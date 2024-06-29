Elektrikli araçlarda devrim kapıda: 5 dakikada %80'e şarj olan otomobil test ediliyor

Şirket, bu sürenin günümüzde en hızlı şarj olan araçtan iki kat daha az olduğunu iddia ediyor. Firma, geliştirdikleri aracın ilk dört dakikada sabit 500A akımla şarj olabildiğini ve 5 dakikada 193 km menzil elde edebildiğini söylüyor.
Ancak prototip aracın günümüz standartlarına göre küçük kalan 35 kWh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Bu değer günümüzde küçük şehir içi araçlarda kullanılan bataryalara eş değer bir büyüklük. Küçük bataryası sebebiyle aracın WLTP menzili sadece 249 km. Ancak Nyobolt bunun olumlu bir durum olduğunu küçük bataryanın aracın ağırlığını azalttığını ve hızlı şarj olabilmesi nedeniyle sorun yaratmayacağını söylüyor.
Hücreler, 4000 şarj döngüsüyle uzun ömre sahip
Lotus tabanlı geliştirilen spor otomobil, 350 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve yalnızca 1.250 kg ağırlığında. Nyobolt, kendi araçlarını üretmeyi düşünmediğini, bunu yerine mevcut otomobil markalarıyla ortaklık kurmayı planladığını ve bataryanın bir yıl içinde "küçük ölçekte" elektrikli araçlarda yer alabileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.