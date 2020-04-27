2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Alman otomotiv devi Audi, ürün gamını elektriklendirmeye devam ediyor. Sedan versiyonun ardından 2020 Audi A6 Avant da şarj edilebilir hibrit seçeneğine kavuştu.

2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ismiyle tanıtılan hibrit modelde, bir buçuk yıl önce tanıtılan sedan versiyondakiyle aynı sistem bulunuyor. Söz konusu sistem, 2.0 litre TFSI benzinli motor ve 7 ileri S Tronic çift kavramalı şanzımana entegre bir elektrik motorundan meydana geliyor. Bu sayede toplamda 367 beygir güç ve 500 Nm tork açığa çıkıyor.

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Octavia RS iV tanıtıldı: Agresif tasarım, çevreci motor

Şarj edilebilir hibrit motorlu Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro’nun 0-100 km/s süresi sedan türevinden 0.1 saniye (5.7 saniye) daha uzun. Aracın maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış. Saf elektrikli sürüş modunda ulaşabileceği maksimum hız da 135 km/s olarak belirlenmiş. Elektrik motorunu besleyen batarya ise bu performanslı aile aracının arka kısmına yerleştirilmiş. 14.1 kWh kapasiteli bu batarya, araca 51 kilometre elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi"

2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, 405 litre bagaj hacmine ve düz bir yükleme zeminine sahip. Arka koltuklar da katlandığında bagaj hacmi 1535 litreye yükseltilebiliyor. Araçta Hybrid ve Hold adı verilen iki farklı sürüş modu bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki maksimum performansa odaklanırken, diğerinde bataryadaki enerjinin korunması esas alınıyor.

2020 Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro, Almanya’da 71 bin 940 euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.