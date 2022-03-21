Elektrikli araçların menzili dondurucu soğuklardan nasıl etkileniyor?

Tam Boyutta Gör

Satış fiyatlarını bir kenara bıakırsak, elektrikli otomobillerle ilgili en büyük kaygılardan biri sürüş menzili diyebiliriz. Üstelik dondurucu soğuklarda aracın sunduğu menzil daha da düşüyor. Haberimize konu olan ADAC, menzilin soğuk havalardan ne kadar etkilendiğini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirmiş.

Öncelikle, sürüş menzilinin soğuk havalarda daha düşük olduğu genel bir kanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da kabinin ve bataryanın ısınma ihtiyacı gibi belli sebepleri var. Özellikle böyle durumlarda bataryanın optimum çalışma sıcaklığına (20 - 40 derece arası) getirilmesi gerekiyor. Buna bir de direksiyon ve koltuk ısıtma gibi ekstra özellikler eklenince, aracın enerji tüketimi artıyor. Bu enerji bataryadan sağlandığı için de menzili düşürüyor.

ADAC, 7 farklı elektrikli otomobili konu alan menzil testlerinde 23 kilometrelik bir yolculuk üzerinden 14 ve -7 derece olmak üzere iki farklı sıcaklıkta otomobillerin sürüş menzilinin ne kadar etkilendiğini ortaya koymuş. Buna göre, otomobillerin dondurucu soğukta tüketim değerleri artıyor. Örneğin Fiat 500e'nin tüketimi sadece yüzde 35 artarken, Volkswagen ID.3'ün enerji tüketimi yüzde 100'e yakın artış gösteriyor.

Peugeot 308 ve elektrikli 2008 için yeni tarih 'son çeyrek' 5 sa. önce eklendi

Tüketim değerlerindeki bu artış, otomobillerin menzilinde yüzde 50'ye varan kayıp yaratıyor. En büyük kayıp da aşağıdaki listede görebileceğiniz gibi Volkswagen ID.3'te yaşanmış. Testlerde otomobilin bütün gece dışarıda kaldığı ve sabah ilk kez çalıştırıldığı senaryo baz alınmış.

Model +14 °C - 7 °C Kayıp Fiat 500e 244 km 182 km %25 Renault ZOE 351 km 244 km %30 Hyundai Kona Electric 215 km 147 km %32 Ford Mustang Mach-E 300 km 202 km %33 Lexus UX300e 224 km 141 km %37 Nissan Leaf e+ 332 km 210 km %37 Volkswagen ID.3 324 km 162 km %50

Yukarıdaki test için mesafesi oldukça kısa diyebilirsiniz. Çünkü soğuk kabini ve bataryayı ısıtmak için ilk etapta büyük enerji harcanıyor. Ancak bir kez ısındıktan sonra gereken enerji büyük oranda azalıyor. Bu yüzden aynı koşullarda ama bu kez 100 km yolculuğu baz alan bir test daha söz konusu. 0 ve +20 °C karşılaştırmasının yapıldığı bu testte ise Renault ZOE ve Peugeot e-208 modellerinin tüketiminin soğuk havada %21, Volkswagen ID.3'ün ise yüzde 30 oranında arttığı görülmüş. Yani her halükarda elektrikli araçların menzili soğuk havadan kötü etkileniyor.

Peki soğukta hiç mi avantajı yok?

Bununla birlikte, elektrikli araçlarda mobil uygulama vb. araclığıyla aracı önceden ısıtma gibi seçenekler bulunuyor. Bu olay araç şarj edilirken yapıldığında, kabini ve bataryayı ısıtmak için gereken enerji bataryadan değil de altyapıdan karşılanabiliyor. Böylelikle araç ısınmış halde yola çıkmak ve soğuk çalıştırmanın tüketime etkisinden kurtulmak mümkün denebilir.

Öte yandan elektrikli araçların dondurucu soğuklarda avantajı da yok değil. Örneğin yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte mahsur kaldınız diyelim. Bu durumda, örneğin Renault ZOE'nin bataryasının 17 saat boyunca sıcak ve konforlu bir kabinde kalmanızı sağlayabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araçların menzili soğuklardan nasıl etkileniyor?