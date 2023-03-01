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    Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan Çinli BYD'nin satışları 2023'te yüzde 90 arttı

    Son dönemde Avrupa pazarındaki atılımlarıyla da adından söz ettiren BYD, yeni enerjili araç satışlarını artırmaya devam ediyor. İşte BYD'nin 2023 Ocak-Şubat verileri:
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    Çinli otomotiv şirketi BYD'nin satışları 2023'te yüzde 90 arttı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce ALJ Türkiye temsilciliğinde pazara giriş yapacağını öğrendiğimiz Çinli otomotiv üreticisi BYD, 2023'ün Şubat ayına ilişkin satış verilerini paylaştı. Buna göre, BYD'nin NEV yani yeni enerjili araç satışlarında geçen yıla göre büyük artış söz konusu.

    Öncelikle sözü edilen yeni enerji kavramına PHEV yani şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçların dahil edildiğini belirtelim. BYD'nin açıklamasına göre şirket, geçen ay 193.655 adet yeni enerjili araç sattı. Satılan araçların 191.664 adedini binek araçlar, kalanını ise otobüs ve kamyonlar oluşturuyor.

    Böylece şirketin 2023 Ocak-Şubat dönemindeki satışları 344.996 adede yükseldi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 gibi ciddi bir artış anlamına geliyor.

    Çinli otomotiv şirketi BYD'nin satışları 2023'te yüzde 90 arttı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin Şubat ayında sattığı %100 elektrikli araç sayısı ise 90.639 olarak açıklandı. Ocak-Şubat dönemindeki satışlarda ise bu sayı 161.977 olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada da yıllık bazda yüzde 80 artış söz konusu.

    Aynı dönemde 178.951 adet olarak kayıtlara geçen PHEV satışlarında ise bir önceki yıla göre yüzde 98 artış yaşanmış. Geçtiğimiz aylarda Avrupa'ya açılan BYD'nin Şubat ayında denizaşırı ülkelerde 15 bin adet yeni enerjili binek araç sattığı açıklandı.

    BYD, 2023'ün Ocak ayında 151.341 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştirmiş ve Çin, İsrail, Yeni Zelanda ve Tayland'da en çok %100 elektrikli araç satışı yapan üretici olarak kayıtlara geçmişti. 2022 yılında ise BYD, toplam 1.868.543 araç satarak dünyanın en büyük yeni enerjili araç satıcısı olarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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