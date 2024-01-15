Elektrikli bisikletlere farklı bir yaklaşım: Zincirsiz bisiklet Rover 45

45 km/h azami hıza sahip Rover 45, 25km/h hızı aştığı için Avrupa'da Speed Pedelec olarak adlandırılıyor. Arıza çıkarmaya meyilli zincir vb aktarma organları bulunmayan bisiklet bu bakımdan daha dayanıklı olma potansiyeli taşıyor. Ancak fiziksel bağlantı olmadığından gerçek anlamda insan gücüyle hareket etmediği için ne kadar "bisiklet" olduğu tartışmalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.