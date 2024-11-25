Elektrikli araçların "kısa batarya ömrü" hakkındaki iddialar çürütüldü

- Gerçek verilerle batarya sağlığı incelendi
- 15 yılda kapasite kaybı sadece yüzde 13
- Elektrikli araç bataryalarının ömrü nasıl uzatılır?
- Bataryayı aşırı sıcaklıklardan koruyun
- Uzun süreli park halinde düşük şarj seviyesi tercih edin
- Yüksek akım durumlarından kaçının
- Bataryanın garanti süresi ve ötesi
- Geri dönüşüm öncesi ikinci kullanım
- Yorumlar
Elektrikli araçların bataryalarının hızla eskidiği ve birkaç yıl içinde değiştirilmesi gerektiği yönündeki iddialar sıkça dile getiriliyor. Batarya değişim maliyetinin on binlerce dolara ulaştığına yönelik bu tür söylemler, elektrikli araçların ikinci el piyasasında değer kaybedeceği korkusunu tetikliyor.
Gerçek verilerle batarya sağlığı incelendi
P3, bu çalışmayı Avusturya merkezli batarya tanılama şirketi Aviloo ile iş birliği içinde yürüttü. Aviloo, bugüne kadar 60.000'den fazla kapasite testi gerçekleştirmiş ve araçların batarya performansını detaylı bir şekilde incelemişti. Elde edilen veriler, 300.000 kilometreden fazla yol yapmış araçları da kapsıyor. Bu, çoğu elektrikli araç üreticisinin vermiş olduğu 160.000 kilometre garantisinin neredeyse iki katı.
15 yılda kapasite kaybı sadece yüzde 13
Öte yandan araştırma sonuçları ise oldukça net: Elektrikli araç bataryaları ilk 30.000 kilometrede hızlı bir şekilde yüzde 95 seviyesine düşüyor. Ancak bu noktadan sonra batarya sağlığındaki düşüş yavaşlıyor ve 100.000 kilometreye ulaşıldığında batarya kapasitesi ortalama yüzde 90 seviyesinde kalıyor. 200.000 ila 300.000 kilometre arasında ise bu oran yüzde 87’ye geriliyor.
Kabaca, 1000 kilometre menzilli elektrikli bir aracın menzili 300.000 kilometre sonunda 870 kilometreye düşüyor. Türkiye’de ortalama bir sürücü yılda 20.000 kilometre yol katetiyor. Dolayısıyla bu sürücünün elektrikli aracının bataryası 15 yıl sonra menzilinin yüzde 13’ünü kaybetmiş olacak.
Uzmanlara göre, ilk dönemdeki hızlı kapasite kaybının sebebi, bataryanın anot kısmında oluşan SEI (solid electrolyte interphase) tabakası. Bu kimyasal reaksiyonun neden olduğu kayıplar, bataryanın ilk kullanım evrelerinde doğal bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Ancak uzun vadede bu durum dengeleniyor ve bataryanın performansı stabil bir şekilde devam ediyor.
Elektrikli araç bataryalarının ömrü nasıl uzatılır?
Bataryayı aşırı sıcaklıklardan koruyun
- Bataryalar, kullanılmadıkları süre boyunca düşük ila orta sıcaklıklarda (25°C’nin altında) tutulmalıdır.
- 60°C’nin üzerindeki sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kapasite kaybını artırır.
Uzun süreli park halinde düşük şarj seviyesi tercih edin
- Araç uzun süre park edilecekse, bataryanın şarj seviyesi %10 ila %50 arasında olmalıdır.
- Daha yüksek şarj seviyeleri, hücrelerde daha yüksek voltaja yol açarak bataryanın yaşlanmasını hızlandırabilir.
Yüksek akım durumlarından kaçının
- DC hızlı şarj, ağır hızlanma veya yüksek hızda sürüş gibi yüksek akım gerektiren durumlar, özellikle aşırı sıcaklıklarda, batarya sağlığını olumsuz etkiler.
- Bataryanın ömrünü uzatmak için yavaş şarj yöntemlerini ve nazik sürüş tarzını tercih edin.
Bataryanın garanti süresi ve ötesi
- Çoğu elektrikli araç bataryası, 8 yıl veya 160.000 kilometre garanti kapsamındadır ve bu sürenin ötesinde de çalışmaların gösterdiği gibi genellikle sorunsuz çalışır.
- Garanti süresi sona erdiğinde veya istenilen performansı karşılamamaya başladığında bile batarya, "ikinci yaşam" adı verilen enerji depolama sistemlerinde kullanılabilir.
Geri dönüşüm öncesi ikinci kullanım
- Bataryalar genellikle 20 yıl veya daha fazla kullanılabilir. İlk kullanım ömrü tamamlandıktan sonra, yenileriyle kıyaslandığında hâlâ değerli bir kullanım ömrüne sahip olabilirler.
- Ancak ikinci kullanımdan sonra geri dönüşüme almak en doğru tercihtir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.