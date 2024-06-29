Elektrikli araçlarda devrim kapıda: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil test ediliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların en büyük sıkıntılarından biri olan şarj için bekleme süresi. Şarj hızları gittikçe artsa da, 30-40 dakikaları bulan bekleme süreleri birçok kişinin elektrikli araçlara karşı mesafeli durmasına sebep oluyor. Ancak yakında bu durum değişebilir. İngiltere merkezli elektrikli araç bataryaları geliştiren bir girişim olan Nyobolt, 4 dakika 37 saniyede %10'dan %80'e şarj olabilen bir spor otomobil prototipini tanıttı.

Şirket, bu sürenin günümüzde en hızlı şarj olan araçtan iki kat daha az olduğunu iddia ediyor. Firma, geliştirdikleri aracın ilk dört dakikada sabit 500A akımla şarj olabildiğini ve 5 dakikada 193 km menzil elde edebildiğini söylüyor.

Ancak prototip aracın günümüz standartlarına göre küçük kalan 35 kWh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Bu değer günümüzde küçük şehir içi araçlarda kullanılan bataryalara eş değer bir büyüklük. Küçük bataryası sebebiyle aracın WLTP menzili sadece 249 km. Ancak Nyobolt bunun olumlu bir durum olduğunu küçük bataryanın aracın ağırlığını azalttığını ve hızlı şarj olabilmesi nedeniyle sorun yaratmayacağını söylüyor.

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Hücreler, 4000 şarj döngüsüyle uzun ömre sahip

Tam Boyutta Gör Şirket, geliştirdikleri pillerin, yeni nesil patentli karbon ve metal oksit anota ve yenilikçi düşük empedanslı hücre tasarımına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca entegre güç elektroniği ve yazılım kontrolleriyle yüksek hıza çıkabildiklerini söylüyor. Şirketin iddiasına göre, 24.5 Ah kapasiteli hücreler 4000 şarj döngüsünde dahi kapasitelerinin %80'ini korumayı başarıyor. Bu da bataryaların 1 milyon km'nin üzerinde ömre sahip olduğu anlamına geliyor. Bu değer günümüz lityum iyon bataryalarının çok üzerinde olmakla beraber, lityum demir fosfat pillerle benzer düzeyde.

Lotus tabanlı geliştirilen spor otomobil, 350 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve yalnızca 1.250 kg ağırlığında. Nyobolt, kendi araçlarını üretmeyi düşünmediğini, bunu yerine mevcut otomobil markalarıyla ortaklık kurmayı planladığını ve bataryanın bir yıl içinde "küçük ölçekte" elektrikli araçlarda yer alabileceğini söylüyor.

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Elektrikli araçlarda devrim: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil