Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin elektrikli sedan modeli Han, Avrupa pazarında Tesla Model 3’e rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki ay Çin’de tanıtacağı aracın Avrupa’da da satılacağını resmen onayladı.
Markanın elektrikli amiral gemisi olan BYD Han, aynı zamanda “Blade Battery” adı verilen yeni batarya teknolojisini kullanan ilk binek modeli. Şirket, bıçak benzeri hücrelerden meydana gelen bu yeni nesil lityum demir fosfat bataryanın rakiplerine göre daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olmasının yanı sıra daha güvenli ve kompakt olduğunun altını çiziyor.İlginizi Çekebilir Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak"
BYD Han’daki bataryanın NEDC normuna göre tek şarjla 600 kilometre menzil sağlayacağı iddia ediliyor. Avrupa’da geçerli olan WLTP’ye göre menzil değeri ise homologasyon işleminin bir parçası olarak ilerleyen süreçte belli olacak.
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Gelen bilgilere göre BYD Han’da iki farklı motor konfigürasyonu bulunacak. İlk versiyonda, arka aksa konumlandırılmış bir elektrik motoru bulunacak ve bu motor 218 beygir güç üretecek. Dört tekerlekten çekişli olan versiyonda ön ve arka akslarda birer elektrik motoru bulunacak ve toplamda 268 beygir güç üretecek. BYD Han, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayacak.
Bosch’un Akıllı Entegre Fren Sistemi (IPB), silisyum karbür (SiC) motor kontrol sistemi, 5G teknolojisi ve DiPilot akıllı sürüş asistanları da BYD Han’da bulunacağı bildirilen önemli özellikler arasında. BYD Han’ın Avrupa’daki başlangıç fiyatının 45 bin ile 55 bin euro arasında olması bekleniyor.
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Allah aşkına, Norveç'te satışa sunulan Xpeng G3'e bir bakın. Direksiyonun arkasındaki bilgi ekranı Tesla Model S ile aynı (hem fiziki görünüş hem de ekrandaki görüntüler bile aynısı). Hatta orta konsoldaki dikey ekran tasarımı bile aynı, ne var ki yazılımı zayıf görünüyor.
Araçta özgün bir şey var mı? Var. Arabanın tavanına 360 derece dönebilen, selfie fotoğraflar çekmeye yarayan bir kamera koymuşlar. Ne işe yarayacaksa!
Mutlaka taklitten sıyrılıp özgün markaları/ürünleri vardır.
Ona bakarsak Tesla'nın da kumanda kolları, vites kolu Mercedes. Onlarda Mercedes'ten destek almışlardı.
Son zamanlarda işler böyle yürüyor.
Bahsettiğiniz araç 20.000 dolar ve 520 km menzile sahip.
Yeni çıkardıkları P7 ise 720 km menzile sahip ve 38.000 dolar. Tesla'nın 1/3 fiyatı olduktan sonra kimse bunları dert etmez diye düşünüyorum.
Xpeng markası da BYD'de elektrikli araç dünyasının Xiaomi ve Huawei olma yolunda ilerliyorlar.
Her gordugunu konu acma artik.
Tesla ya rakipmis. Sadece arac uretmekle mi rakip olunuyor? Brezilya da arac bozulsa servis saglayabilecek mi?
Bana 5 tane Cinli marka saysana Avrupa da servis agi olsun. Hadi 5 i gectim 2 tane say seri uretim tamam.