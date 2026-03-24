Skoda Elroq ve Enyaq'a LFP batarya seçeneği eklendi

Skoda, elektrikli modelleri Skoda Elroq ve Skoda Enyaq için model yılı güncellemelerini tanıttı. En dikkat çekici yenilikler arasında LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği yer alıyor. Ayrıca teknoloji tarafında da iyileştirmeler mevcut.
Skoda Elroq ve Enyaq'a LFP batarya
Çekme kapasitesi artırıldı
Daha büyük bataryaya sahip “85” versiyonlarında ise çekme kapasitesi ciddi şekilde artırılmış durumda. 77 kWsa net kapasiteli NMC batarya kullanan bu versiyonlarda Elroq modellerinin tamamı artık 1.8 ton çekme kapasitesine ulaşabiliyor. Güç seçenekleri ise arkadan itişli 210 kW, dört tekerlekten çekişli 220 kW ve RS versiyonunda 250 kW’a kadar çıkıyor.
Enyaq tarafında ise çekme kapasitesi daha da ileri taşınıyor. Enyaq 85 ve 85x versiyonları 2 ton çekme kapasitesi sunarken, Enyaq RS versiyonu 2.2 ton ile MEB platformundaki en yüksek değere ulaşıyor. Bu artış, özellikle çekme kapasitesi nedeniyle elektrikli araç tercih etmeyen kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Yeni nesil Android tabanlı multimedya
Yeni model yılıyla birlikte gelen bir diğer önemli özellik ise V2L (Vehicle-to-Load) desteği. Bu sayede araç bataryası üzerinden harici cihazlara enerji sağlanabiliyor. Ayrıca her iki modelde de kaput altında 21 litrelik ek bir bagaj alanı (frunk) sunuluyor.
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri de güncellenmiş durumda. Ön ve arka tamponlara eklenen yeni radar sensörleri, görüşün kısıtlı olduğu kavşaklarda yaklaşan araç, motosiklet ve bisikletleri algılayabiliyor. İç mekanda yer alan yeni kamera sistemi ise sürücü dikkatini ve yorgunluğunu göz takibiyle analiz ediyor.
Aydınlatma sisteminde de yenilikler var. Yeni ara mod sayesinde gün ışığının zayıf olduğu hava koşullarında arka stop lambaları da gündüz farlarıyla birlikte devreye giriyor.
Skoda Elroq ve Skoda Enyaq için bu kapsamlı güncellemeleri içeren yeni model yılı, yaz aylarında satışa sunulacak. Fiyatlar ise henüz açıklanmadı.
