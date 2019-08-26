Elektrikli araçlar uzun yola uygun mu? Audi'ye göre evet

Tam Boyutta Gör

Sürüş menzili ve şarj istasyonlarının yeterli olup olmadığı konusundaki şüpheler insanların elektrikli araçlardan uzak durmasına neden oluyor. Dolayısıyla otomobil üreticilerinin eylemleri de bu iki çekince üzerinde şekilleniyor. Alman üretici Audi’nin elektrikli SUV modeli e-tron’la yaptığı etkinlik de bunun örneklerinden biri.

Elektrikli araçların uzun mesafeli yolculuklar için son derece uygun olduğunu kanıtlamak isteyen Audi, üç adet e-tron 55 quattro’dan oluşan filoyu bir yolculuğa çıkardı. Slovenya’daki Bled Gölü’nün oradan yola çıkan filo, 24 saatte 1,600 kilometre yol kat ederek Amsterdam’a ulaştı. Bu süre zarfında Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Belçika’nın da dahil olduğu 10 farklı ülkeden geçiş yapıldı.

Tam Boyutta Gör

Audi e-tron modellerinin 24 saatlik yolculuğunda elektrikli SUV’un 150 kW hızlı şarj desteğinden faydalanıldı. Söz konusu araçların yolculuk esnasında yedi defa şarj edildiği bildirildi. İstasyonlardaki doğru akım şarj ile e-tron’daki lityum iyon bataryalar 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Bu da şarj için en az 3,5 saat harcandığı anlamına geliyor. Audi'ye göre bu yolculuk, e-tron'un konforlu, dinamik ve uzun yolculuklar için son derece uygun bir araç olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi"

Elektrikli Audi e-tron’un ön ve arka aksında bulunan iki elektrik motoru toplamda 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretiyor. Söz konusu motorlar 95 kWh kapasiteli bataryadan besleniyor. Bu motorların e-tron’a sağladığı sürüş menzili ise yaklaşık 400 kilometre olarak açıklanmıştı.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/ten-countries-in-24-hours-audi-e-tron-on-tour-11987