Peugeot 308 ve elektrikli 2008 için yeni tarih 'son çeyrek' olarak açıklandı

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Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bir basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Pazara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anaç, yeni Peugeot 308 ve elektrikli 2008'i yılın son çeyreğinde getireceklerini söyledi.

Bundan 1 yıl önce tanıtılan yeni Peugeot 308, aradan geçen süreçte aldığı ödüllerle adından söz ettirmeyi başardı. Tasarımıyla beğeni toplayan model, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Yeni 308'in ilk çeyrekte geleceği açıklanmıştı ancak görünen o ki planlar değişti ve otomobilin gelişi son çeyreğe kaldı. Yeni 308'in station wagon versiyonu da bulunuyor.

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Epeydir ülkemizde de satışta olan Peugeot 2008'in tamamen elektrikli versiyonu da ürün gamına yılın son çeyreğinde dahil olacak. Söz konusu model, Peugeot'nun Türkiye ürün gamındaki ilk tamamen elektrikli araç olacak. Elektrikli 2008, 136 beygirlik elektrik motoruna ve 50 kWsa batarya kapasitesine sahip. WLTP'ye göre tek şarjla 341 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

İbrahim Anaç'ın açıklamalarına göre Peugeot Türkiye, 2022 yılında da SUV modellere ağırlık vermeye devam edecek. Anaç, "Satışlarımızın yüzde 50'den fazlası SUV'dan geliyor, gelmeye de devam edecek" diyor. Peugeot Türkiye, 2022 yılında pazardaki sıkıntılara rağmen yüzde 20 büyüme hedefliyor. Son olarak Anaç, yaz aylarında bir matrah güncellemesi beklediklerini de dile getirdi.

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Peugeot 308 ve elektrikli 2008 için yeni tarih 'son çeyrek'