiz bir teknisyenin elektrikli araca müdahalesi, teknisyenin can güvenliği için yüksek risk oluşturmaktadır” dedi.

Bozkurt, aynı şekilde elektrikli bir araçta servis ve onarım esnasında oluşabilecek negatif bir durumda, araca nasıl müdahale edileceği konusunda gerekli eğitimlerin alınmış olması ve müdahale ekipmanlarının servis hizmeti veren yetkili bayilerde standart olarak bulunması gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını belirtti. Bozkurt, bahsedilen amacın ötesinde, ticaretin engellenmesi seviyesinde bir noktaya ulaşan önlemlerin, Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların cesaretlerinin kırılmasına sebebiyet verebileceğini söyledi.

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