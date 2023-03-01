Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan Çinli BYD'nin satışları 2023'te yüzde 90 arttı

Öncelikle sözü edilen yeni enerji kavramına PHEV yani şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçların dahil edildiğini belirtelim. BYD'nin açıklamasına göre şirket, geçen ay 193.655 adet yeni enerjili araç sattı. Satılan araçların 191.664 adedini binek araçlar, kalanını ise otobüs ve kamyonlar oluşturuyor.
Böylece şirketin 2023 Ocak-Şubat dönemindeki satışları 344.996 adede yükseldi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 gibi ciddi bir artış anlamına geliyor.
Aynı dönemde 178.951 adet olarak kayıtlara geçen PHEV satışlarında ise bir önceki yıla göre yüzde 98 artış yaşanmış. Geçtiğimiz aylarda Avrupa'ya açılan BYD'nin Şubat ayında denizaşırı ülkelerde 15 bin adet yeni enerjili binek araç sattığı açıklandı.
BYD, 2023'ün Ocak ayında 151.341 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştirmiş ve Çin, İsrail, Yeni Zelanda ve Tayland'da en çok %100 elektrikli araç satışı yapan üretici olarak kayıtlara geçmişti. 2022 yılında ise BYD, toplam 1.868.543 araç satarak dünyanın en büyük yeni enerjili araç satıcısı olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.