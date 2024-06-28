Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline ait olduğu öne sürülen kamuflajlı fotoğraflar ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak ve 2026'da yollarda olacak. Şu ana kadar yeni araca ait pek bir detay yoktu ancak Marenello'da çekilen yeni casus fotoğraflar otomobilin tasarım detaylarını ortaya koyuyor olabilir. Ancak test edilen bu aracın erken prototip örneği olabileceği ve nihai görünümün çok farklı olabileceği belirtiliyor.

Kamuflajlı casus fotoğraflar otomobilin, Maserati Levante SUV modelinden ilham alındığını gösteriyor. Ancak araç, büyük tekerlekleri, alçaltılmış süspansiyonlarıyla, sportif bir crossover coupe gövde tipinde görünüyor. LED farlar Ferrari Roma'dan alınmış gibi görünürken, ön tamponda BMW M2 tarzı hava girişleri bulunuyor. Aracın arka tarafında ise dekoratif amaçlı gözüken dörtlü egzoz boruları dikkati çekiyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Oldukça pahalı olacak

Aracın teknik özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi olmamakla beraber, yakın zamanda isimsiz bir kaynak, elektrikli otomobilin 500 bin euronun üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia etti. Dolayısıyla araç kısıtlı bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. Aynı kaynak, ikinci bir elektrikli modelin geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu ve modelin yakın zamanda tanıtılmayacağını öne sürdü.

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Geçtiğimiz hafta Ferrari, Maranello'da içten yanmalı ve hibrit modellerin yanı sıra yeni elektrikli araçların da üretiminin yapılacağı yeni bir tesis olan "E-binasını" tanıttı. 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesiste çevreye duyarlılık ön plana çıkarılarak sadece yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik kullanılacak. Şirket, mevcut V6, V8 ve V12 motorlarıyla beraber, yeni araçların elektrik motorlarını, bataryalarını ve akslarını kendi bünyesinde üreteceğini açıkladı.

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Ferrari'nin ilk elektrikli modeline ait fotoğraflar ortaya çıktı