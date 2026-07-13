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    Elektrikli hava taksileri adım adım gerçeğe dönüşüyor: İlk ticari "vertiport" onaylandı

    Hava taksileri artık bir adım daha yakın. Dubai'de dünyanın ilk sertifikalı ticari vertiport'u (eVTOL terminali) resmen onaylandı. Tesis, kurulacak hava taksi ağının ilk merkezi olarak hizmet verecek.

    Elektrikli hava taksileri adım adım gerçeğe dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli araçların, yani eVTOL'ların artık yavaş yavaş ticarileşiyor olması, şehir içi kullanımda hava taksilerinin kullanılacağı bir geleceğin artık çok yakın olduğunu düşündürüyor. Nitekim belli başlı ülkelerde artık bu araçları destekleyecek altyapılar da kurulmaya başlanmış durumda. Bu ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, bu konuda önemli bir ilke imza attı ve dünyanın ilk sertifikalı ticari "vertiport"unu resmen hizmete hazır hâle getirdi.

    İngilizcede havalimanı için kullanılan "airport" kavramının eVTOL'lara uyarlanmış versiyonu olan vertiport, hava taksilerinin güvenli şekilde iniş-kalkış yapabilmesi için tasarlanmış özel terminalleri temsil ediyor.

    Dünyanın İlk Sertifikalı Ticari Vertiportu Dubai'de Hayata Geçti

    Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, Skyports Infrastructure tarafından Dubai'de inşa edilen VDX isimli vertiport'a resmi operasyon sertifikası verdi. Böylece VDX, eVTOL hava araçlarının ticari operasyonları için düzenleyici kurumlardan onay alan dünyanın ilk ticari vertiport'u oldu.

    Bu gelişme, Dubai'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı hava taksi ağı için de önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Çünkü VDX, kurulacak bu ağın ilk ve ana merkezi olarak görev yapacak. VDX'e ek olarak üç yeni vertiportun daha inşa edilmesi planlanıyor.

    Hava Taksileri İçin Özel Olarak Tasarlandı

    Vertiportlar, geleneksel havalimanlarından farklı olarak eVTOL araçlarının ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. VDX de bu doğrultuda geliştirilmiş bir tesis. Yaklaşık 3.100 metrekare büyüklüğündeki dört katlı yapı, iki ayrı iniş-kalkış alanına, elektrikli hava araçları için hızlı şarj altyapısına ve yüksek yolcu kapasitesine sahip terminal alanlarına ev sahipliği yapıyor.

    Skyports tarafından paylaşılan bilgilere göre tesis, ticari operasyonlar başladıktan sonra yılda yaklaşık 170 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olacak.

    Skyports CEO'su Duncan Walker, alınan sertifikanın yalnızca tek bir tesis için verilen bir onay olmadığını, aynı zamanda ticari eVTOL operasyonları için gerekli altyapı, operasyon standartları ve düzenleyici çerçevenin artık uygulanabilir hâle geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

    Önümüzdeki dönemde VDX'in, başta hava taksisi üreticileri olmak üzere sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilecek testlerin ardından ticari uçuşlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Eğer planlanan süreç sorunsuz ilerlerse Dubai, dünyanın ticari hava taksi hizmeti sunan ilk şehirlerinden biri olabilir.

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