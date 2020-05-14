Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak

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Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin elektrikli sedan modeli Han, Avrupa pazarında Tesla Model 3’e rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki ay Çin’de tanıtacağı aracın Avrupa’da da satılacağını resmen onayladı.

Markanın elektrikli amiral gemisi olan BYD Han, aynı zamanda “Blade Battery” adı verilen yeni batarya teknolojisini kullanan ilk binek modeli. Şirket, bıçak benzeri hücrelerden meydana gelen bu yeni nesil lityum demir fosfat bataryanın rakiplerine göre daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olmasının yanı sıra daha güvenli ve kompakt olduğunun altını çiziyor.

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BYD Han’daki bataryanın NEDC normuna göre tek şarjla 600 kilometre menzil sağlayacağı iddia ediliyor. Avrupa’da geçerli olan WLTP’ye göre menzil değeri ise homologasyon işleminin bir parçası olarak ilerleyen süreçte belli olacak.

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Gelen bilgilere göre BYD Han’da iki farklı motor konfigürasyonu bulunacak. İlk versiyonda, arka aksa konumlandırılmış bir elektrik motoru bulunacak ve bu motor 218 beygir güç üretecek. Dört tekerlekten çekişli olan versiyonda ön ve arka akslarda birer elektrik motoru bulunacak ve toplamda 268 beygir güç üretecek. BYD Han, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayacak.

Bosch’un Akıllı Entegre Fren Sistemi (IPB), silisyum karbür (SiC) motor kontrol sistemi, 5G teknolojisi ve DiPilot akıllı sürüş asistanları da BYD Han’da bulunacağı bildirilen önemli özellikler arasında. BYD Han’ın Avrupa’daki başlangıç fiyatının 45 bin ile 55 bin euro arasında olması bekleniyor.

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