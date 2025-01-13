Yeni Cupra Leon, markanın dördüncü elektrikli modeli olacak

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Tam Boyutta Gör Autocar'ın haberine göre, %100 elektrikli Golf'ün ardından Volkswagen Grubu'nun bir diğer hatchback modeli Leon da elektriklenecek. Cupra, 2030'lu yılların başında yeni Leon'u markanın dördüncü elektrikli modeli olarak sahaya sürecek.

Elektrikli Cupra Leon, markanın 25 bin euroluk ucuz elektrikli otomobili Raval, Tavascan ve Born'un ardından markanın dördüncü elektrikli modeli olacak. Onun öncesinde ise mevcut Leon, Euro 7 emisyon regülasyonları kapsamında yenilenen saf içten yanmalı motorlu ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla satışa sunulmaya devam edecek.

Seat ve Cupra'nın patronu Wayne Griffiths, Autocar'a yaptığı açıklamada "Cupra Leon ve Cupra Formentor aynı platforma dayanıyor. Bu modelleri önümüzdeki on yıl boyunca geliştirmeye ve canlı tutmaya devam edeceğiz. Facelift (makyaj) ya da ürün geliştirmeleriyle bu modellerin ömrünü uzatmayı planlıyoruz. Gelecekte ise Leon tamamen elektrikli bir modele dönüşecek" şeklindek konuştu.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Leon, Volkswagen Grubu’nun SSP platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform, küçük hatchback'lerden spor otomobillere kadar birçok modelin temelini oluşturacak ve Leon’un mevcut boyutunu korumasına olanak tanıyacak. Elektrikli Leon, Cupra’nın EV serisinde Tavascan’ın altında konumlanacak.

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Griffiths’e göre, Leon’un yalnızca bir Cupra modeli haline gelmesi ve Seat’ın daha küçük, uygun fiyatlı otomobillere odaklanması planlanıyor. Böyle bir değişim, Cupra’nın daha üst segmente yönelmesini ve plug-in hibritler ile tamamen elektrikli modellere odaklanmasını sağlayabilir.

Seat’ın en çok satan modelleri olan Ibiza ve Arona ise hibrit teknolojisiyle güncellenecek. Bu yenilikler, araçların Euro 7 emisyon standartlarını karşılamasını ve on yıl boyunca satışta kalmasını sağlayacak. Sonuç olarak, Cupra markası elektrikli ve elektrifikasyona odaklanırken, Seat daha uygun fiyatlı ve hibrit motorlu araçlar sunarak iki marka stratejisiyle ilerleyecek.

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Yeni Cupra Leon, markanın dördüncü elektrikli modeli olacak