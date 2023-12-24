Sıradışı üç tekerlekli elektrikli bisiklet Dolas Defender 250 ile tanışın

Tam Boyutta Gör Üç tekerlekli bisikletlere alışkınız ancak üç tekerleği arka arkaya olan bisiklet alışık olunmadık bir tasarım. Alman üretici Dolas, ilginç bir bisiklet tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Dolas Defender 250 isimli bisiklet arka arkaya üç tekerleğiyle ilginç ve bir o kadar da yaratıcı bir bisiklet. Bu sayede iki kişiyle beraber bir miktar yük de taşınabiliyor. Üstelik her tekerlekte 250 Watt gücünde bir hub motoru bulunuyor. Bu seçim aslında zorunluluktan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği yasaları maksimum 250 Watt güçte bisikletlere izin veriyor. Tabi her tekerlekte bir motorun yasalara nasıl takılmadığını bilmiyoruz.

Dediğimiz gibi bisikletin en büyük avantajı iki kişiyi aynı anda taşıyabilirken ekstra olarak yük de taşıyabilmesi. Klasik bisikletlerde bunu yapmak mümkün değil. Kalın tekerlekleriyle bisiklet 250 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor.

Fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One kapanıyor 1 gün önce eklendi

Bisiklet aynı zamanda batarya kapasitesiyle de iddialı. 2544 Wh gibi elektrikli bisikletlerde görmeye alışık olmadığımız kapasitede pil ile 180 km'ye kadar sürüş yapmak münkün. Bisikletin fiyatı ise biraz pahalı. 4650 euro fiyat etiketine sahip bisiklet, yüksek taşıma kapasitesi, uzun menzili ve sıradışı tasarımıyla mutlaka kendine hitap edecek bir kitle bulacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Sıradışı üç tekerlekli elektrikli bisiklet: Dolas Defender 250