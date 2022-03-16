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    Elektrikli Audi A6 Avant e-tron konseptinin ipucu görselleri paylaşıldı

    Audi, geçtiğimiz yıl tanıtılan A6 e-tron konseptinin üretim versiyonundan önce A6 Avant e-tron isimli yeni bir konsept tanıtacak. Elektrikli station wagon, yarınki medya konferansında ortaya çıkacak.
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    Elektrikli Audi A6 Avant e-tron'un ipucu görselleri paylaşıldı
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    Yaklaşık bir yıl önce konsept olarak yanıtılan Audi A6 e-tron'u kamuflajlı şekilde yollarda görmeye başladık. Söz konusu modelin resmi tanıtımı 2023'ün başında gerçekleştirilebilir. Ancak ondan önce göreceğimiz bir konsept daha var: Audi A6 Avant e-tron.

    Audi A6 Avant e-tron konsepti 17 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak fakat Alman marka bunun hemen öncesinde bazı ipucu görselleri paylaştı. Buradan yola çıkarak söz konusu modelin Avant adına yakışır şekilde dinamik bir silüete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Önde ve arkada A6 e-tron'dakine benzer tasarıma ve teknolojiye sahip aydınlatmalar bulunuyor. Kapalı panel şeklindeki geniş panjur tasarımının yanı sıra tampon kenarlarında büyük hava girişlerinin yer aldığını da görebiliyoruz. Yandan baktığımızda geriye doğru alçalan çatı hattı, bagaj üstü spoyler ve büyük jantlar dikkat çekiyor. Arkada ise oldukça baskın bir difüzörle karşılaşacağız gibi görünüyor.

    Elektrikli Audi A6 Avant e-tron'un ipucu görselleri paylaşıldı
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    A6 Avant e-tron'un özellikleri hakkında henüz bilgi yok. Ancak Audi, aracın günlük kullanıma uygun lüks bir model olduğunu ve uzun yolculuklara yetecek kadar sürüş menziline sahip olduğunu belirtiyor. Söz konusu konseptin tıpkı A6 e-tron gibi Porsche iş birliğiyle geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) platformunu kullanmasını bekleyebiliriz. Bu kapsamda, teknik detayların da aynı olması durumunda aşağıdaki özellikler beklenebilir:

    • 100 kWsa batarya paketi
    • 700 km'ye kadar sürüş menzili (WLTP)
    • 800V şarj teknolojisi
    • 270 kW hızlı şarj desteği - 10 dk şarj ile 300 km menzil
    • 470 beygir güç - 800 Nm tork
    • Dört tekerlekten çekiş

    Tahminler ve beklentiler bir yana dursun, Audi A6 Avant e-tron konseptinin tasarımını ve teknik özelliklerini yarın düzenlenecek olan yıllık medya konferansında öğreneceğiz.

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