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    Sıradışı üç tekerlekli elektrikli bisiklet Dolas Defender 250 ile tanışın

    Üç tekerlekli bisikletlere alışkınız ancak üç tekerleği arka arkaya olan bisiklet alışık olunmadık bir tasarım. Alman üretici Dolas, ilginç bir bisiklet tasarımıyla karşımıza çıkıyor.
    Sıradışı üç tekerlekli elektrikli bisiklet: Dolas Defender 250 Tam Boyutta Gör
    Üç tekerlekli bisikletlere alışkınız ancak üç tekerleği arka arkaya olan bisiklet alışık olunmadık bir tasarım. Alman üretici Dolas, ilginç bir bisiklet tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

    Dolas Defender 250 isimli bisiklet arka arkaya üç tekerleğiyle ilginç ve bir o kadar da yaratıcı bir bisiklet. Bu sayede iki kişiyle beraber bir miktar yük de taşınabiliyor. Üstelik her tekerlekte 250 Watt gücünde bir hub motoru bulunuyor. Bu seçim aslında zorunluluktan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği yasaları maksimum 250 Watt güçte bisikletlere izin veriyor. Tabi her tekerlekte bir motorun yasalara nasıl takılmadığını bilmiyoruz.

    Dediğimiz gibi bisikletin en büyük avantajı iki kişiyi aynı anda taşıyabilirken ekstra olarak yük de taşıyabilmesi. Klasik bisikletlerde bunu yapmak mümkün değil. Kalın tekerlekleriyle bisiklet 250 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor.

    Bisiklet aynı zamanda batarya kapasitesiyle de iddialı. 2544 Wh gibi elektrikli bisikletlerde görmeye alışık olmadığımız kapasitede pil ile 180 km'ye kadar sürüş yapmak münkün. Bisikletin fiyatı ise biraz pahalı. 4650 euro fiyat etiketine sahip bisiklet, yüksek taşıma kapasitesi, uzun menzili ve sıradışı tasarımıyla mutlaka kendine hitap edecek bir kitle bulacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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