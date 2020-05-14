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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak

    BYD, önümüzdeki ay tanıtacağı Han isimli elektrikli sedan modelinin Avrupa'da satılacağını onayladı. Çinli marka, BYD Han'ın rakipleri karşısında başarılı olacağından emin.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak
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    Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin elektrikli sedan modeli Han, Avrupa pazarında Tesla Model 3’e rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki ay Çin’de tanıtacağı aracın Avrupa’da da satılacağını resmen onayladı.

    Markanın elektrikli amiral gemisi olan BYD Han, aynı zamanda “Blade Battery” adı verilen yeni batarya teknolojisini kullanan ilk binek modeli. Şirket, bıçak benzeri hücrelerden meydana gelen bu yeni nesil lityum demir fosfat bataryanın rakiplerine göre daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olmasının yanı sıra daha güvenli ve kompakt olduğunun altını çiziyor.

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    BYD Han’daki bataryanın NEDC normuna göre tek şarjla 600 kilometre menzil sağlayacağı iddia ediliyor. Avrupa’da geçerli olan WLTP’ye göre menzil değeri ise homologasyon işleminin bir parçası olarak ilerleyen süreçte belli olacak.

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    Gelen bilgilere göre BYD Han’da iki farklı motor konfigürasyonu bulunacak. İlk versiyonda, arka aksa konumlandırılmış bir elektrik motoru bulunacak ve bu motor 218 beygir güç üretecek. Dört tekerlekten çekişli olan versiyonda ön ve arka akslarda birer elektrik motoru bulunacak ve toplamda 268 beygir güç üretecek. BYD Han, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayacak.

    Bosch’un Akıllı Entegre Fren Sistemi (IPB), silisyum karbür (SiC) motor kontrol sistemi, 5G teknolojisi ve DiPilot akıllı sürüş asistanları da BYD Han’da bulunacağı bildirilen önemli özellikler arasında. BYD Han’ın Avrupa’daki başlangıç fiyatının 45 bin ile 55 bin euro arasında olması bekleniyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    bulentcandan (Bülent CANDAN) 1 gün
    Çinli üreticiler özgün, çakma olmayan ürünler ürettiklerinde ancak kendilerinden söz ettirebilirler.



    Allah aşkına, Norveç'te satışa sunulan Xpeng G3'e bir bakın. Direksiyonun arkasındaki bilgi ekranı Tesla Model S ile aynı (hem fiziki görünüş hem de ekrandaki görüntüler bile aynısı). Hatta orta konsoldaki dikey ekran tasarımı bile aynı, ne var ki yazılımı zayıf görünüyor.



    Araçta özgün bir şey var mı? Var. Arabanın tavanına 360 derece dönebilen, selfie fotoğraflar çekmeye yarayan bir kamera koymuşlar. Ne işe yarayacaksa!



    Mutlaka taklitten sıyrılıp özgün markaları/ürünleri vardır.
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    yaman06 (Berk Yaman) 2 sa. bulentcandan
    Tesla zaten teknoloji paylaşımı yapacağını, açık kaynak kodu ile herkesin yararlanabileceğini beyan etmişti. Autopilot sistemi de Tesla klonu.

    Ona bakarsak Tesla'nın da kumanda kolları, vites kolu Mercedes. Onlarda Mercedes'ten destek almışlardı.

    Son zamanlarda işler böyle yürüyor.

    Bahsettiğiniz araç 20.000 dolar ve 520 km menzile sahip.

    Yeni çıkardıkları P7 ise 720 km menzile sahip ve 38.000 dolar. Tesla'nın 1/3 fiyatı olduktan sonra kimse bunları dert etmez diye düşünüyorum.

    Xpeng markası da BYD'de elektrikli araç dünyasının Xiaomi ve Huawei olma yolunda ilerliyorlar.

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    DH Misafiri 1 gün
    BYD firmasını tanımadan yapılan yorumlar. Keşke önce internette bir araştırma yapıp yazsanız. Çin'in en önemli elektrikli araç üreten firması. Dünyanın en büyük 3. pil üreticisi. Daha önce Avrupa'ya elektrikli otobüs satmıştır. Toyota ile ortak elektrikli araba üretimi için ortaklık kurmuştur.
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    TheCaliph_ 1 gün
    Her ay 100 tane konu aciyorsun daha 1 tane gercek hayatta icraat gosteren cikmadi.



    Her gordugunu konu acma artik.



    Tesla ya rakipmis. Sadece arac uretmekle mi rakip olunuyor? Brezilya da arac bozulsa servis saglayabilecek mi?



    Bana 5 tane Cinli marka saysana Avrupa da servis agi olsun. Hadi 5 i gectim 2 tane say seri uretim tamam.
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    Aracın muhtemelen birçok alt parçası ve motoru Bosch. Bizim yerli otoda yapılınca "bunun neresi yerli". elin çinlisi ise markasını oluşturuyor böyle.
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    rwo (rwo ) 1 gün
    biz daha babayiğit arayıp fabrika yeri bakarken öyle yada böyle her çinli arka bahçesinde elektrikli araba üretecek kıvama çoktan geldi bile
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