Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline ait olduğu öne sürülen kamuflajlı fotoğraflar ortaya çıktı

Kamuflajlı casus fotoğraflar otomobilin, Maserati Levante SUV modelinden ilham alındığını gösteriyor. Ancak araç, büyük tekerlekleri, alçaltılmış süspansiyonlarıyla, sportif bir crossover coupe gövde tipinde görünüyor. LED farlar Ferrari Roma'dan alınmış gibi görünürken, ön tamponda BMW M2 tarzı hava girişleri bulunuyor. Aracın arka tarafında ise dekoratif amaçlı gözüken dörtlü egzoz boruları dikkati çekiyor.
Oldukça pahalı olacak
Aracın teknik özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi olmamakla beraber, yakın zamanda isimsiz bir kaynak, elektrikli otomobilin 500 bin euronun üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia etti. Dolayısıyla araç kısıtlı bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. Aynı kaynak, ikinci bir elektrikli modelin geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu ve modelin yakın zamanda tanıtılmayacağını öne sürdü.
Geçtiğimiz hafta Ferrari, Maranello'da içten yanmalı ve hibrit modellerin yanı sıra yeni elektrikli araçların da üretiminin yapılacağı yeni bir tesis olan "E-binasını" tanıttı. 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesiste çevreye duyarlılık ön plana çıkarılarak sadece yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik kullanılacak. Şirket, mevcut V6, V8 ve V12 motorlarıyla beraber, yeni araçların elektrik motorlarını, bataryalarını ve akslarını kendi bünyesinde üreteceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.