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    Elektrikli araçlarda devrim kapıda: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil test ediliyor

    İngiltere merkezli elektrikli araç bataryaları geliştiren bir girişim olan Nyobolt, 4 dakika 37 saniyede %10'dan %80'e şarj olabilen bir spor otomobil prototipini test ediyor.
    Elektrikli araçlarda devrim: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların en büyük sıkıntılarından biri olan şarj için bekleme süresi. Şarj hızları gittikçe artsa da, 30-40 dakikaları bulan bekleme süreleri birçok kişinin elektrikli araçlara karşı mesafeli durmasına sebep oluyor. Ancak yakında bu durum değişebilir. İngiltere merkezli elektrikli araç bataryaları geliştiren bir girişim olan Nyobolt, 4 dakika 37 saniyede %10'dan %80'e şarj olabilen bir spor otomobil prototipini tanıttı.

    Şirket, bu sürenin günümüzde en hızlı şarj olan araçtan iki kat daha az olduğunu iddia ediyor. Firma, geliştirdikleri aracın ilk dört dakikada sabit 500A akımla şarj olabildiğini ve 5 dakikada 193 km menzil elde edebildiğini söylüyor.

    Ancak prototip aracın günümüz standartlarına göre küçük kalan 35 kWh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Bu değer günümüzde küçük şehir içi araçlarda kullanılan bataryalara eş değer bir büyüklük. Küçük bataryası sebebiyle aracın WLTP menzili sadece 249 km. Ancak Nyobolt bunun olumlu bir durum olduğunu küçük bataryanın aracın ağırlığını azalttığını ve hızlı şarj olabilmesi nedeniyle sorun yaratmayacağını söylüyor.

    Hücreler, 4000 şarj döngüsüyle uzun ömre sahip

    Elektrikli araçlarda devrim: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil Tam Boyutta Gör
    Şirket, geliştirdikleri pillerin, yeni nesil patentli karbon ve metal oksit anota ve yenilikçi düşük empedanslı hücre tasarımına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca entegre güç elektroniği ve yazılım kontrolleriyle yüksek hıza çıkabildiklerini söylüyor. Şirketin iddiasına göre, 24.5 Ah kapasiteli hücreler 4000 şarj döngüsünde dahi kapasitelerinin %80'ini korumayı başarıyor. Bu da bataryaların 1 milyon km'nin üzerinde ömre sahip olduğu anlamına geliyor. Bu değer günümüz lityum iyon bataryalarının çok üzerinde olmakla beraber, lityum demir fosfat pillerle benzer düzeyde.

    Lotus tabanlı geliştirilen spor otomobil, 350 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve yalnızca 1.250 kg ağırlığında. Nyobolt, kendi araçlarını üretmeyi düşünmediğini, bunu yerine mevcut otomobil markalarıyla ortaklık kurmayı planladığını ve bataryanın bir yıl içinde "küçük ölçekte" elektrikli araçlarda yer alabileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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