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    2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı

    2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ismiyle tanıtılan model, geçtiğimiz yıl satışa sunulan sedan versiyonla aynı sisteme sahip. Şarj edilebilir hibrit sistemli station wagon modelin detayları:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı
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    Alman otomotiv devi Audi, ürün gamını elektriklendirmeye devam ediyor. Sedan versiyonun ardından 2020 Audi A6 Avant da şarj edilebilir hibrit seçeneğine kavuştu.

    2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ismiyle tanıtılan hibrit modelde, bir buçuk yıl önce tanıtılan sedan versiyondakiyle aynı sistem bulunuyor. Söz konusu sistem, 2.0 litre TFSI benzinli motor ve 7 ileri S Tronic çift kavramalı şanzımana entegre bir elektrik motorundan meydana geliyor. Bu sayede toplamda 367 beygir güç ve 500 Nm tork açığa çıkıyor.

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    Şarj edilebilir hibrit motorlu Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro’nun 0-100 km/s süresi sedan türevinden 0.1 saniye (5.7 saniye) daha uzun. Aracın maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış. Saf elektrikli sürüş modunda ulaşabileceği maksimum hız da 135 km/s olarak belirlenmiş. Elektrik motorunu besleyen batarya ise bu performanslı aile aracının arka kısmına yerleştirilmiş. 14.1 kWh kapasiteli bu batarya, araca 51 kilometre elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

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    2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, 405 litre bagaj hacmine ve düz bir yükleme zeminine sahip. Arka koltuklar da katlandığında bagaj hacmi 1535 litreye yükseltilebiliyor. Araçta Hybrid ve Hold adı verilen iki farklı sürüş modu bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki maksimum performansa odaklanırken, diğerinde bataryadaki enerjinin korunması esas alınıyor.

    2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, Almanya’da 71 bin 940 euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    xml-arif (arif yuksel) 1 sa.
    içimiz titredi be bu ne böyle
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    Laifatzu 1 sa.
    ulan hep şöyle düzgün bi station wagon araba istemişimdir. ama allahın belası olan piyasa yüzünden hiçbir zaman sw araba alamadım. ya elimde kalacak ya da parçası bulunmayacak. sw gören kaçıyor. kutu gibi hb ler veya artık basitleşmis tosbağa yapısı sedanlardan bıktım. bi kerede şöyle geniş geniş bi sw alayım, üzerinde sunroof'u olsun püfür püfür gezeyim. haftasonları veya yaz tatillerinde ne var ne yok atayım arabama genişçe, gezeyim özgürce diyorum ama aklıma hemen bitik piyasa geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CapriceClassic 1 sa. Laifatzu
    korkmayın alın. ben 25 senedir sw kullanıyorum. ilana çıkan araçlarım aynı gün satıldı. yeter ki temiz olsun. şu anda da a4 avant var, a6 avant ile imkan dahilinde değiştirebilirim ileride.
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    Darbit3838 (Hasan ) 2 sa.
    Ya şu audiye bayılıyorum harika ama biz alamayız ?? buda bi gerçek forever audi...
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    CapriceClassic 2 sa.
    Burada 1 milyon olur artık, biz de camdan ekmek banarız...
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