Elektrikli bisikletlere farklı bir yaklaşım: Zincirsiz bisiklet Rover 45

Tam Boyutta Gör Elektrikli bisikletler, klasik bisikletler gibi pedallar ile arka tekerlek arasında zincir veya kayış ile fiziksel bağlantıya sahip. Ancak Rover 45 isimli bisiklet, bu bağlantıyı ortadan kaldıran ilginç bir yaklaşım sunuyor. Bunun yerine sensörler aracılığıyla arka tekerlekteki motora sinyal gönderen bir çalışma biçimine sahip.

Tam Boyutta Gör Look ve Cixi firmalarının ortaklaşa geliştirdiği bu konsept elektrikli bisiklette pedal çevrildiğinde hareketi algılayan kontrol cihazı, arka tekerlekteki motora sinyal göndererek dönmesini sağlıyor. Pedallar aynı zamanda durmak ve yavaşlamak için de kullanılabiliyor. Bu sayede rejeneratif frenlemeyle pilleri şarj etmek mümkün oluyor.

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45 km/h azami hıza sahip Rover 45, 25km/h hızı aştığı için Avrupa'da Speed Pedelec olarak adlandırılıyor. Arıza çıkarmaya meyilli zincir vb aktarma organları bulunmayan bisiklet bu bakımdan daha dayanıklı olma potansiyeli taşıyor. Ancak fiziksel bağlantı olmadığından gerçek anlamda insan gücüyle hareket etmediği için ne kadar "bisiklet" olduğu tartışmalı.

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