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Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet

İnsanların elektrikli araçların menzili konusundaki ön yargılarını kırmak isteyen Audi, elektrikli SUV modeli e-tron'u 10 ülkeden geçen 1,600 kilometrelik yolculuğa çıkardı.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet
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Sürüş menzili ve şarj istasyonlarının yeterli olup olmadığı konusundaki şüpheler insanların elektrikli araçlardan uzak durmasına neden oluyor. Dolayısıyla otomobil üreticilerinin eylemleri de bu iki çekince üzerinde şekilleniyor. Alman üretici Audi’nin elektrikli SUV modeli e-tron’la yaptığı etkinlik de bunun örneklerinden biri.

Elektrikli araçların uzun mesafeli yolculuklar için son derece uygun olduğunu kanıtlamak isteyen Audi, üç adet e-tron 55 quattro’dan oluşan filoyu bir yolculuğa çıkardı. Slovenya’daki Bled Gölü’nün oradan yola çıkan filo, 24 saatte 1,600 kilometre yol kat ederek Amsterdam’a ulaştı. Bu süre zarfında Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Belçika’nın da dahil olduğu 10 farklı ülkeden geçiş yapıldı.

Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet
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Audi e-tron modellerinin 24 saatlik yolculuğunda elektrikli SUV’un 150 kW hızlı şarj desteğinden faydalanıldı. Söz konusu araçların yolculuk esnasında yedi defa şarj edildiği bildirildi. İstasyonlardaki doğru akım şarj ile e-tron’daki lityum iyon bataryalar 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Bu da şarj için en az 3,5 saat harcandığı anlamına geliyor. Audi'ye göre bu yolculuk, e-tron'un konforlu, dinamik ve uzun yolculuklar için son derece uygun bir araç olduğunu gösteriyor.

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Elektrikli Audi e-tron’un ön ve arka aksında bulunan iki elektrik motoru toplamda 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorlar 95 kWh kapasiteli bataryadan besleniyor. Bu motorların e-tron’a sağladığı sürüş menzili ise yaklaşık 400 kilometre olarak açıklanmıştı.



https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/ten-countries-in-24-hours-audi-e-tron-on-tour-11987 Yorum Yaz
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erci501 16 dk.
Şu an istasyonları kullanan insan sayısı çok az olduğu için şarj sırası bekleme derdi yok varsayılıyor.
Menzili 800 km altında olan tüm elektrikli araçlar şehiriçi kullanım dışında çöp
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qoqoCAN 20 dk.
bana göre değil, audi kimmiş?
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sreylare 49 dk.
Bu araçların menzilleri neye göre belirleniyor anlamıyorum. Gerçek hayat ve çeşitli arazilerdeki kullanımına ve yük konarak/yükü artırılarak belirleseler menzili. Bir gün başları fena ağrıyacak, menzil davaları çoğalacaktır. 400 km menzilli arabayı 6 kere bile şarj etsen 2400 birim yapar. Ama yetmemiş 7.yi de şarj etmişler 1600 km yol için. Bu haliyle bakınca oransal çok büyük fire var. 1600 nere 2400+son şarjda kullanım nere.
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khytr89 1 sa.
Aynı km yi opel corsa 1.3 diesel aracım ile 1,5 depo o da ortalama +15dk sürecek şekilde yapıyorum. Uzun yol bir süre sonra zaten sıkıyor, birde bataryanın dolmasını beklemek çok daha sıkıcı hale gelecektir. Şarj istasyonlarının kaldırılıp standart oluşturularak pil istasyonları kurulmalı. Hızlı bir şekilde pil değiştirilip yola çıkılmalı. Eski insanlar sabırlıydı da şimdi ki insanlar beklemekten hoşlanmıyor :)
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 sa.
Geçtiği yolların, yerlerin güzelliği muhteşem.
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