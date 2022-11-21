7 koltuklu Dacia Jogger Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Dacia'nın merakla beklenen modeli yeni Dacia Jogger sonunda Türkiye'de satışa sunuluyor. Dacia Jogger’ın Türkiye lansmanı Iğdır ve Kars’ta ezber bozan bir kurguyla gerçekleşti. 7 kişilik Dacia Jogger'ın fiyatları lansmana özel 577.000 TL'den başlıyor.

Yeni Dacia Jogger fiyat listesi💸 Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı Essential Turbo 110 bg 588.000 TL 577.000 TL Expression Turbo 110 bg 603.900 TL 592.000 TL Essential Turbo ECO-G 100 bg 603.900 TL 592.000 TL Expression Turbo ECO-G 100 bg 618.900 TL 607.000 TL Extreme Turbo 110 bg 634.000 TL 622.000 TL Extreme Turbo ECO-G 100 bg 649.000 TL 637.000 TL

1 Aralık 2022'de otomobillere yönelik ÖTV matrah güncellemesi olacağı konuşuluyor. Bakalım yeni Jogger'ın fiyatı bu düzenlemeden etkilenecek mi bekleyip göreceğiz.

Yeni Dacia Jogger, özellikleriyle neler sunuyor❓

Dacia Jogger’ın dış tasarımına bakıldığında geniş ön ızgaradaki yeni amblem tasarımı dikkat çekiyor. Yeni ambleme çift sıra şerit detaylar eşlik ediyor. Geniş çamurluklar köşelere kadar uzanırken, motor kaputu dinamik ve kaslı olarak şekillendirildi. Ön ve arka tampon altı koruma kızakları ise zorlu zeminlerde hayatı kolaylaştırıyor.

Belirgin omuz çizgisinin yollardaki duruşunu güçlendirdiği Jogger’ın modüler tavan barları ve 200 mm yerden yüksek yapısı maceraya hazır bir görüntü veriyor. Sadece birkaç adımla şekil değiştiren modüler tavan barları, 80 kg’a kadar port bagaj, bisiklet ve kayak takımları gibi yükleri taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ön tarafta gündüz ve kısa farlarda LED teknolojisi kullanılırken, ilk kez yeni Sandero ailesinde gördüğümüz Y şeklindeki ışık imzası Jogger’ın da far tasarımında kullanılıyor. Bu imza arka farlarda da görülüyor. LED teknolojisi, enerji tasarrufunun yanında daha iyi bir görüş sunuyor. Extreme versiyonunda bulunan dışa açılabilir üçüncü sıra camlar, otomobildeki en arka sırada oturanlar için yolculuk deneyimini ferah bir hale getiriyor.

Çamurluk korumaları otomobilin maceracı yapısına eşlik ederken, maceraya davet eden yan gövde koruma bantları, versiyona bağlı olarak gelen 16 inç elmas kesim alüminyum alaşım siyah jantlar ile uyum yakalıyor. Bagaj kapağı düğmesi estetik bir görüntü için arka panel altına gizleniyor. Jogger, yukarı açılıp alan kullanımını kolaylaştıran bagaj kapağının yanı sıra arkada LED üçüncü stop lambasına da sahip.

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Lansman rengi olan Terracotta Kahve, yalnızca Jogger’da sunuluyor. Jogger, Dacia’nın yeni marka kimliğini vurgulayan Haki rengin yanı sıra Ay Işığı Gri, Duman Gri, Gri Füme, Siyah ve Beyaz renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential’dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor.

Dacia Jogger Extreme versiyonu

İddialı bir off-road tarzına sahip Extreme özel versiyonu bulunan Jogger, bu donanım seviyesinde dış tasarımda siyah renkli tavan rayları, parlak siyah aynalar, 16 inç siyah alaşım jantlar ve köpekbalığı anteniyle geliyor. Ayrıca aracın ön tarafında ve jantlarında isim çıkartmaları ve kapı eşiğinde özel koruyucu şeritler bulunuyor.

Koltuklardaki kırmızı dikişler ve ön kapı panellerindeki dekoratif kaplamalar iç mekândaki havayı değiştiriyor. Extreme özel versiyonu 2023 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki yetkili satıcılarda yerini alacak.

Yeni Dacia Jogger iç mekân

Tam Boyutta Gör Dacia Jogger'ın iç mekânına ilk bakışta yeni ‘DACIA’ logosunun yer aldığı aydınlatmalı kumandalara sahip direksiyon tasarımı öne çıkıyor. Gösterge panelindeki 3,5 inçlik TFT ekrandan sürüş bilgileri takip edilebiliyor. Jogger’ın iç mekândaki kalite algısını iyileştirmek için ön panel boyunca uzanan tekstil bir şerit bulunuyor. Gösterge paneli veya bilgi ekranı gibi sürüş bileşenleri bu şeridin üzerinde yer alıyor.

Erişimi kolay dijital klima ve sürüş destek kumandaları ise ergonomik bir şekilde bu şeridin altına dizilmiş. Aynı kumaş, ön kapı panellerinde de kullanılıyor ve koltuk döşemeleriyle uyum sağlıyor. Şık havalandırma kanalları, bu tasarım bütünlüğünü tamamlıyor. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve hemen yanında konumlandırılan USB girişi, telefonu şarj etmek ya da veri bağlantısı için kullanılıyor.

Pratik kullanımın yanında alan tasarrufu yaparak ekstra ferahlık getiren elektronik park freni seçeneğine sahip olan Jogger’ın ön panelinde ayrıca 12V güç soketi mevcut. Diğer Dacia modellerinden alışık olunan Eller Serbest Kart Sistemi Jogger’da da kullanıcılarla buluşuyor.

