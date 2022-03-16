Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarındaki düşüş sürüyor. 15 Mart itibarıyla motorine 2,38 TL indirim yapılmıştı. Bugün yani 16.03.2022'de de benzine 1,76 TL, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.

Yapılan indirim sonrası akaryakıt fiyatlarına baktığımızda benzinin litre fiyatının İstanbul'da ortakama 18,67 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Ankara ve İzmir'de ise benzinin litre fiyatı ortalama 18,78 TL oldu.

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Motorinin litre fiyatı ise yapılan indirimle birlikte İstanbul'da ortalama 19,72 TL seviyesine düştü. Ankara ve İzmir'de ise motorinin litre fiyatı ortalama 19,80 TL seviyelerinde.

130 dolara kadar çıkan brent petrol fiyatı dün yani 15 Mart 20222'yi 100 doların hemen altında kapatmıştı. Bu sabahki fiyatıysa 102,58 dolar seviyesinde.

Art arda gelen son dönem (şubat itibarıyla) akaryakıt zam ve indirimleri şöyle:

1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış

3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış

7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış

8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış

25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış

28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)

28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim

28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış

1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış

2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış

3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış

4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış

7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış

8 Mart 2022: Benzinde 1.07TL, motorinde 1.59TL artış

9 Mart 2022: Benzinde 79 kuruş, motorinde 2,25 TL artış (iptal)

15 Mart 2022: Motorinde 2,38 TL indirim

16 Mart 2022: Benzinde 1,76 TL, motorinde 93 kuruş indirim

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Benzine ve motorine yeni indirim geldi