Otomobil üreticileri yeni bir tedarik kriziyle karşı karşıya: Avrupa'da çip kıtlığı yaşanabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda, ülkede faaliyet gösteren Çinli çip üreticisi Nexperia'ya el koydu. Sonraki günlerde ortaya çıkan bilgiler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir uzantısı olabileceğini ortaya çıkardı. Çünkü Donald Trump'ın isteği üzerine Hollanda'nın böyle bir adım attığı belirtiliyordu. Ne var ki bu karar Avrupalı otomobil üreticileri için yeni bir krize sebep olabilir. Çünkü Çin, yaşanan bu olay sonrası Nexperia'nın Avrupa'ya çip sağlamasını yasakladı.

Nexperia, otomotiv elektroniği için kritik bir tedarikçi. Şirket, transistör ve diyot gibi temel bileşenlerin üretiminde dünya çapında %40 pazar payına sahip. BMW, Toyota, Mercedes-Benz gibi önde gelen markaların araçlarında bu bileşenler kullanılıyor. Şimdi böyle bir kritik şirketin Avrupa'ya ihracatı durdurması, kıtadaki otomobil üreticileri için ciddi bir krizin kapıda olabileceğini gösteriyor. Pandemi döneminde ciddi tedarik sorunları yaşayan otomobil üreticileri, şimdi de Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı yüzünden benzer bir tedarik sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

Avrupalı Otomobil Üreticileri, Alternatif Tedarikçiler Bulmaya Çalışıyor

Mevcut stokların sadece birkaç hafta yeteceği tahmin ediliyor. Bu yüzden Avrupa'daki otomobil üreticileri şimiden alternatif arayışına girmiş durumda. General Motors, Volkswagen, Toyota gibi üreticiler, üretimi aksatmamak için başka tedarikçilerle görüşmeler yaparken, bazıları Avrupa’daki üretim planlarını yeniden şekillendirmeye başladı. Ancak alternatif tedarikçilerin bu kadar hızlı devreye girmesi kolay değil;

Bu yüzden otomotiv şirketleri, pandemi sırasında yaşanan çip krizinde uyguladıkları “savaş odası” yöntemlerini yeniden devreye sokarak günlük lojistik toplantıları, tedarikçi görüşmeleri ve acil çözüm planları üzerinde çalışıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), çözüm bulunamazsa üretimde durmaların kaçınılmaz olabileceğine söylüyor.

Sorun kısa içerisinde çözüllmezse bu kriz kullanıcılara da yansıyabilir. Üretimde yaşanacak aksaklıklar teslimat sürelerini uzatacağı gibi maliyetleri de yukarı çekecektir. Ayrıca yedek parça ve bakım süreçleri de bu tedarik krizinden etkilenebilir; elektronik bileşenlerdeki eksiklikler, servis sürelerini uzatabilir ve bazı onarımların gecikmesine yol açabilir.

Yaşanan bu son olaylar, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sadece teknoloji şirketlerini değil, otomotiv üreticilerini de içine çekebileceği, Nexperia örneğiyle somut bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Wall Street Journal’a göre, ABD’nin Hollanda üzerindeki baskısı sonucu gerçekleşen el koyma, global otomobil üretiminde domino etkisi yaratma potansiyeline sahip.

