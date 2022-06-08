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    Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü kazanan isim belli oldu

    Türkiye'de Yılın Otomobili seçimlerinin yapıldığı yarışmada otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen isim bugün yapılan törenle duyuruldu. Final etabından Hyundai Tucson galip çıktı.
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    Türkiye'de Yılın Otomobili 2022 ödülünü kazanan isim belli oldu
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    Bu yıl 7. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün kazananı yeni Hyundai Tucson oldu. Tucson, 3710 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi.

    İstanbul Park’ta düzenlenen yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı.  “Yılın Tasarımı” kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken bu yıl ilk kez verilen “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, “İnovasyon” ödülünü ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat kazandı.

    Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının ilk etabında 38 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil - Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant - finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Yarışma sonunda ipi göğüsleyen isim Tucson oldu.

    Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında hangi otomobil kaç puan aldı?

    1. Hyundai Tucson                      3710 puan
    2. Honda Civic                             2980 puan
    3. Opel Mokka                             2790 puan
    4. Nissan Qashqai                       2080 puan
    5. Mercedes-Benz C Serisi         1980 puan
    6. Renault Taliant                        1470 puan
    7. Citroen C4                               990 puan
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