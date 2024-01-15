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    Elektrikli bisikletlere farklı bir yaklaşım: Zincirsiz bisiklet Rover 45

    Rover 45 isimli elektrikli bisiklet, pedallar ile arka tekerlek arasında zincir veya kayış gibi fiziksel bağlantıyı ortadan kaldırıyor ve sensörler ile hareket ediyor.
    Elektrikli bisikletlere farklı bir yaklaşım: Rover 45 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisikletler, klasik bisikletler gibi pedallar ile arka tekerlek arasında zincir veya kayış ile fiziksel bağlantıya sahip. Ancak Rover 45 isimli bisiklet, bu bağlantıyı ortadan kaldıran ilginç bir yaklaşım sunuyor. Bunun yerine sensörler aracılığıyla arka tekerlekteki motora sinyal gönderen bir çalışma biçimine sahip.
    Elektrikli bisikletlere farklı bir yaklaşım: Rover 45 Tam Boyutta Gör
    Look ve Cixi firmalarının ortaklaşa geliştirdiği bu konsept elektrikli bisiklette pedal çevrildiğinde hareketi algılayan kontrol cihazı, arka tekerlekteki motora sinyal göndererek dönmesini sağlıyor. Pedallar aynı zamanda durmak ve yavaşlamak için de kullanılabiliyor. Bu sayede rejeneratif frenlemeyle pilleri şarj etmek mümkün oluyor.

    45 km/h azami hıza sahip Rover 45, 25km/h hızı aştığı için Avrupa'da Speed Pedelec olarak adlandırılıyor. Arıza çıkarmaya meyilli zincir vb aktarma organları bulunmayan bisiklet bu bakımdan daha dayanıklı olma potansiyeli taşıyor. Ancak fiziksel bağlantı olmadığından gerçek anlamda insan gücüyle hareket etmediği için ne kadar "bisiklet" olduğu tartışmalı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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