Isıtmalı ön koltuklara, saklama alanına sahip açılabilir kol dayama eşlik ediyor. Versiyona bağlı olarak ikinci sıra yolcular için Jogger’da uçak tipi servis masaları ve bardak tutucular düşünüldü. Masalar farklı yolcuların gereksinimini karşılamak üzere 70 mm kadar uzuyor.

Ayrıca ikinci sıra koltuklarda iki adet ISOFIX bağlantı noktası da bulunuyor. Üçüncü sıradaki iki yolcuya ise, kol dayama alanları, daha iyi bir görüş ve ferahlık için kelebek tipi yan camlar sunuluyor. Dışa açılabilir bu üçüncü sıra camlar yolcunun doğal havalandırmasını sağlıyor

Farklı beklentilere göre uyarlanmış multimedya sistemleri

Dacia Jogger’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip kullanıcıların uygulama indirerek kendi telefonlarını kullandığı Media Control sisteminin yanı sıra, Media Display ve Media Nav bilgi sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display’de 4 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon, ikinci USB girişi ve 6 hoparlör ile birlikte geliyor.

Ölçüler ve diğer detaylar

Tam Boyutta Gör 4,55 m uzunluğu, 2,90 m’lik uzun aks mesafesi ve 1,78 m genişliği, Jogger’ı ferah ve fonksiyonel bir iç hacme kavuşturuyor. 1,63 m’lik yüksekliği sayesinde omuz ve baş mesafesini artırarak konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor. Yetişkinlere yönelik gerçek 7 koltuk düzeni, arkadan öne doğru çeşitli konfigürasyonlarla kullanılarak bagaj kullanımını maksimuma çıkarırken, 7 yetişkinin rahat bir şekilde seyahat etmesine olanak veriyor.

Üçüncü sıra koltuklar 1/2 oranında, ikinci sıra koltuklar ise 2/3-1/3 oranında katlanabiliyor. 7 kişilik yaşam alanıyla geniş aile ve kalabalık yaşamların günden güne değişen gereksinimlerini doğrudan karşılayan Jogger, tüm koltuklar katlandığında sunduğu 1807 litrelik bagaj hacmiyle yükleme yapılmak istendiğinde de kendini doğru bir adres olarak tanımlıyor.

Otomobil 7 kişilik kullanıldığında 212 litre, üçüncü sıra koltuklar tamamen çıkarıldığında ise 631 litre bagaj hacmi sağlıyor. Farklı konfigürasyonlar sayesinde kullanıcılar, bebek arabası, bavul ya da bisiklet gibi birçok eşyasını kolayca araca yerleştirebiliyor.

Ayrıca bu yükleme çeşitliliğine güvenliği de eklemek adına bagaj bölmesinde esnek kayışlar ve dört bağlama halkası bulunuyor. Bir adet de 12V soketin yer aldığı bagaj, ikisi bagajda ve biri ön yolcu tarafında olmak üzere üç adet kanca ile donatılıyor.

Bagajdaki fonksiyonelliği kabine de taşıyan Jogger; önde 13 litre, ortada 8,6 litre ve üçüncü sırada 2,5 litre olmak üzere toplamda 24 litreyi aşkın bir saklama alanı vadediyor.

Dacia Jogger motor seçenekleri🚗

Dacia Jogger, TCe 110 bg ve TCe 100 bg ECO-G olmak üzere iki farklı motor tipiyle sunuluyor. Daha düşük ağırlık için alüminyum motor bloğu kullanılan yeni 1.0 litre (999cc) TCe 110 bg motor, üç silindirli ve direkt benzin enjeksiyonuna sahip. 6 ileri manuel şanzımanla kombinlenen en güçlü Jogger motoru TCe 110 bg, maksimum 200 Nm tork değeri sunarken, söz konusu model bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 10,5 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.7 l/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör 6 ileri manuel vitesle kombinlenen diğer motor olan 1.0 litre (999cc) TCe 100 bg ECO-G, LPG ve benzin depolarının birleşimiyle yakıt tasarrufunu yüzde 30’un üzerine çıkartırken 1.000 km’ye kadar çıkabilen bir menzil olanağı veriyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemi sayesinde karbon emisyonu azalırken, güvenlik ve güvenilirlik sorunu ortadan kalkıyor. Bu motorla otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 12,5 saniyeye çıkıyor.

Jogger hibrit 2023'te

Dacia, tarihindeki ilk hibrit motoru, 2023 yılında tüm dünyada Jogger ile sunacak. Hibrit motorlu Jogger, otomatik şanzımanla kullanıcılarla buluşacak.

CMF-B platformunun yeni üyesi

Jogger, Dacia dünyasında ilk kez yeni Sandero ailesinde kullanılan CMF-B platformunda yükseliyor. Otomobilin aerodinamiği, gövde altı kaplamalar ve düşük sürtünmeli bilyelerle destekleniyor. Sağlam yapısıyla darbelere karşı etkin bir koruma sunan Jogger, güçlendirilmiş bir motor ve yolcu bölmesinden oluşuyor. İvmeölçer ile eşleştirilen kapılardaki basınç sensörleri, yan darbelerin erken algılanarak hava yastıklarının daha hızlı açılmasını sağlıyor.

Ön & arka park sensörü, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası olmak üzere Jogger’da üç güvenlik ve sürüş destek sistemi bulunuyor. Ön ve arka park yardımı, aracın ön ve arka alanında konumlanan dörder sensör aracılığıyla çalışırken, engelleri algılayarak hem görsel hem de sesli uyarı ile sürücüyü uyarıyor.

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Yeni Dacia Jogger Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri