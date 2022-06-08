Elektrikli Cupra UrbanRebel konsepti üretime yakın haliyle bir kez daha karşımızda

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Cupra'nın 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı kompakt elektrikli otomobili yavaş yavaş şekilleniyor. UrbanRebel konseptiyle ön gösterimi yapılan model ilk etapta adeta bir yarış aracı gibiydi. Dün akşam görücüye çıkan yeni gövdesiyle üretime çok daha yakın görünüyor.

Cupra UrbanRebel konseptinin yeni haline baktığımızda, büyük arka kanat gibi detaylardan kurtulsa da sportif görüntüsünden çok taviz vermediğini görüyoruz. 5 kapılı bir kompakt hatchback'e dönüşen elektrikli otomobilin ön bölümünde üçgen biçimli aydınlatmalar dikkat çekiyor. Profilden bakıldığında ise çift tonlu jantlar arasından görünen sarı kaliperler ve yüksek omuz çizgisi göze çarpıyor. Arka bölümde de sportif bir bagaj spoyleri ve boydan boya uzanan LED stoplar bulunuyor.

223 hp güç ve 440 km sürüş menzili

Volkswagen Grubu'nun MEB platformunu kullanan Cupra UrbanRebel, 166 kw (223 beygir) güç üreten bir elektrik motorundan güç alıyor. Aynı platformu kullanan Born ve ID.3 gibi daha büyük modellerin aksine elektrik motoru arka tekerleklere değil ön tekerleklere güç veriyor. Yapımında hafif materyaller kullanılan konsept için 6.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi verilmiş. 4.030 mm uzunluğa sahip UrbanRebel'in tek şarjla sunduğu sürüş menzili de 440 kilometre.

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Daha önceki konseptin aksine yeni tanıtılan Cupra UrbanRebel konsepti yüzde 95 oranında üretime hazır. Aracın üretimi Volkswagen ve Skoda'nın küçük elektriklileriyle birlikte İspanya'da yapılacak. Söz konusu üçlünün satış fiyatının 20 bin euro civarında olacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Elektrikli Cupra UrbanRebel konsepti yeni haliyle tanıtıldı