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    Anlık Bildirim

    Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline ait olduğu öne sürülen kamuflajlı fotoğraflar ortaya çıktı

    Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak ve 2026'da yollarda olacak. Otomobile ait olduğu iddia edilen kamuflajlı fotoğraflar ortaya çıktı.
    Ferrari'nin ilk elektrikli modeline ait fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli 2025'te görücüye çıkacak ve 2026'da yollarda olacak. Şu ana kadar yeni araca ait pek bir detay yoktu ancak Marenello'da çekilen yeni casus fotoğraflar otomobilin tasarım detaylarını ortaya koyuyor olabilir. Ancak test edilen bu aracın erken prototip örneği olabileceği ve nihai görünümün çok farklı olabileceği belirtiliyor.

    Kamuflajlı casus fotoğraflar otomobilin, Maserati Levante SUV modelinden ilham alındığını gösteriyor. Ancak araç, büyük tekerlekleri, alçaltılmış süspansiyonlarıyla, sportif bir crossover coupe gövde tipinde görünüyor. LED farlar Ferrari Roma'dan alınmış gibi görünürken, ön tamponda BMW M2 tarzı hava girişleri bulunuyor. Aracın arka tarafında ise dekoratif amaçlı gözüken dörtlü egzoz boruları dikkati çekiyor.

    Ferrari'nin ilk elektrikli modeline ait fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ferrari'nin ilk elektrikli modeline ait fotoğraflar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oldukça pahalı olacak

    Aracın teknik özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi olmamakla beraber, yakın zamanda isimsiz bir kaynak, elektrikli otomobilin 500 bin euronun üzerinde bir fiyata sahip olacağını iddia etti. Dolayısıyla araç kısıtlı bir kitleye hitap edecek gibi görünüyor. Aynı kaynak, ikinci bir elektrikli modelin geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu ve modelin yakın zamanda tanıtılmayacağını öne sürdü.

    Geçtiğimiz hafta Ferrari, Maranello'da içten yanmalı ve hibrit modellerin yanı sıra yeni elektrikli araçların da üretiminin yapılacağı yeni bir tesis olan "E-binasını" tanıttı. 40.000 metrekareden fazla bir alan üzerine kurulu tesiste çevreye duyarlılık ön plana çıkarılarak sadece yenilenebilir kaynaklardan gelen elektrik kullanılacak. Şirket, mevcut V6, V8 ve V12 motorlarıyla beraber, yeni araçların elektrik motorlarını, bataryalarını ve akslarını kendi bünyesinde üreteceğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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