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    Elektrikli Kia EV6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kia, tamamen elektrikli modeli EV6'yı Türkiye'de satışa sundu. Peki 2022 Kia EV6 ne kadar? İşte GT-Line donanım seviyesi ve 325 PS 4x4 versiyonla gelen Kia EV6'nın fiyatı ve özellikleri:
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    Elektrikli 2022 Kia EV6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Ülkemizdeki elektrikli otomobil çeşitliliği artıyor. Son olarak Kia EV6 da pazardaki elektrikli araçlar arasında yerini aldı. 2022 Kia EV6 Türkiye fiyatı 2.069.900 TL olarak açıklandı. Otomobilin vergiler hariç fiyatı 1.1 milyon TL civarında.

    2022 Kia EV6 özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Kia EV6'nın GT-Line Longe Range versiyonuyla geldiğini görmekteyiz. Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modeldeki elektrik motorları toplamda 325 PS güç ve 605 Nm tork üretiyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlayan Kia EV6'nın azami hızı 188 km/s ile sınırlandırılmış. Enerji tüketimi ise 17,2 kWsa/100km olarak karşımıza çıkıyor.

    Elektrikli Kia EV6'da 77,4 kWsa kapasiteli batarya paketi kullanılıyor. Bataryanın sağladığı sürüş menzili (WLTP'ye göre) 506 kilometre olarak açıklanmış. AC 11 kW (3 faz) şarj ile %10-%100 şarjını yaklaşık 7,5 saatte tamamlayan modelde 50 kW DC hızlı şarj ile 73 dakikada %10-%80 dolum mümkün. Henüz istasyonlarda bu hız çok yaygın değil ancak 350 kW DC hızlı şarj söz konusu olduğunda %10-%80 dolum süresi 18 dakikaya kadar düşüyor.

    Elektrikli 2022 Kia EV6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Elektrikli model 4695 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1550 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı maksimum 2.105 kg olan araçta 5 kişilik ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Arka koltuklar dik konumdayken 490 litre olan bagaj kapasitesi koltuklar yatırıldığında 1300 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca ön bölümde de 20 litrelik ekstra bir alan mevcut.

    Kia EV6 standart donanımlar

    İlk etapta Türkiye'ye gelen GT-Line seviyesindeki donanımlara baktığımızda 20 inç GT tasarım alüminyum alaşımlı jantların standart olduğunu görüyoruz. Bunun dışında tamamı LED aydınlatmalar, otomatik yanan farlar, gizli kapı kolları, elektrikli açılabilir sunroof, ön-arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, GT tasarım deri koltuklar, Relaxation özellikli ön koltuklar, ön-arka koltuk ısıtma ve ön koltuk soğutma gibi özellikler de standart listesinde.

    Elektrikli 2022 Kia EV6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    12,3'er inçlik gösterge ve multimedya ekranlarına sahip olan 2022 Kia EV6'nın diğer teknolojik özelliklerini de head-up display, otomatik klima, navigasyon, çevre görüş sistemi, 14 hoparlörlü Meridian ses sistemi, kablosuz telefon şarj ünitesi, ön-arka USB girişleri, ambiyans aydınlatma, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı olarak sıralamak mümkün.

    Elektrikli 2022 Kia EV6'nın güvenlik tarafında ise akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı, kör nokta çarpışma önleme asistanı, kör nokta görüntüleme asistanı, arka park çarpışma önleme asistanı, şerit takip, şeritte kalma, akıllı hız limiti, uzaktan akıllı park sistemi, arka yolcu & eşya uyarısı ve yokuş kalkış desteği gibi standart özellikler görmekteyiz. 

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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