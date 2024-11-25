Elektrikli araçların "kısa batarya ömrü" hakkındaki iddialar çürütüldü

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarla ilgili yanlış bilgiler ve asılsız iddialar internet ortamında geniş yer kaplamaya devam ediyor. Elektrikli araçların şarj altyapısının yetersizliği ya da elektrik şebekesinin toplu şarj talebine dayanamayacağı gibi iddiaların ardından şimdi de "batarya ömrü" tartışması gündemde. Ancak yeni bir araştırma, bu tür söylentilerin ne kadar temelsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Elektrikli araçların bataryalarının hızla eskidiği ve birkaç yıl içinde değiştirilmesi gerektiği yönündeki iddialar sıkça dile getiriliyor. Batarya değişim maliyetinin on binlerce dolara ulaştığına yönelik bu tür söylemler, elektrikli araçların ikinci el piyasasında değer kaybedeceği korkusunu tetikliyor.

Gerçek verilerle batarya sağlığı incelendi

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç bataryalarının dayanıklılığını ve ömrünü detaylı bir şekilde analiz etmek için harekete geçen P3 danışmanlık firması, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmalarından birini gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında önce şirketin kendi filosundaki 50 araç incelendi. Daha sonra 7.000’den fazla elektrikli araçtan elde edilen veriler analiz edildi.

Elektrikli araçlarda batarya değiştirme maliyeti hızla düşüyor 7 sa. önce eklendi

P3, bu çalışmayı Avusturya merkezli batarya tanılama şirketi Aviloo ile iş birliği içinde yürüttü. Aviloo, bugüne kadar 60.000'den fazla kapasite testi gerçekleştirmiş ve araçların batarya performansını detaylı bir şekilde incelemişti. Elde edilen veriler, 300.000 kilometreden fazla yol yapmış araçları da kapsıyor. Bu, çoğu elektrikli araç üreticisinin vermiş olduğu 160.000 kilometre garantisinin neredeyse iki katı.

15 yılda kapasite kaybı sadece yüzde 13

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Öte yandan araştırma sonuçları ise oldukça net: Elektrikli araç bataryaları ilk 30.000 kilometrede hızlı bir şekilde yüzde 95 seviyesine düşüyor. Ancak bu noktadan sonra batarya sağlığındaki düşüş yavaşlıyor ve 100.000 kilometreye ulaşıldığında batarya kapasitesi ortalama yüzde 90 seviyesinde kalıyor. 200.000 ila 300.000 kilometre arasında ise bu oran yüzde 87’ye geriliyor.

Kabaca, 1000 kilometre menzilli elektrikli bir aracın menzili 300.000 kilometre sonunda 870 kilometreye düşüyor. Türkiye’de ortalama bir sürücü yılda 20.000 kilometre yol katetiyor. Dolayısıyla bu sürücünün elektrikli aracının bataryası 15 yıl sonra menzilinin yüzde 13’ünü kaybetmiş olacak.

Uzmanlara göre, ilk dönemdeki hızlı kapasite kaybının sebebi, bataryanın anot kısmında oluşan SEI (solid electrolyte interphase) tabakası. Bu kimyasal reaksiyonun neden olduğu kayıplar, bataryanın ilk kullanım evrelerinde doğal bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ancak uzun vadede bu durum dengeleniyor ve bataryanın performansı stabil bir şekilde devam ediyor.

Elektrikli araç bataryalarının ömrü nasıl uzatılır?

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların batarya ömrünü uzatmak için kullanım alışkanlıklarının büyük önemi var. Esasında ideal kullanım hiç de zor değil ve yapması da karmaşık değil. Hatta en temelde akıllı telefon bataryanızı nasıl kullanmanız gerektiğini biliyorsanız araçlar için de çok benzer şeyler söz konusu. Bunlar gibi üreticilerin batarya yönetim sistemleri önemli pay sahibi. İyi bir batarya yönetim sistemi sahip araç, sürücünün hatakarını tolere edecektir. P3, bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

Bataryayı aşırı sıcaklıklardan koruyun

Bataryalar, kullanılmadıkları süre boyunca düşük ila orta sıcaklıklarda (25°C’nin altında) tutulmalıdır.

60°C’nin üzerindeki sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kapasite kaybını artırır.

Uzun süreli park halinde düşük şarj seviyesi tercih edin

Araç uzun süre park edilecekse, bataryanın şarj seviyesi %10 ila %50 arasında olmalıdır.

Daha yüksek şarj seviyeleri, hücrelerde daha yüksek voltaja yol açarak bataryanın yaşlanmasını hızlandırabilir.

Yüksek akım durumlarından kaçının

DC hızlı şarj, ağır hızlanma veya yüksek hızda sürüş gibi yüksek akım gerektiren durumlar, özellikle aşırı sıcaklıklarda, batarya sağlığını olumsuz etkiler.

Bataryanın ömrünü uzatmak için yavaş şarj yöntemlerini ve nazik sürüş tarzını tercih edin.

Bataryanın garanti süresi ve ötesi

Çoğu elektrikli araç bataryası, 8 yıl veya 160.000 kilometre garanti kapsamındadır ve bu sürenin ötesinde de çalışmaların gösterdiği gibi genellikle sorunsuz çalışır.

Garanti süresi sona erdiğinde veya istenilen performansı karşılamamaya başladığında bile batarya, "ikinci yaşam" adı verilen enerji depolama sistemlerinde kullanılabilir.

Geri dönüşüm öncesi ikinci kullanım

Bataryalar genellikle 20 yıl veya daha fazla kullanılabilir. İlk kullanım ömrü tamamlandıktan sonra, yenileriyle kıyaslandığında hâlâ değerli bir kullanım ömrüne sahip olabilirler.

Ancak ikinci kullanımdan sonra geri dönüşüme almak en doğru tercihtir.

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Elektrikli araçların batarya ömrü hakkındaki iddialar çürütüldü